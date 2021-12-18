В Тюменской области мигрантам запретили работать в общественном транспорте и такси

Эстафету обещает перенять и соседний ХМАО, там запреты будут ещё жестче.
Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление, которое запрещает иностранцам работать на общественном транспорте, заниматься частным извозом и грузоперевозками. Запрет распространяется на всех мигрантов, работающих в России по патенту.
Постановление вступает в силу 1 января 2022 года и действовать будет ровно год. Затем, возможно, его продлят. Запрет не касается граждан Белоруссии, Казахстана и Киргизии - то есть той части мигрантов, которые неплохо знают русский язык и культуру и не доставляют особых проблем.
В соседнем Ханты-Мансийском автономном округе — Югра похожая история, но только лучше. 14 декабря губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала документ, но там перечень запрещенных для мигрантов сфер деятельности значительно расширен. Помимо запрета на работу в такси и общественном транспорте "иностранным специалистам" нельзя трудиться на производстве детского питания и диетических пищевых продуктов, торговать алкоголем, табачными изделиями в специализированных магазинах, работать доставщиками продуктов питания и напитков, и последнее и, наверное, самое важное - от мигрантов освободят сферу образования.
Говорят, что власти этих двух регионов пытаются справедливо распределить трудовые ресурсы между мигрантами и местными жителями, потому как граждане уже устали от засилья иностранцев.
К слову, не лучше дела обстоят в других регионах. Таксисты без патентов достали и автоинспекторов, которые с ними уже не церемонятся. Говорят, видеозапись была сделана в ноябре в Мурино:
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А этот инцидент произошел буквально несколько дней назад в Екатеринбурге. Из двух автобусов выскочили водители и контроллеры (все четверо мигранты) и устроили смертельную битву на глазах у пассажиров. Что они не поделили - неизвестно.
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Надо ли говорить, что после этих новостей, жители других регионов теперь просят ввести такие же ограничения и у них.
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Право работать в России должно быть почетным правом и чтобы его получить иностранцы должны выполнить множество условий, а не искать родственника или знакомого, что переведет через границу и устроит водителем или на стройку без документов. Кроме этого не мешает вводить ответственность за преступление на территории РФ не, только к преступнику, но и к его ближайшим родственникам, нарушил закон, отправляешься в тюрьму, а твои братья и родные на родину.
Весь несетевой "фаст-фуд" - "епархия" мигрантов из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии обоих полов, а поскольку уровень медицины в перечисленных государствах сильно упал, то неисключён рост некоторых заболеваний, таких как туберкулёз, разного рода экземы, нельзя исключить и венерические.
Так что "думайте сами, решайте сами" поесть или не поесть "фаст-фуд" из несетевой забегаловки.
Доставку продуктов и еды от яндекса более не заказываю, ожидание часа 2 гарантировано. Раньше - от 20 минут до часа.
Такси до работы с утра 2 года назад стоило 230-250 рублей. Сейчас - от 600.
Отсюда выводы:
1) что то не очень то охотно от 25 до 38 миллионов безработных россиян заместили исчезнувших мигрантов;
2) работать за те же деньги что и мигранты россияне не желают (курьер - 40, охранник - 60, таксист - 80). Они (мы) хотят получать больше. Но я лично как потребитель платить больше не готов. Если доставка еды будет стоить 300 вместо 100, если такси стоит 800 вместо 250, если на уборщицу в подъезде нужно скидываться по 500 а не по 200 - то я от этих услуг отказываюсь.
Мигранты в россии своим копеечным трудом создали целые отрасли, которые серьезно повышают уровень жизни. И сейчас по моему эта система если не рушится, то как минимум испытывает серьезный кризис.
20000-25000 Свердловская область.
(А если он идиот, то везде будут трудности.)