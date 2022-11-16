Выкрутасы Фортуны: эти люди доказали, что от судьбы не уйти

«Британик» подорвался на мине, когда шел забирать раненых. Судно уходило под воду медленно, но со спуском шлюпок поторопились: две из них затянуло винтами под дно. Естественно, в одной из лодок была и медсестра Вайолетт. Женщина успела выскочить и ударилась головой о киль. От гибели ее спасла копна роскошных волос, выступившая в качестве подушки безопасности.

Что поразительно, после всех приключений она продолжила ходить в рейсы и дожила до преклонных даже по современным меркам 83 лет. К слову, нить жизни должна была прерваться еще в детстве: девочка заболела туберкулезом, и медики давали неутешительные прогнозы.