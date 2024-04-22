Союз ММА собирается создать регулятор контроля соревнований, который будет следить и предотвращать неспортивное поведение

В связи с этим Союз ММА предложил создать регулятор контроля соревнований. Правда, пока не понятно, что именно будет делать регулятор, какие у него будут полномочия, а главное - кто возьмёт на себя эту роль. Ведь у участников ММА уже давно это вошло в привычку - ни о каком спортивном поведении там даже и не слышали, сообщает Readovka.

MMA Hardcore давно вышли за все рамки, поэтому подобные меры выглядят совсем неубедительно. Массовые драки и нападения на девушек - это только верхушка айсберга.