Непотопляемый кочегар Артур Джон Прист

Когда одни люди трясутся над своим здоровьем и жизнью, принимая все возможные меры для защиты от превратностей судьбы, другие живут на полную катушку и играют в русскую рулетку со смертью. Очень успешно, надо сказать, оставляя костлявую с носом бесчисленное количество раз.
Артур Прист родился в 1887 году в Саутгемптоне, Англия, и большую часть своей жизни проработал членом «Чёрной банды». Так называли угольщиков, которые следили за топливом в топках пароходов и поддерживали тепло в котлах. Их называли так потому, что они всегда были покрыты угольной пылью. Из-за сильного жара работать зачастую приходилось без рубашки.
Впервые Прист столкнулся с катастрофой, работая кочегаром на пароходе «Астурия» компании Royal Mail. Во время первого рейса в 1908 году судно попало в аварию, но, к счастью, обошлось без жертв.
В 1911 году, в возрасте 24 лет, Прист служил на пароходе «Олимпик», когда тот столкнулся с британским линкором «Ястреб». «Ястреб» ударил в правый борт «Олимпика», спровоцировав появление двух трещин чуть выше ватерлинии. К счастью, «Олимпик» смог вернуться на «Харланд энд Вольф» в Белфасте для необходимого ремонта.
Следующий бой со смертью Джона Приста произошёл 14 апреля 1912 года, когда затонул злосчастный лайнер «Титаник».
Во время отплытия «Титаника» из Саутгемптона проходила угольная забастовка, и многие члены экипажа корабля были лишены работы. Прист был одним из немногих, кому удалось получить место кочегара. Он находился в каюте между сменами, когда корабль столкнулся с айсбергом.
Вместе с другими кочегарами мужчина пробирался на палубу корабля по лабиринту трапов и коридоров. Когда они выбрались, большая часть спасательных шлюпок уже исчезла. Кочегар прыгнул в холодную воду, и его подобрала спасательная шлюпка.
После чудесного спасения Прист вступил в армию, когда началась Первая мировая война. И попал на вооружённый торговый крейсер «Алькантара» в качестве всё того же кочегара. В январе 1916 года «Алькантару» перехватил немецкий торговый пароход «Грифон», замаскированный под норвежское торговое судно. Ему было приказано остановиться для проверки, что тот и сделал. Когда «Алькантара» приблизилась, «Грифон» открыл огонь.
На мостик упал снаряд, в результате чего погибли несколько офицеров. В ответ «Алькантара» открыла ответный огонь, попав в орудия на борту «Грифона», что вызвало взрыв. Из-за затопления машинного отделения был отдан приказ об эвакуации корабля. Оба корабля начали тонуть, когда на место происшествия прибыл «Мюнстер» и спас выживших с обоих кораблей, включая Джона Приста.
Через девять месяцев после этого инцидента Прист снова вернулся на работу, на этот раз в котельное отделение другого собрата «Титаника» – «Британника», которому из-за изменившейся ситуации не довелось выполнить ни одного коммерческого рейса. Судно переоборудовали в госпиталь, перевозивший раненых солдат в Британию через Средиземное море. На борту находились ещё два выживших на «Титанике» – матрос Арчи Джуэлл и Вайолет Джессоп – стюардесса, которая теперь работала медсестрой.
В ноябре 1916 года у греческого острова Кея корабль напоролся на немецкую мину, которая пробила два грузовых трюма.
Капитан дал команду изменить курс к острову, чтобы сесть на мель. Однако из-за взрыва, вызвавшего быстрое затопление трюма и повреждение рулевого механизма, попытки посадить корабль на мель оказались тщетными. Вспомнив былое, Джон Прист в сопровождении Вайолет Джессоп совершил ещё одно сложное путешествие, чтобы попасть на шлюпочную палубу. Джон Прист и Вайолет Джессоп прыгнули в воду и были подобраны другой спасательной шлюпкой. Арчи Джуэлл также чудом выжил.
Последний случай, когда жизнь Приста висела на волоске, произошёл в апреле 1917 года на борту госпитального судна «Донегал», где он работал пожарным. Во время перехода через Ла-Манш корабль был атакован немецкой подлодкой и затонул. Прист получил серьёзную травму головы, которая оставила его без работы и стала вечным напоминанием о войне.
Выживший Прист отказался от выхода в море и бросил работу кочегара. Оставшиеся годы он прожил в Саутгемптоне со своей женой Энни. Он утверждал, что «после этих катастроф никто не хотел путешествовать с ними».
Прист скончался от пневмонии в 1937 году в своем доме в Саутгемптоне в возрасте 49 лет. Непотопляемый кочегар нашёл свой последний приют на кладбище Холлибрук в Саутгемптоне.
Источник:
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Видимо оба родились под одной звездой ))