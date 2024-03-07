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Собственники 25 лет платили деньги несуществующему ТСЖ

Собственники 25 лет платили деньги несуществующему ТСЖ

Автор:
07 марта 2024 08:30
Сообщество : Истории
Метки: Жизнь   Разное   США   ТСЖ   истории   история   люди   обман   фото   
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Жители одного района в США вскрыли обман: оказывается, пожилая пара 25 лет обманывала местных жителей, взымая с них деньги под видом несуществующего ТСЖ. Да, и такие истории бывают в нашей жизни!

Этой историей поделилась жительница американского штата Джорджия по имени Элисон (и под ником NotAlisonThanks). Сначала она рассказала, что не так давно получила письмо якобы от местного ТСЖ.


"Письмо было от Клэр и Майка. Клэр была председателем ТСЖ последние 25 лет, а Майк - управляющим финансами. Они решили уйти с постов и спрашивали, кто из соседей хочет стать новым председателем. Клэр написала, что ей 96 лет, и она больше не может этим заниматься. Я сразу позвонила мужу - из него получился бы отличный президент ТСЖ, честное слово. Но он сказал, что у нас нет никакого ТСЖ," - рассказала девушка.

Муж сказал ей, что никогда не платил взносы в ТСЖ с тех пор, как они переехали в этот район. Девушка пошла дальше, и поговорила со всеми соседями. Выяснилось, что все в бешенстве, потому что ТСЖ не существует уже на протяжении 25 лет, та самая пожилая Клэр все эти годы просто так взымала деньги у местных жителей. Затем они объединились, создали чат в соцсетях, и хотят вывести старушку на чистую воду.


"Она никогда ничего не делала для нашего района, кроме того, что покрасила один знак в зеленый цвет. И это не стоит 60 долларов, которые каждый житель платил в течение 25 лет," - рассказала Элисон.

С помощью адвокатов жители выяснили, что этого ТСЖ, про которое говорится в письме, не существует с 2009 года. Когда оно перестало существовать, Клэр с мужем просто продолжили забирать у людей деньги, как ни в чём не бывало. Теперь жители района, которых в чате набралось уже около 1000, запланировали устроить собрание прямо возле дома "председательницы" и обсудить, куда всё это время уходили их деньги.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Жизнь   Разное   США   ТСЖ   истории   история   люди   обман   фото   
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V2.Smirnov 46 минут назад
Я что-то не понял. Согласно статье все жители знали, что ТСЖ не существует, но платили им деньги. Это как? Никто никогда в квитанцию не смотрел?
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