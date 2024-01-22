В аэропорту Стамбула обнаружили полтонны наркотиков

Стамбул остаётся одним из крупнейших центров транзита наркотиков. Сюда стекаются поставки наркотических веществ из Южной Америки для дальнейшего транзита в Юго-Восточную Азию, и нередко задержанные партии "запрещёнки" крайне велики.

Так, к примеру, в июле 2023 года турецкие СМИ сообщали об изъятии 427 кг наркотиков метамфетаминового ряда "из двух грузовых авиаперевозок", а вчера обнаружили еще более крупную партию, вес которой превышал полтонны.