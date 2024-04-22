Союз ММА собирается создать регулятор контроля соревнований, который будет следить и предотвращать неспортивное поведение

Правда, пока только собирается.
В последнее время MMA Hardcore вызывает особенно много негатива. На выходных завирусился ролик, на котором Али Хейбати иранский боец ММА пнул ринг-гёрл. В тот момент, когда девушка с табличкой проходила мимо иранца, он пнул её ногой.
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Ринг-гёрл обернулась, высказала бойцу претензии, а затем покинула октагон. Присутствовавшие бойцы не потерпели такого поведения и высказали всё, что думают. Кроме того, вся сумма, которую мог бы заработать боец, будет передана девушке. Однако, после боя, в котором Хейбати проиграл, победившего Аркадия Осипяна избили толпой.
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Позже стало известно, что Осипян оказался в реанимации. Избивали его дагестанцы во главе со спортсменом Наби Набиевым, который даже не принимал участие в мероприятии.
В связи с этим Союз ММА предложил создать регулятор контроля соревнований. Правда, пока не понятно, что именно будет делать регулятор, какие у него будут полномочия, а главное - кто возьмёт на себя эту роль. Ведь у участников ММА уже давно это вошло в привычку - ни о каком спортивном поведении там даже и не слышали, сообщает Readovka.
MMA Hardcore давно вышли за все рамки, поэтому подобные меры выглядят совсем неубедительно. Массовые драки и нападения на девушек - это только верхушка айсберга.
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и все чинно и благородно.