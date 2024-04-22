Педро Гонсалес – мальчик-волк с Канарских островов

Современные мужчины комплексуют, когда волосы начинают постепенно редеть. И в погоне за ускользающей молодостью и красотой делают странные причёски, покупают парики и даже тратят солидные суммы на пересадку. Но роскошные волосы – не всегда благо.
XVI-XVII века кажутся нам временем очаровательным и волшебным. Доказательством тому служат сказки той эпохи о гномах, великанах и жутких монстрах. Но история Педро Гонсалеса – мальчика-волка, оказалась абсолютно настоящей.
О родителях Педро, который в некоторых источниках также значится как Петрус Гонсалвус, известно немного, поскольку он был вывезен в младенческом возрасте из своего дома на Канарских островах, чтобы быть представленным королю Анри II в Париже. Почему мальчик вызвал такой живой интерес? Всё тело Петруса, включая лицо, было покрыто длинными волнистыми волосами. И ребёнок сразу же стал сенсацией в медицине.
В 1557 году появился первый официальный отчёт, написанный Юлием Цезарем Скалигером.
В своем отчёте о знаменитом парижском мальчике Скалигер назвал его барбетом. Это редкая порода французской водяной собаки, которую использовали в работе европейские моряки и фермеры.
Второй отчёт того же года подтверждает прибытие Петруса в Париж и сообщает, что король Анри приказал дать мохнатому мальчику образование. Отнюдь не из доброты, а скорее из любопытства. Правитель считал, что Педро был дикарём и не мог учиться. За его успехами внимательно следили, и мальчик доказал, что король ошибался. Юноша не только отлично справился с базовым образованием, но и в совершенстве овладел придворным этикетом.
«Лесной человек», как его прозвали, выучил латынь – язык аристократов, и с гордостью носил роскошные наряды с меховой оторочкой, которая ещё больше подчёркивала его специфическую внешность.
Так Петрус стал важной персоной при дворе, уникумом, заручиться поддержкой которого стремились королевские придворные и иностранные послы.
В возрасте семнадцати лет, в 1573 году, Петрус женился на молодой француженке, а к 1581 году стал отцом двоих детей.
Оба его ребёнка, сын и дочь, унаследовали его уникальную особенность, и вся семья стала самой востребованной диковинкой своей эпохи. В 1581 году семья отправилась в турне по Европе. В 1582 году их портреты были написаны в Мюнхене по заказу герцога Альбрехта IV Баварского. В 1583 году семья Гонсалес отправилась в Базель, где их изучал знаменитый анатом Феликс Платер, опубликовавший подробный отчёт об этом визите в своём труде Observationum, и в дальнейшем менее подробные отчёты следовали вплоть до начала 1590-х годов.
В середине 1590-х годов в Болонье ещё один подробный отчёт обновляет большую часть информации о семье, поскольку восьмилетняя дочь Петруса стала объектом внимания графа Альдрованди. Граф также заказал рисунок семьи, которая теперь включала Петруса, его двадцатилетнего сына и двух молодых девушек. Предполагается, что его жена и старшая дочь умерли.
В этот момент семья, похоже, распалась, и разные её члены присоединились к различным европейским королевским дворам. Девушка по имени Тоньина Гонсалес – предположительно младшая дочь Петруса – стала достоянием общественности, а исследователь Улисс Альдрованди утверждал, что Тоньина, в конце концов, вышла замуж при дворе Пармы и родила детей.
В течение последующих 40 лет члены семьи Гонсалес то появлялись, то исчезали, фигурируя при разных королевских дворах.
Учитывая их уникальное положение, необычно, что о них не сохранилось больше свидетельств и записей. Неизвестно, что именно случилось с Петрусом или его потомками. Последнее историческое упоминание о Гонсалесе представлено на мемориальной доске, приписываемой Горацио Гонсалесу (он был вероятным потомком Петруса) и подаренной некоему Меркурио Феррари в 1635 году.
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