Собственники 25 лет платили деньги несуществующему ТСЖ

Муж сказал ей, что никогда не платил взносы в ТСЖ с тех пор, как они переехали в этот район. Девушка пошла дальше, и поговорила со всеми соседями. Выяснилось, что все в бешенстве, потому что ТСЖ не существует уже на протяжении 25 лет, та самая пожилая Клэр все эти годы просто так взымала деньги у местных жителей. Затем они объединились, создали чат в соцсетях, и хотят вывести старушку на чистую воду.



"Она никогда ничего не делала для нашего района, кроме того, что покрасила один знак в зеленый цвет. И это не стоит 60 долларов, которые каждый житель платил в течение 25 лет," - рассказала Элисон.