Подводный катер и три дня на дне Атлантики

Молодой нигериец Харрисон Оджегба Окене работал коком на буксировочный катере. И даже помыслить не мог, что обычный очередной выход в море закончится для него немыслимыми испытаниями и сложнейшей игрой на выживание.
В конце весны 2013 года «Джексон-4» накрыло огромной волной. Катер начал тонуть. Кок в это время находился в душе. Услышав крики членов команды и ощутив резкий крен, выбежал на палубу. Катер тонул, причём очень быстро.
Моментально оценив ситуацию, кок бросился в машинное отделение, точно зная о наличии там воздушного кармана. Времени на обдумывание и сбор вещей не было. У парня с собой оказались лишь фонарик, спасательный жилет и банка газировки.
С этим скромным запасом 29-летнему коку предстояло провести в воде и темноте трое суток. Он ещё не знал, что всех остальных членов команды уже не было в живых. 11 мужчин нашли свою смерть в океане.
Самым жутким осознанием был тот факт, что на затонувшем катере уже обосновались рыбы и прочие обитатели глубин, ищущие, чем поживиться. И обедом для морских тварей стали тела погибших моряков, о чём свидетельствовали кошмарные звуки поглощаемой пищи…
Фонарик быстро разрядился. Харрисон оказался в кромешной тьме, в ледяной воде, на расстоянии всего 20 километров от берега. Нигериец молился, чтобы хотя бы не потерять рассудок.
Когда на место крушения прибыли южноафриканские водолазы, то надежды найти кого-то живым не было. На поверхность успели поднять четыре тела, когда вдруг очередной мертвец похлопал спасателя по плечу и заорал: «Труп!»
Бедняга чуть не заполучил сердечный приступ. Но тогда для Харрисона, чей мозг был затуманен отсутствием кислорода, такой способ привлечения внимания показался единственно верным. Кок дико боялся, что его не найдут и бросят.
Поднимать пострадавшего на поверхность сразу было нельзя. Это грозило кессонной болезнью, которая может спровоцировать паралич и даже привести к летальному исходу. Поэтому мужчину доставили в декомпрессионную камеру, где он стабилизировался вместе со своими спасителями.
Радости жены, которой к тому времени уже сообщили о смерти мужа, не было предела. Но даже по прошествии 10 лет у Окене бывают кошмары. Ему снится, что он снова на катере, в кромешной тьме и холоде, медленно умирает.
Поговаривали, что в чудесном спасении не обошлось без чёрной магии. Хотя, конечно, это удивительная смесь быстроты реакции, везения и грамотного анализа. Но 40-летний кок стал обычным поваром, пробыв под водой 72 часа и решив не искушать больше судьбу, понимая, что снаряд может и не упасть во второй раз в ту же воронку.
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