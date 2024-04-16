Бывший муж Лерчек требует с неё больше 1 миллиарда рублей

Делить супругам есть что. По информации РБК, у семьи Чекалиных четыре элитные квартиры в Москве, два дома в Толятти, два коттеджа и как минимум пять люксовых автомобилей. Так что ревёт на камеру Лерчек неспроста: лишиться половины имущества ей совсем не хочется. Кроме того, у пары трое маленьких детей. Судя по всему, они останутся с матерью.