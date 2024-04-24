"Пять раз выходила замуж за одного человека": женщины и мужчины, которые входят в одну воду дважды

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Порой даже после развода люди не могут оставить друг друга в покое. Поэтому они общаются, у кого-то даже есть дети. Но разойтись окончательно не могут. Они делают выводы - и вновь сходятся. Женщины рассказали свои личные истории про браки и разводы.
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А у вас есть подобные знакомые пары?
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