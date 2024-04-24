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В Санкт-Петербурге вандалы разгромили могилу Михаила Горшенёва

В Санкт-Петербурге вандалы разгромили могилу Михаила Горшенёва

Автор:
24 апреля 2024 18:41
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Горшенёв   КиШ   горшок   интересное   могила   фото   
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Они разбросали цветы, разбили плиты с лампадками и даже нарисовали свастику на портрете.

Фанаты Михаила Горшенёва пришли на могилу и заметили, что все цветы разбросаны и потоптаны, фотографии раскиданы по земле, а на некоторых даже нарисована свастика. По словам поклонников, это сделали посетители компьютерного клуба по соседству с кладбищем. Теперь фанты каждый день забирают портреты Горшенёва, а каждое утро возвращают обратно. Также они обратились к руководству кладбища с просьбой следить за могилой. Однако, у смотрителей кладбища другое мнение.

Приезжие «а-ля панки», объединившись с местными лицами без определенного места жительства, устраивают драки, распивают алкоголь, ведут себя агрессивно, пристают к истинным поклонникам, которые старательно убирают за этими преступниками, подбирают осколки и ухаживают за могилой даже зимой при -25 градусов.

Поклонники добавляют, что убирать за вандалами они не должны. По их мнению, обязанность за соблюдением порядка на кладбищах должна лежать на плечах государства. Жена Горшенёва также рассказала, что в полицию пока не обращалась.

Как говорят фанаты, администрация кладбища уже отреагировала на этот призыв и в устной форме пообещала установить камеры. Но когда это произойдет, и произойдет ли вообще, неизвестно.

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Метки: Видео   Горшенёв   КиШ   горшок   интересное   могила   фото   
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12  комментариев
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9k
Alex 2 часа назад
Пид**сы!
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6k
Григорий 14 минут назад
какларасы это свастики, борются со всем Русским.
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131
ya da Полчаса назад
Поставить фотоловушки, потом поймать и надавать по щам
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52
Рокер ya da 19 минут назад
зубы выбить для начала
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1k
Bastard Fat Полчаса назад
Горшок вроде хотел чтоб его кремировали
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8k
rutt 55 минут назад
Твари, руки -ноги поотрывать.
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678
Const67 Час назад
Идеологический конфликт. Истинные ценители одного полюса и Истинные ценители другого полюса. Фанаты исполнителя и Фанаты Панк исполнителя.
И да. Лампадки на могиле Анархиста..)))
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765
Purple_Bear Час назад
Горшку-то уже пофиг, а вот живым неприятно.
Каким долбоящером надо быть, чтобы ходить на кладбище и крушить надгробия? Не важно рок-звёзд или простых людей.
Вандалы.... дебилы.... - слова какие-то созвучные и по смыслу близки.
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10k
Maddy8 Час назад
Поклонники добавляют, что убирать за вандалами они не должны.
Когда вопрос касается денег, то поклонники сразу становятся отклонниками.
купите камеры и передайте администрации кладбища или сами предложите всё сделать.
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15k
Владимир 2 часа назад
Че им горшок сделал? Долба@бы.
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4959 постов (4745 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
354016



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