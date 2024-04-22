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Союз ММА собирается создать регулятор контроля соревнований, который будет следить и предотвращать неспортивное поведение

Союз ММА собирается создать регулятор контроля соревнований, который будет следить и предотвращать неспортивное поведение

Автор:
22 апреля 2024 20:07
Сообщество : Спорт
Метки: HardCore   Видео   Спорт   бои   интересное   мма   фото   
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Правда, пока только собирается.

В последнее время MMA Hardcore вызывает особенно много негатива. На выходных завирусился ролик, на котором Али Хейбати иранский боец ММА пнул ринг-гёрл. В тот момент, когда девушка с табличкой проходила мимо иранца, он пнул её ногой.

Ринг-гёрл обернулась, высказала бойцу претензии, а затем покинула октагон. Присутствовавшие бойцы не потерпели такого поведения и высказали всё, что думают. Кроме того, вся сумма, которую мог бы заработать боец, будет передана девушке. Однако, после боя, в котором Хейбати проиграл, победившего Аркадия Осипяна избили толпой.

Позже стало известно, что Осипян оказался в реанимации. Избивали его дагестанцы во главе со спортсменом Наби Набиевым, который даже не принимал участие в мероприятии.

В связи с этим Союз ММА предложил создать регулятор контроля соревнований. Правда, пока не понятно, что именно будет делать регулятор, какие у него будут полномочия, а главное - кто возьмёт на себя эту роль. Ведь у участников ММА уже давно это вошло в привычку - ни о каком спортивном поведении там даже и не слышали, сообщает Readovka.
MMA Hardcore давно вышли за все рамки, поэтому подобные меры выглядят совсем неубедительно. Массовые драки и  нападения на девушек - это только верхушка айсберга.

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Метки: HardCore   Видео   Спорт   бои   интересное   мма   фото   
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4  комментария
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36k
Teodor 56 минут назад
С хера ли понятия "спортсмены" и эти человекообразные в один пост объединены..?
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6k
Григорий 16 минут назад
да просто мартышек диких не приглашайте всё, спрот отчистится, делайте спорт ради спорта, хотя это же гей бои ради денег и скандалов.
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7k
Старичок Полчаса назад
а что там контролировать и выдумывать. как в цирке, подвезли клетки, выпустили животных, после загнали обратно.
и все чинно и благородно.
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792
Алексей Бляйбтрой 55 минут назад
не бывает плохих людей. бывают плохие нации
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4949 постов (4735 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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