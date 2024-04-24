Непотопляемый кочегар Артур Джон Прист

Через девять месяцев после этого инцидента Прист снова вернулся на работу, на этот раз в котельное отделение другого собрата «Титаника» – «Британника», которому из-за изменившейся ситуации не довелось выполнить ни одного коммерческого рейса. Судно переоборудовали в госпиталь, перевозивший раненых солдат в Британию через Средиземное море. На борту находились ещё два выживших на «Титанике» – матрос Арчи Джуэлл и Вайолет Джессоп – стюардесса, которая теперь работала медсестрой.

В ноябре 1916 года у греческого острова Кея корабль напоролся на немецкую мину, которая пробила два грузовых трюма.

Капитан дал команду изменить курс к острову, чтобы сесть на мель. Однако из-за взрыва, вызвавшего быстрое затопление трюма и повреждение рулевого механизма, попытки посадить корабль на мель оказались тщетными. Вспомнив былое, Джон Прист в сопровождении Вайолет Джессоп совершил ещё одно сложное путешествие, чтобы попасть на шлюпочную палубу. Джон Прист и Вайолет Джессоп прыгнули в воду и были подобраны другой спасательной шлюпкой. Арчи Джуэлл также чудом выжил.