Настоящий террор: дикие куры превратили жизнь жителей британской деревни в "ад"

Жители элитного британского села Снеттишем, которое расположено в графстве Норфолк, заявляют о терроре из-за роя одомашненных птиц, которые живут на опушке леса.

Отмечается, что птицы, которые сейчас проживают в зеленом селе, являются "слишком шумными" и не дают спать местным жителям ночью. К тому же они перекапывают их сады.

Люди, которые живут неподалеку, говорят, что их количество в последнее время существенно возросло и подозревают, что безответственные владельцы сбрасывают туда больше кур. К тому же они утверждают, что те, кто едет посмотреть на птиц из-за пределов живописной местности, сбрасывают им корм, который привлекает крыс.