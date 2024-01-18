Подводный катер и три дня на дне Атлантики

С этим скромным запасом 29-летнему коку предстояло провести в воде и темноте трое суток. Он ещё не знал, что всех остальных членов команды уже не было в живых. 11 мужчин нашли свою смерть в океане.

Самым жутким осознанием был тот факт, что на затонувшем катере уже обосновались рыбы и прочие обитатели глубин, ищущие, чем поживиться. И обедом для морских тварей стали тела погибших моряков, о чём свидетельствовали кошмарные звуки поглощаемой пищи…