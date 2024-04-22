Красивая штучка, правда? Думаю, такой камешек можно не только с удовольствием созерцать у себя на рабочем столе, как диковинку, но и дарить кому-нибудь, как нечто ценное. Тем более, что оно и правда имеет вполне определённую ценность — правда, условную.
Ведь только представьте: вы сидите, такой молодой и красивый, в ярком и современном офисе, вам всего 35 лет, а перед вами лежит нечто, жившее... 350 000 000 лет назад. Звали его Hexagonaria percarinata, и был он четырёхлучевым кораллом, таким же молодым и красивым, как вы сейчас. А может даже и лучше.
На самом деле, то, что от них осталось, чисто внешне выглядит несколько иначе, куда менее эффектно. Но вы же знаете: если даже обычный булыжник отшлифовать, он станет куда более привлекательным. В некоторых случаях за нас это сделала природа, обкатав камни в полосе прибоя.
Четырёхлучевые кораллы, они же тетракораллы, они же ругозы, представляют собой подкласс или отряд вымерших морских стрекающих из класса коралловых поливов. Процветали в палеозое, обитали в шельфовой зоне.
Давным-давно, несколько сот миллионов лет назад, в том месте, где сейчас находится озеро Мичиган (штат Мичиган, США), был рифовый барьер, состоящий из скелетов таких вот животных. Потом всё поменялось, от рифов остались только окаменелости, образованные осадочными горными породами, а в ледниковую эпоху, когда огромные массы замёрзшей воды, надвигаясь с севера, перепахали в перемололи всё, что им попадалось на пути, из этих ископаемых рифов образовалось множество таких вот камней.
Почему же эту прелесть зовут КАМНЕМ ПЕТОСКИ?
Да потому, что больше всего их находили близ города, который тоже называется Петоски. А город так назван в честь Петосега, вождя индейского племени Оттава.
Пишут, что в 1965 году КАМЕНЬ ПЕТОСКИ стал символом штата Мичиган. Это не значит, что его сделали частью герба, просто теперь, когда вы будете в тех землях, знайте: если вы привезёте отсюда этот камушек, все [геологи] сразу поймут, где именно вы были.
Впрочем, нет, не совсем так. Потому что такие же камни можно найти и в Айове, и в Иллинойсе, и в Огайо, и в Нью-Йорке, и в Канаде. Изредка они встречаются в Англии, Азии и даже
в Урюпинске. Но там же они не являются символом, как в Мичигане!
Петосега, он же Петосегай или Биидассиге (ок. 1787 – 15 июня 1885) - одавский купец 19 века и торговец мехами.
Родился на северных берегах реки Каламазу, недалеко от устья Манисти. Его родителями были французский исследователь, торговец мехами Антуан Карре (Неатошинг) и дочь вождя племени одава (Оттава), Биидассиге.
В дальнейшем Петосега тоже женился на дочери вождя племени Оттава. И когда в те места прибыли католические миссионеры-иезуиты, подружился с ними, несмотря на то, что они пытались обратит его в католицизм. Божьи люди дали ему имя Игнатий Петосега - очевидно, в честь Игнатия Лойолы.
Воспользовавшись тем, что правительство США начало создавать первые индейские школы с целью перевоспитания и идеологической обработки детей коренных американцев, Петосега отправил двух своих старших сыновей в Твинсбергский институт в Твинсберге, штат Огайо. Но тут же выяснилось, что институтом управляют протестанты, с которыми у иезуитов были очень плохие отношения, и миссионеры вынудили Петосегу отозвать детей из этого сомнительного образовательного учреждения и порвать с вероотступникам. К сожалению, из-за этого от него ушла жена, но к чему такие мелочи, когда речь идёт о ВЕРЕ! Авраам в таком случае вообще согласился зарезать своего сына Исаака, а тут, понимаешь ли, какая-то жена, тем более - из индейцев.
Когда Петосега купил землю, Мичиган еще не получил юридического статуса штата. Купец думал, что сможет предоставить здесь убежище людям, которые хотели сохранить свое племенное существование без чужого вмешательства. И надеялся, что у него будут такие же отношения с федеральным правительством, как у жителей других резерваций. Он расширил торговлю, став известным бизнесменом и землевладельцем.
Однако когда Мичиган в 1837 году стал штатом, федеральное правительство не признало никаких отношений с ним и стало распоряжаться его землёй, как своей. А Петосега, потеряв веру в католиков, сошёлся с пресвитеранами. Его сын и внук потом стали пресвитеранскими священниками.
Хотя в итоге все умерли. Вообще все.
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