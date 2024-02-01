15 человек, творчество которых не знает границ

Человеческий мозг многогранен, когда дело касается креатива и он никогда не перестанет нас удивлять. А среди нас есть особые таланты, которые поднимают творческий потенциал на новый уровень, и находят блестящие решения для повседневных ситуаций. В этом посте вы увидите забавные и немного странные идеи.