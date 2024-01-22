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В аэропорту Стамбула обнаружили полтонны наркотиков

В аэропорту Стамбула обнаружили полтонны наркотиков

Автор:
22 января 2024 09:12
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Наркотики   Турция   аэропотр   наркотрафик   полиция   таможня   
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В общей сложности партию в 568 килограммов наркотических веществ оценили в 68 миллионов турецких лир (200 миллионов рублей).


Стамбул остаётся одним из крупнейших центров транзита наркотиков. Сюда стекаются поставки наркотических веществ из Южной Америки для дальнейшего транзита в Юго-Восточную Азию, и нередко задержанные партии "запрещёнки" крайне велики.


Так, к примеру, в июле 2023 года турецкие СМИ сообщали об изъятии 427 кг наркотиков метамфетаминового ряда "из двух грузовых авиаперевозок", а вчера обнаружили еще более крупную партию, вес которой превышал полтонны.

Подозрительный транзитный груз был обследован с помощью собак-ищеек, которые внутри контейнеров нашли множество крупных пакетов с неизвестным содержимым. Лабораторный анализ показал, что это наркотические вещества.

В заявлении Министерства торговли говорится: “Мы будем продолжать делать все возможное, чтобы защитить нашу нацию, и особенно наших детей и молодежь, в которых мы видим наше будущее, от наркотиков, как мы делали до сих пор.


Минимальное наказание за контрабанду наркотиков в Турции составляет от 10 лет тюремного заключения.

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Метки: Ynews   Наркотики   Турция   аэропотр   наркотрафик   полиция   таможня   
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