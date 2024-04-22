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30 любопытных кадров с разными вещами и явлениями

30 любопытных кадров с разными вещами и явлениями

Автор:
22 апреля 2024 20:37
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Разное   Фотографии   интересное   интересные вещи   необычно   подборка   разные фото   фото   явления   
1813
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Мир – удивительное место. Для тех, кто тоже так считает. Потому что находить что-то интересное и необычное можно хоть каждый день: любопытные вещи и явления могут быть прямо у нас под носом, если научиться их замечать. Взглянем на подборку самых разных интересных кадров, которыми поделились пользователи на просторах сети.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Вещи   Разное   Фотографии   интересное   интересные вещи   необычно   подборка   разные фото   фото   явления   
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2  комментария
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Святослав Час назад
больной арбуз:/
эпилепсия...

неешь, подумой!..
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mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
  • 1665 постов (1605 в горячем)

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