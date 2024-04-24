В Турции стоматолог вкрутил зубной имплант в полость мозга пациента и сбежал

«Когда он пытался установить винт, я заметил, что он прилагает чрезмерную силу. Я указал ему на это, упомянув, что услышал звук, похожий на треск кости. Однако он заверил меня, что это нормально.

Но когда он продолжил давить на винт, тот пробил мою челюстную кость и вошел в область за глазом, где находятся мозг и спинномозговая жидкость».