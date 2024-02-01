15 человек, творчество которых не знает границ

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Человеческий мозг многогранен, когда дело касается креатива и он никогда не перестанет нас удивлять. А среди нас есть особые таланты, которые поднимают творческий потенциал на новый уровень, и находят блестящие решения для повседневных ситуаций. В этом посте вы увидите забавные и немного странные идеи.
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5. Сегодня я был в пиццерии, и шеф-повар проявил немного изобретательности в приготовлении закрытой пиццы
6. Продуктовый магазин проявил творческий подход, выставив на этот праздник коробки из-под газировки
7. В стеклянной двери моего гостиничного душа есть отверстие, через которое вы можете просунуть руку и включить душ
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