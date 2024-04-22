30 любопытных кадров с разными вещами и явлениями

Автор:
22 апреля 2024 20:37
Мир – удивительное место. Для тех, кто тоже так считает. Потому что находить что-то интересное и необычное можно хоть каждый день: любопытные вещи и явления могут быть прямо у нас под носом, если научиться их замечать. Взглянем на подборку самых разных интересных кадров, которыми поделились пользователи на просторах сети.
1. Салон пассажирского самолета в 1930-х годах
2. Вот как выглядит солнечное затмение из космоса
3. Резервуары с топливом под АЗС
6. Извержение вулкана: вид из космоса
7. Скелет Роберта Уодлоу, самого высокого человека в истории (272 см)
8. Розовое озеро Хиллиер в Австралии
9. Вот как оно выглядит из космоса
11. Девушка проводит контроль качества шампанского в стальной защитной маске
12. На некоторых пивных банках есть предупреждения на шрифте Брайля о том, что в напитке содержится алкоголь
13. Строители банка Чейз-Манхэттен в Нью-Йорке
14. Светофор размером с человека
15. Утиные яйца могут быть чёрными
18. Число "25" из кудрей. Это что, знак вселенной?
19. Парень побрился налысо, и обнаружил на своей голове складки
20. Как будто в небе открылся портал
21. Растение, которое напоминает паутину
22. Вода в озере покрыта высохшими травинками
23. Ржавчина на кране выглядит как карта
24. Коту понравилась подушка с его изображением
25. "На протезе моего пальца есть мой настоящий отпечаток"
26. "У этой женщины самая огромная копна волос, которую я когда-либо видел"
27. "Взял швейцарский сыр. Попался кусок с одной дыркой"
28. "Пчёлы облепили моё растение"
29. На пляже нашли щитообразного морского ежа
30. "Из моего арбуза идёт пена. Купил его вчера в супермаркете"
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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