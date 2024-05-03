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"Спит со всеми подряд и прячет ребёнка": пользователи рассказали о самых бредовых слухах, которые слышали о себе

"Спит со всеми подряд и прячет ребёнка": пользователи рассказали о самых бредовых слухах, которые слышали о себе

Автор:
03 мая 2024 11:00
Сообщество : Истории
Метки: Прикол   забавно   истории   истории из жизни   прикольно   слухи   
2746
15

Порой люди узнают о себе что-то необычное. За спиной многие гадают о чужой жизни такое, что даже герои не предполагают, что можно такое придумать. В посте пользователи вспомнили слухи и сплетни, которые когда-либо слышали о себе.

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А какие самые нелепые слухи вы слышали о себе?

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Метки: Прикол   забавно   истории   истории из жизни   прикольно   слухи   
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17  комментариев
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933k
А.Берестенко Час назад
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Liberman 3 минуты назад
В школе пошел слух что у меня бапки из-за торговли травой.на самом деле мы с пацанами отжимали телефоны и магнитолы воровали.
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587
fedding 6 минут назад
У меня с братом, разница 1 год и 23 дня. Так вот однажды, от сокурсниц я узнал, что у меня с братом разница всего 23 дня. Быстро вычислил источник этой информации. Говорю ему: "Володя, как так? Ты как себе это представляешь? В начале родился я, а через 23 дня брат? Ты же будущий врач!". Ответ убил: "Да я потом понял, что фигню сказал. Но отступать было уже поздно, спорил до конца".
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5k
Наталья 8 минут назад
Это всё потому, что вы не молитесь!
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3k
San_Fajanse Полчаса назад
Комментарий к фото
нет никаких противоречий, молодец, что за бабки, а не бесплатно
хотелось бы верить, что сыкуха за 6 лет купила квартиру
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940
Ринат Фамутдинов Полчаса назад
ООО бедствует потому что я у шефа ворую деньги... Перед тем как уйти (уволиться) я шефу конкретно настучал по репе!!! Он так всем подряд такое говорил...
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14k
JawaRocker 52 минуты назад
Что на бабском написано, не осилил...
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6k
Wadim 53 минуты назад
Сколько слухов наши уши поражает!
Сколько сплетен разъедает, словно моль!
Ходят слухи, будто все подорожает, абсолютно,
А особенно поваренная соль.
Словно мухи, тут и там, ходят слухи по домам,
А беззубые старухи их разносят по умам.
Слушай, слышал? Под землею город строют,
Говорят, на случай ядерной войны…
Вы слыхали? Скоро бани все закроют повсеместно,
Навсегда. И эти сведенья верны.
Словно мухи, тут и там, ходят слухи по домам,
А беззубые старухи их разносят по умам.
А вы знаете? Мамыкина снимают!
За разврат его, за пьянство, за дебош!
И, кстати, вашего соседа забирают, негодяя,
Потому, что он на Берию похож.
Словно мухи, тут и там, ходят слухи по домам,
А беззубые старухи их разносят по умам.
Ой, что деется! Вчера траншею рыли,
Так откопали две коньячные струи!
Говорят, шпионы воду отравили самогоном.
Ну, а хлеб теперь из рыбьей чешуи.
Словно мухи, тут и там, ходят слухи по домам,
А беззубые старухи их разносят по умам.
И поют друг другу шепотом ли, в крик ли.
Слух дурной всегда звучит в устах кликуш.
А к хорошим слухам люди не привыкли, почему-то
Говорят, что это выдумки и чушь.
Словно мухи, тут и там, ходят слухи по домам,
А беззубые старухи их разносят по умам.
Закаленные во многих заварухах,
Слухи ширятся, не ведая преград.
Ходят сплетни, что не будет больше слухов совершенно.
Ходят слухи, будто сплетни запретят.
Но… словно мухи, тут и там, ходят слухи по домам,
А беззубые старухи их разносят по умам.

(с) Сами знаете кто автор. А если не знаете - плохо.
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1k
Вик Тор 56 минут назад
Ну как бы не слухи а вполне себе донос, типа веду асоциальный образ жизни,это в суде мне анонимку зачитали .
Благо был комсоргом ,отличником и даже имел грамоту от МВД за помощь в поимке преступников, а представитель ЖЭК даже мое ФИО неправильно в иске указал, реально то бы могли из бабкиной квартиры турнуть. Но обошлось ,а через пару месяцев разрешили приватизацию и я первый в своей 5ти этажке приватизировал квартиру.
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3k
Едондер пуп Час назад
Ох, а меня-то на Фишках кем только не называли!))
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3k
Оксид Бетона Час назад
Вот про меня слухи, которые я сам распускаю - все прос.титутки и пидо.расы, один я Олимпийский Чемпион!
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1658 постов (1610 в горячем)

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