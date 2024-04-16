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Бывший муж Лерчек требует с неё больше 1 миллиарда рублей

Бывший муж Лерчек требует с неё больше 1 миллиарда рублей

Автор:
16 апреля 2024 18:29
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: Лерчек   Чекалины   делёжка   делёжка имущества   интересное   инфоцыгане   иск   развод   фото   шоу бизнес   
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Уголовное дело о неуплате налогов стало причиной развода.

Спокойный развод Чекалиным только снится. Судя по всему, инфоцыгане разводиться будут громко и со скандалом. Уже отец семейства требует с блогерши более 1,2 млрд рублей. Также он требует, чтобы бывшая жена оплатила госпошлину и отдала ему автомобиль Bentley Continental GT, который обошелся супругам в 29 млн рублей. Однако, точная стоимость совместно нажитого имущества неизвестна - это будет установлено в судебном порядке.

В своих социальных сетях блогерша Лерчек уже начала лить слёзы и показывать, как ей плохо живётся. Однако, несмотря на это, Лерчек первая подала на развод. Чекалин подал встречный иск о разделе имущества. В пресс-службе Симоновского суда «Известиям» рассказали, что Чекалин самостоятельно подавал иск.

Делить супругам есть что. По информации РБК, у семьи Чекалиных четыре элитные квартиры в Москве, два дома в Толятти, два коттеджа и как минимум пять люксовых автомобилей. Так что ревёт на камеру Лерчек неспроста: лишиться половины имущества ей совсем не хочется. Кроме того, у пары трое маленьких детей. Судя по всему, они останутся с матерью.

Ранее мы сообщали, что после того, как блогеры закрыли все долги перед государством, Чекалина рассказывала, что после судебных тяжб отношения в паре испортились. По словам женщины, семью сохранить пытались, но не получилось. Более того, стало известно, что Лерчек уже нашла себе молодого человека. Им стал её фитнес-тренер.

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Метки: Лерчек   Чекалины   делёжка   делёжка имущества   интересное   инфоцыгане   иск   развод   фото   шоу бизнес   
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14  комментариев
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11k
Juli Час назад
"НЕ ВЕРЮ!"
Семейка паразитов решила устроить демонстративный развод и раздел имущество. чтобы спасти свои жопы и "все нажитое непосильным трудом".
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7k
Трям 4 минуты назад
Да всем насрать, тупая ты песда!
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0
eugen 21 минуту назад
Хто это шм&ра и зачем мне эта информация
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73
ViciousSnake Полчаса назад
Любила жаба гадюку, как говорится
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1k
Бывалый Полчаса назад
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24k
Shtoppi Полчаса назад
ничего необычного. просто капиталистический брак, основанный на любви к большому баблу, роскоши и криминале, который заканчивается финансовыми претензиями и грызней по разделу имущества.
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92k
Дед Степан 36 минут назад
Кто это [мат]?
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2k
Руслана Тарасова 39 минут назад
У нас , что сегодня день помойки на Фишках? То из вонючего помойного ведра , вытащили на свет, протухшую ...лядь, Ксению Бородину, о которой все уже забыли, атеперь весеннее обострение у Покемонки вылилось в напоминании об очередной интернет-ляди. Блин, у нас, что в стране, кроме как о бл@дях, больше писать не о ком?
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8k
tamin 52 минуты назад
Не насосал а нализал
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5k
Феликс Дзержинский 54 минуты назад
Интересно другое, почему они не на зоне с 15 годами срока каждому?
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26k
ЦСКА Час назад
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7k
Харон ( Χάρων) 2 часа назад
PokemonKa, изыди!!!!!!!!!!!!!
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4932 поста (4720 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
353460



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