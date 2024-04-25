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Хозяйке алабая, которая протащила животное по дороге, грозит уголовная ответственность

Хозяйке алабая, которая протащила животное по дороге, грозит уголовная ответственность

Автор:
25 апреля 2024 12:52
Сообщество : Животные
Метки: Видео   алабай   жестокое обращение   животные   новости   фото   
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Пса зовут Сармат. Ему сделали рентген и направили к специалисту, чтобы решить проблемы с лапой.

Волонтеры и зоозащитники просят отдать собаку им. Многие приюты уже изъявили желание взять пса себе. Ирина, которая устроила адскую пробежку больному животному, сказала очевидцам, что хочет усыпить питомца.


Сотрудница кинологического центра поделилась видео с занятия, где присутствовал тот самый пёс. По словам девушки, внук женщины, тащившей пса по дороге, бьёт его.


"Ходил мальчик лет 14-15, неуравновешенный, истеричный, бил его прям на занятиях, на замечания отвечал агрессией. Мы разговаривали с его бабушкой (женщиной на видео), предлагали забрать собаку и пристроить — она отказалась, предлагали выкупить — тоже отказ. Очень жалко собаку, пёс хороший и добродушный", — написала кинолог.


Женщина рассказала, что красавца зовут Сармат. Его здоровье сейчас находится в руках ветеринаров. Ему сделали рентген и собираются решать проблемы с лапой.


Нерадивую хозяйку Ирину проверяет полиция. А волонтёры, зоозащитники и приюты просят отдать собаку им. Сама Ирина призналась: устроить больному псу адскую пробежку было ошибкой. По словам очевидцев, она хочет усыпить любимца

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Метки: Видео   алабай   жестокое обращение   животные   новости   фото   
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4  комментария
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22k
Дмитрий Полчаса назад
А почему не усыпить хозяйку и её отпрыска, после того как они побегают за машиной!? Я считаю, что данных личностей можно классифицировать как "биомусор".
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17k
Kostick 8 минут назад
привязать к сапсану, и отправить на пробежку жабу, вместе с личинусом. тут иногда по жопке стукнешь, так потом отмазываешься вкусняшками, да извиняешься.
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12k
Том Сойер 8 минут назад
Хозяйка алабая -
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599
DuckTales 41 минуту назад
А почему не отдать или не продать, раз не нужна собака ? Ипанько ...
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Infinite
  • Дата регистрации: 24.03.2015
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