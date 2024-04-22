Педро Гонсалес – мальчик-волк с Канарских островов

О родителях Педро, который в некоторых источниках также значится как Петрус Гонсалвус, известно немного, поскольку он был вывезен в младенческом возрасте из своего дома на Канарских островах, чтобы быть представленным королю Анри II в Париже. Почему мальчик вызвал такой живой интерес? Всё тело Петруса, включая лицо, было покрыто длинными волнистыми волосами. И ребёнок сразу же стал сенсацией в медицине.

В 1557 году появился первый официальный отчёт, написанный Юлием Цезарем Скалигером.