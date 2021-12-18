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В Тюменской области мигрантам запретили работать в общественном транспорте и такси

В Тюменской области мигрантам запретили работать в общественном транспорте и такси (2 фото + 2 видео)

Автор:
18 декабря 2021 14:09
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: ХМАО   запреты   мигранты   постановление   работа   тюменская область   
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Эстафету обещает перенять и соседний ХМАО, там запреты будут ещё жестче.

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление, которое запрещает иностранцам работать на общественном транспорте, заниматься частным извозом и грузоперевозками. Запрет распространяется на всех мигрантов, работающих в России по патенту.


Постановление вступает в силу 1 января 2022 года и действовать будет ровно год. Затем, возможно, его продлят. Запрет не касается граждан Белоруссии, Казахстана и Киргизии - то есть той части мигрантов, которые неплохо знают русский язык и культуру и не доставляют особых проблем.

В соседнем Ханты-Мансийском автономном округе — Югра похожая история, но только лучше. 14 декабря губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала документ, но там перечень запрещенных для мигрантов сфер деятельности значительно расширен. Помимо запрета на работу в такси и общественном транспорте "иностранным специалистам" нельзя трудиться на производстве детского питания и диетических пищевых продуктов, торговать алкоголем, табачными изделиями в специализированных магазинах, работать доставщиками продуктов питания и напитков, и последнее и, наверное, самое важное - от мигрантов освободят сферу образования.


Говорят, что власти этих двух регионов пытаются справедливо распределить трудовые ресурсы между мигрантами и местными жителями, потому как граждане уже устали от засилья иностранцев.

А этот инцидент произошел буквально несколько дней назад в Екатеринбурге. Из двух автобусов выскочили водители и контроллеры (все четверо мигранты) и устроили смертельную битву на глазах у пассажиров. Что они не поделили - неизвестно.

Надо ли говорить, что после этих новостей, жители других регионов теперь просят ввести такие же ограничения и у них.

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Метки: ХМАО   запреты   мигранты   постановление   работа   тюменская область   
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27k
Notan Blaine Час назад
По официальным данным в России от 25 до 38 миллионов безработных граждан России. А вместо того, чтобы устраивать своих, чиновники делают все, чтобы было больше нелегальных трудовых мигрантов. Поезда "дружбы", закрываю глаза на нелегальных мигрантов на стройках, не замечают целые районы этнических переселенцев, что терроризируют местных жителей и т.д.
Право работать в России должно быть почетным правом и чтобы его получить иностранцы должны выполнить множество условий, а не искать родственника или знакомого, что переведет через границу и устроит водителем или на стройку без документов. Кроме этого не мешает вводить ответственность за преступление на территории РФ не, только к преступнику, но и к его ближайшим родственникам, нарушил закон, отправляешься в тюрьму, а твои братья и родные на родину.
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12k
info-kozirev 14 минут назад
Добрая новость,давно пора распостранить запреты в принципе на мигрантов на всю территорию страны,и ввести визовый режим.
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323k
Booharik 20 минут назад
- "Губернатор Тюменской области подписал постановление, которое запрещает иностранцам работать на общественном транспорте, заниматься частным извозом и грузоперевозками. Запрет распространяется на всех мигрантов, работающих в России по патенту" - можно не переживать, т.к. они давно приняли российское гражданство.
Весь несетевой "фаст-фуд" - "епархия" мигрантов из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии обоих полов, а поскольку уровень медицины в перечисленных государствах сильно упал, то неисключён рост некоторых заболеваний, таких как туберкулёз, разного рода экземы, нельзя исключить и венерические.
Так что "думайте сами, решайте сами" поесть или не поесть "фаст-фуд" из несетевой забегаловки.
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358
trancer001 24 минуты назад
Так с ними и надо
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1k
Лёха Полчаса назад
Хорошие новости.
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55k
Похабыч Полчаса назад
Было уже, лет пять назад - "мигранты не смогут продавать даже плюшевых зайчиков", цену этим обещаниям знаем..
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2
Трям Полчаса назад
С Москвы начните, их тут больше всех!
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2
Трям Лёха 16 минут назад
Я не оленевод, давно бы начал. Этот косоглазый своих таких же понатащил.
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1k
lihaci 42 минуты назад
ДА! ДА! И ещё раз ДА! В Москве и Питере введите такие же ограничения.
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884
ES Час назад
Тоже мне проблема. Поехал на родину да сделал себе за полбарана киргизский паспорт. И будут у нас работать не знающие русский язык в 8 раз больше киргизов, чем есть на планете. Русские различат что ли?
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1k
Жэка Час назад
Я раньше по дороге от дома до метро (8 минут пешком) встречал 2-3 дворников. Район был летом вылизан, зимой - вычищен. После коронапаузы ситуация изменилась кардинально в худшую сторону.

Доставку продуктов и еды от яндекса более не заказываю, ожидание часа 2 гарантировано. Раньше - от 20 минут до часа.

Такси до работы с утра 2 года назад стоило 230-250 рублей. Сейчас - от 600.

Отсюда выводы:
1) что то не очень то охотно от 25 до 38 миллионов безработных россиян заместили исчезнувших мигрантов;
2) работать за те же деньги что и мигранты россияне не желают (курьер - 40, охранник - 60, таксист - 80). Они (мы) хотят получать больше. Но я лично как потребитель платить больше не готов. Если доставка еды будет стоить 300 вместо 100, если такси стоит 800 вместо 250, если на уборщицу в подъезде нужно скидываться по 500 а не по 200 - то я от этих услуг отказываюсь.

Мигранты в россии своим копеечным трудом создали целые отрасли, которые серьезно повышают уровень жизни. И сейчас по моему эта система если не рушится, то как минимум испытывает серьезный кризис.
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11k
Александр Час назад
Ссылка www.youtube.com
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427
Филимон Филимонов Час назад
Если это правда,то верное решение.Чуть менее будет уголовки.Своего говна хватает.
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9k
кот базилий Час назад
Давно пора, лишь бы самые верха не затормозили всем нужный "проект" под лозунгом Россия для русских.
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1k
Павел Астахов Час назад
Отличная новость. Надеюсь, подобные ограничения распространятся на всю Россию
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136
Akabushkin Petr Час назад
Вангую: будет рост преступности (гопстопов, разбоев, наркоты), и ухудшение экономических показателей. Рад бы ошибиться.
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153
Олег Лукойский 2 часа назад
Все время задавался вопросом, если водила-джамшут нашего языка не знает, откуда он может знать наши правила дорожного движения?
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132
<name> 2 часа назад
Патент есть, сука ?! а если найду ?
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990
Oort 2 часа назад
Картинка слишком красивая, но смысл хороший. )
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38k
Alex 2 часа назад
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1k
Михалыч 2 часа назад
Браво!
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