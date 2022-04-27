Мода на пышные полупопия: кто, когда и зачем придумал турнюр?

Мода – госпожа капризная с переменчивым настроением. Особенно в части дамских нарядов. И чтобы соответствовать ей, женщинам в разное время приходилось идти на всяческие ухищрения. Даже опасные для здоровья, но в основной массе забавные.
Таким приспособлением стал турнюр – специальная подушечка, которая фиксировалась ниже талии для придания фигуре аппетитных женственных форм. При этом юбки с этим гаджетом надлежало носить довольно узкие вверху и плавно расширяющиеся к низу.
Кто и зачем так поиздевался над женщинами, придумав версию лайт-версию дыбы, которая всегда с тобой?
XIX век для моды вообще был благодатный временем. После пышных многослойных платьев, в которых дамы с трудом передвигались и напоминали капустные головки, умница Жозефина Богарнэ провела настоящую революцию нарядов.
Первая супруга Наполеона стала законодательницей стиля ампир. И вслед за ней вся Франция потянулась к лёгким струящимся платьям. Наряды с завышенной талией, рукавами-фонариками и комфортной струящейся юбкой были данью моде Древней Греции. И если изначально такие платья балансировали на грани приличия, то довольно скоро стали привычной нормой.
На смену дерзкому вызову пришла консервативная классика. Женщины снова вернулись к корсетам, в которых было трудно дышать, и пышным тяжелым многослойным юбкам.
Причина была политическая, поскольку после Французской революции трендом стало нарочитое подчёркивание неравенства между классами. Представительницы рабочего класса по понятным причинам не могли носить такие конструкции: трудиться в них было невозможно, а такое количество ткани, уходившее на одно платье, простолюдинки не могли себе позволить из-за дороговизны.
Но всё изменилось, когда… Создателем турнюра считается кутюрье Чарльз Фредерик Уорт.
Как-то однажды он наблюдал за работой служанки, которая для удобства заткнула подол юбки за пояс. В результате получилась странная конструкция, но Уорт её оценил: плотно обтягивающая фигуру спереди ткань подчеркнула стройные девичьи бёдра. Сзади силуэт выглядел объёмным, что ещё выгоднее подчёркивало осанку.
Модель юбки кутюрье разрабатывал с расчётом, что на ночную сорочку под неё будет крепиться специальная подушечка. Собственно, так и появился турнюр (от фр. tournure – осанка). Он подразумевал применение жёсткого корсета. И в итоге даже дамы с неидеальной фигурой смотрелись роскошно – пышнобёдрыми, с осиной талией и изящной спиной.
Новинка была принята женщинами на ура. Сейчас такая штуковина кажется нелепой, но после кринолинов она была гораздо более удобной. А потом её облегчили ещё больше, заменив валик на проволочную сетку. Ещё использовали мешочки, набитые соломой или конским волосом.
Наши соотечественницы в отличие от более худосочных европеек в основной массе и так обладали пышными формами, но модными тоже хотели быть. Поэтому в России в ходу была альтернатива турнюру – собранные особым образом складки ткани на талии.
Мужчины над модным веянием всячески потешались. Оскар Уайльд так вообще вёл непримиримую борьбу с турнюрами. Они казались писателю попранием всех законов эстетики. И во многом благодаря ему появился термин фру-фру – так шелестела ткань при ходьбе. И было понятно, что приближается дама.
В одном из журналов XIX века была опубликована курьёзная история, случившаяся с дамой на премьере оперы «Аида». С одной из зрительниц случилась истерика. Её вывели для осмотра доктором. Когда платье начали расстёгивать, из турнюра выскочила мышь. Грызун счёл подушку вполне подходящим местом для постоянного проживания и, возможно, размножения. Автор публикации шутливо отметил, что женщине повезло, что это была всего лишь мышка: в турнюре спокойной мог спрятаться кто-то и более крупный и опасный, типа тигра.
Когда появились и распространились новые виды транспорта, турнюр постепенно был вытеснен из обихода, поскольку подолгу сидеть в таком наряде было проблематично.
Источник:
АНТИФИШКИ
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