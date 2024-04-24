В Санкт-Петербурге вандалы разгромили могилу Михаила Горшенёва

Они разбросали цветы, разбили плиты с лампадками и даже нарисовали свастику на портрете.
Фанаты Михаила Горшенёва пришли на могилу и заметили, что все цветы разбросаны и потоптаны, фотографии раскиданы по земле, а на некоторых даже нарисована свастика. По словам поклонников, это сделали посетители компьютерного клуба по соседству с кладбищем. Теперь фанты каждый день забирают портреты Горшенёва, а каждое утро возвращают обратно. Также они обратились к руководству кладбища с просьбой следить за могилой. Однако, у смотрителей кладбища другое мнение.
Приезжие «а-ля панки», объединившись с местными лицами без определенного места жительства, устраивают драки, распивают алкоголь, ведут себя агрессивно, пристают к истинным поклонникам, которые старательно убирают за этими преступниками, подбирают осколки и ухаживают за могилой даже зимой при -25 градусов.
Поклонники добавляют, что убирать за вандалами они не должны. По их мнению, обязанность за соблюдением порядка на кладбищах должна лежать на плечах государства. Жена Горшенёва также рассказала, что в полицию пока не обращалась.
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Как говорят фанаты, администрация кладбища уже отреагировала на этот призыв и в устной форме пообещала установить камеры. Но когда это произойдет, и произойдет ли вообще, неизвестно.
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И да. Лампадки на могиле Анархиста..)))
Каким долбоящером надо быть, чтобы ходить на кладбище и крушить надгробия? Не важно рок-звёзд или простых людей.
Вандалы.... дебилы.... - слова какие-то созвучные и по смыслу близки.
Когда вопрос касается денег, то поклонники сразу становятся отклонниками.
купите камеры и передайте администрации кладбища или сами предложите всё сделать.