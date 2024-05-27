Настоящий террор: дикие куры превратили жизнь жителей британской деревни в "ад"

Крестьяне в Норфлоке утверждают, что эти птицы крайне шумные и копают их сады. Некоторые люди не желают покупать недвижимость из-за настоящего нашествия диких кур.
Жители элитного британского села Снеттишем, которое расположено в графстве Норфолк, заявляют о терроре из-за роя одомашненных птиц, которые живут на опушке леса.
Отмечается, что птицы, которые сейчас проживают в зеленом селе, являются "слишком шумными" и не дают спать местным жителям ночью. К тому же они перекапывают их сады.
Люди, которые живут неподалеку, говорят, что их количество в последнее время существенно возросло и подозревают, что безответственные владельцы сбрасывают туда больше кур. К тому же они утверждают, что те, кто едет посмотреть на птиц из-за пределов живописной местности, сбрасывают им корм, который привлекает крыс.
Вследствие этого поступают сообщения о росте напряженности между жителями и теми, кто посещает птиц, издеваясь над теми, кто их кормит. Для решения этого вопроса селяне решили обратиться к своему приходскому совету, который угрожает вообще изъять птиц, которые гнездятся возле переулка Общего.
Советник прихода Род Маккензи объяснил ситуацию: "Они — боль в заднице. Если они заходят в ваш сад, они все выкапывают. Это не просто еда для кур, это каждый детрит, который они могут найти, и который приносит крыс. Что кто-то оставил на прошлой неделе? Кварт розовых креветок. Крыс здесь довольно много, и они размножаются как черти".
Еще один разочарованный местный житель, который не захотел называть своего имени, добавил: "Я думаю, что они настоящие вредители. Это не помогает, что люди приходят и кормят их. Я бы не хотел покупать один из этих домов".
Однако есть и такие жители, которые говорят, что наличие животных добавляет деревне деревенского шарма. По словам 43-летнего Грэма Маккуэйд, который после переезда из Кембриджа проживает на улице уже 18 месяцев, у него нет никаких проблем с курами. "До переезда сюда мы не знали, что куры встают в 4 утра, но это придает этому месту характер", — сказал мужчина.
Источник:
- В каждом доме этой деревни живет домашняя кобра
- Розовый какаду и краснохвостый жако чуть не стали жертвами контрабанды
- Собака с самым длинным языком побила мировой рекорд
- На Тайване поймали редкую акулу-домового
- "Примите меры": люди истребляют по 80 миллионов акул в год
Куры же ничьи, предъявить некому...
а так вполне полноценный обед или ужин...