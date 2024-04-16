Бывший муж Лерчек требует с неё больше 1 миллиарда рублей

Уголовное дело о неуплате налогов стало причиной развода.
Спокойный развод Чекалиным только снится. Судя по всему, инфоцыгане разводиться будут громко и со скандалом. Уже отец семейства требует с блогерши более 1,2 млрд рублей. Также он требует, чтобы бывшая жена оплатила госпошлину и отдала ему автомобиль Bentley Continental GT, который обошелся супругам в 29 млн рублей. Однако, точная стоимость совместно нажитого имущества неизвестна - это будет установлено в судебном порядке.
В своих социальных сетях блогерша Лерчек уже начала лить слёзы и показывать, как ей плохо живётся. Однако, несмотря на это, Лерчек первая подала на развод. Чекалин подал встречный иск о разделе имущества. В пресс-службе Симоновского суда «Известиям» рассказали, что Чекалин самостоятельно подавал иск.
Делить супругам есть что. По информации РБК, у семьи Чекалиных четыре элитные квартиры в Москве, два дома в Толятти, два коттеджа и как минимум пять люксовых автомобилей. Так что ревёт на камеру Лерчек неспроста: лишиться половины имущества ей совсем не хочется. Кроме того, у пары трое маленьких детей. Судя по всему, они останутся с матерью.
Ранее мы сообщали, что после того, как блогеры закрыли все долги перед государством, Чекалина рассказывала, что после судебных тяжб отношения в паре испортились. По словам женщины, семью сохранить пытались, но не получилось. Более того, стало известно, что Лерчек уже нашла себе молодого человека. Им стал её фитнес-тренер.
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Семейка паразитов решила устроить демонстративный развод и раздел имущество. чтобы спасти свои жопы и "все нажитое непосильным трудом".