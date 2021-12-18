В Тюменской области мигрантам запретили работать в общественном транспорте и такси

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление, которое запрещает иностранцам работать на общественном транспорте, заниматься частным извозом и грузоперевозками. Запрет распространяется на всех мигрантов, работающих в России по патенту.





Постановление вступает в силу 1 января 2022 года и действовать будет ровно год. Затем, возможно, его продлят. Запрет не касается граждан Белоруссии, Казахстана и Киргизии - то есть той части мигрантов, которые неплохо знают русский язык и культуру и не доставляют особых проблем.