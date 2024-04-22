30 любопытных кадров с разными вещами и явлениями

Мир – удивительное место. Для тех, кто тоже так считает. Потому что находить что-то интересное и необычное можно хоть каждый день: любопытные вещи и явления могут быть прямо у нас под носом, если научиться их замечать. Взглянем на подборку самых разных интересных кадров, которыми поделились пользователи на просторах сети.