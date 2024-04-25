Хозяйке алабая, которая протащила животное по дороге, грозит уголовная ответственность

Сотрудница кинологического центра поделилась видео с занятия, где присутствовал тот самый пёс. По словам девушки, внук женщины, тащившей пса по дороге, бьёт его.





"Ходил мальчик лет 14-15, неуравновешенный, истеричный, бил его прям на занятиях, на замечания отвечал агрессией. Мы разговаривали с его бабушкой (женщиной на видео), предлагали забрать собаку и пристроить — она отказалась, предлагали выкупить — тоже отказ. Очень жалко собаку, пёс хороший и добродушный", — написала кинолог.