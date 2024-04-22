Камень Петоски

Петосега, он же Петосегай или Биидассиге (ок. 1787 – 15 июня 1885) - одавский купец 19 века и торговец мехами.

Родился на северных берегах реки Каламазу, недалеко от устья Манисти. Его родителями были французский исследователь, торговец мехами Антуан Карре (Неатошинг) и дочь вождя племени одава (Оттава), Биидассиге.

В дальнейшем Петосега тоже женился на дочери вождя племени Оттава. И когда в те места прибыли католические миссионеры-иезуиты, подружился с ними, несмотря на то, что они пытались обратит его в католицизм. Божьи люди дали ему имя Игнатий Петосега - очевидно, в честь Игнатия Лойолы.

Воспользовавшись тем, что правительство США начало создавать первые индейские школы с целью перевоспитания и идеологической обработки детей коренных американцев, Петосега отправил двух своих старших сыновей в Твинсбергский институт в Твинсберге, штат Огайо. Но тут же выяснилось, что институтом управляют протестанты, с которыми у иезуитов были очень плохие отношения, и миссионеры вынудили Петосегу отозвать детей из этого сомнительного образовательного учреждения и порвать с вероотступникам. К сожалению, из-за этого от него ушла жена, но к чему такие мелочи, когда речь идёт о ВЕРЕ! Авраам в таком случае вообще согласился зарезать своего сына Исаака, а тут, понимаешь ли, какая-то жена, тем более - из индейцев.

Когда Петосега купил землю, Мичиган еще не получил юридического статуса штата. Купец думал, что сможет предоставить здесь убежище людям, которые хотели сохранить свое племенное существование без чужого вмешательства. И надеялся, что у него будут такие же отношения с федеральным правительством, как у жителей других резерваций. Он расширил торговлю, став известным бизнесменом и землевладельцем.

Однако когда Мичиган в 1837 году стал штатом, федеральное правительство не признало никаких отношений с ним и стало распоряжаться его землёй, как своей. А Петосега, потеряв веру в католиков, сошёлся с пресвитеранами. Его сын и внук потом стали пресвитеранскими священниками.

Хотя в итоге все умерли. Вообще все.