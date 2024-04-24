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"Пять раз выходила замуж за одного человека": женщины и мужчины, которые входят в одну воду дважды

"Пять раз выходила замуж за одного человека": женщины и мужчины, которые входят в одну воду дважды

Автор:
24 апреля 2024 11:48
Сообщество : Истории
Метки: Прикол   брак   жизненно   забавно   из жизни   истории   развод и брак   
1144
12

Порой даже после развода люди не могут оставить друг друга в покое. Поэтому они общаются, у кого-то даже есть дети. Но разойтись окончательно не могут. Они делают выводы - и вновь сходятся. Женщины рассказали свои личные истории про браки и разводы.

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А у вас есть подобные знакомые пары?

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Метки: Прикол   брак   жизненно   забавно   из жизни   истории   развод и брак   
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5  комментариев
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576
DuckTales 36 минут назад
А зачем по 5 раз на те же грабли ?
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Leo Минуту назад
Фарш невозможно провернуть назад ... тут надо смотреть причину развода
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7k
Mixalych 12 минут назад
После 15 лет брака развод. Съезжаю к родителям. Встречаю свою первую любовь, не виделись 20 лет. Она тоже в раводе. С тех пор вместе и счастливы. За несколько лет слова друг другу поперек не сказали
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1638 постов (1590 в горячем)

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