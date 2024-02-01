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15 человек, творчество которых не знает границ

15 человек, творчество которых не знает границ

Автор:
01 февраля 2024 22:53
Сообщество : ФотоМир
Метки: Удивлять   границы   идеи   креатив   не знает   творчество   
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Человеческий мозг многогранен, когда дело касается креатива и он никогда не перестанет нас удивлять. А среди нас есть особые таланты, которые поднимают творческий потенциал на новый уровень, и находят блестящие решения для повседневных ситуаций. В этом посте вы увидите забавные и немного странные идеи.

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Метки: Удивлять   границы   идеи   креатив   не знает   творчество   
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1  комментарий
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GROMOZEKA 51 минуту назад
Лень - двигатель прогресса
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