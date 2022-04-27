Мода на пышные полупопия: кто, когда и зачем придумал турнюр?

Новинка была принята женщинами на ура. Сейчас такая штуковина кажется нелепой, но после кринолинов она была гораздо более удобной. А потом её облегчили ещё больше, заменив валик на проволочную сетку. Ещё использовали мешочки, набитые соломой или конским волосом.

Наши соотечественницы в отличие от более худосочных европеек в основной массе и так обладали пышными формами, но модными тоже хотели быть. Поэтому в России в ходу была альтернатива турнюру – собранные особым образом складки ткани на талии.

Мужчины над модным веянием всячески потешались. Оскар Уайльд так вообще вёл непримиримую борьбу с турнюрами. Они казались писателю попранием всех законов эстетики. И во многом благодаря ему появился термин фру-фру – так шелестела ткань при ходьбе. И было понятно, что приближается дама.