"Спит со всеми подряд и прячет ребёнка": пользователи рассказали о самых бредовых слухах, которые слышали о себе

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Порой люди узнают о себе что-то необычное. За спиной многие гадают о чужой жизни такое, что даже герои не предполагают, что можно такое придумать. В посте пользователи вспомнили слухи и сплетни, которые когда-либо слышали о себе.
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А какие самые нелепые слухи вы слышали о себе?
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хотелось бы верить, что сыкуха за 6 лет купила квартиру
Сколько сплетен разъедает, словно моль!
Ходят слухи, будто все подорожает, абсолютно,
А особенно поваренная соль.
Словно мухи, тут и там, ходят слухи по домам,
А беззубые старухи их разносят по умам.
Слушай, слышал? Под землею город строют,
Говорят, на случай ядерной войны…
Вы слыхали? Скоро бани все закроют повсеместно,
Навсегда. И эти сведенья верны.
Словно мухи, тут и там, ходят слухи по домам,
А беззубые старухи их разносят по умам.
А вы знаете? Мамыкина снимают!
За разврат его, за пьянство, за дебош!
И, кстати, вашего соседа забирают, негодяя,
Потому, что он на Берию похож.
Словно мухи, тут и там, ходят слухи по домам,
А беззубые старухи их разносят по умам.
Ой, что деется! Вчера траншею рыли,
Так откопали две коньячные струи!
Говорят, шпионы воду отравили самогоном.
Ну, а хлеб теперь из рыбьей чешуи.
Словно мухи, тут и там, ходят слухи по домам,
А беззубые старухи их разносят по умам.
И поют друг другу шепотом ли, в крик ли.
Слух дурной всегда звучит в устах кликуш.
А к хорошим слухам люди не привыкли, почему-то
Говорят, что это выдумки и чушь.
Словно мухи, тут и там, ходят слухи по домам,
А беззубые старухи их разносят по умам.
Закаленные во многих заварухах,
Слухи ширятся, не ведая преград.
Ходят сплетни, что не будет больше слухов совершенно.
Ходят слухи, будто сплетни запретят.
Но… словно мухи, тут и там, ходят слухи по домам,
А беззубые старухи их разносят по умам.
(с) Сами знаете кто автор. А если не знаете - плохо.
Благо был комсоргом ,отличником и даже имел грамоту от МВД за помощь в поимке преступников, а представитель ЖЭК даже мое ФИО неправильно в иске указал, реально то бы могли из бабкиной квартиры турнуть. Но обошлось ,а через пару месяцев разрешили приватизацию и я первый в своей 5ти этажке приватизировал квартиру.