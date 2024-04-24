В Санкт-Петербурге вандалы разгромили могилу Михаила Горшенёва

Фанаты Михаила Горшенёва пришли на могилу и заметили, что все цветы разбросаны и потоптаны, фотографии раскиданы по земле, а на некоторых даже нарисована свастика. По словам поклонников, это сделали посетители компьютерного клуба по соседству с кладбищем. Теперь фанты каждый день забирают портреты Горшенёва, а каждое утро возвращают обратно. Также они обратились к руководству кладбища с просьбой следить за могилой. Однако, у смотрителей кладбища другое мнение.

Приезжие «а-ля панки», объединившись с местными лицами без определенного места жительства, устраивают драки, распивают алкоголь, ведут себя агрессивно, пристают к истинным поклонникам, которые старательно убирают за этими преступниками, подбирают осколки и ухаживают за могилой даже зимой при -25 градусов.