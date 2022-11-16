Выкрутасы Фортуны: эти люди доказали, что от судьбы не уйти

Эти истории могут показаться выдумкой, но, тем не менее, случившееся с этими людьми – абсолютная правда.
Эти симпатичная дама – Вайолетт Джессоп, аргентинка ирландского происхождения. И пример просто невероятного везения. Буквально через несколько мгновений после того, как было сделано фото, судьба улыбнется (улыбнется ли?) 23-летней девушке. Она устроится на «Олимпик». А 10 лет спустя он при переходе через Атлантику столкнется с крейсером «Хоук».
Немало неприятных моментов пришлось пережить всем. И Вайолетт решила сменить место работы: перевелась стюардессой на… «Титаник». Работа привычная, команда знакомая – все те же капитан Эдвард Джон Смит и помощники Мэрдок и Лайтоллер. Судьба «Титаника» известна: 14 апреля 1912 года произошла встреча с айсбергом, ставшая роковой. Джессоп спаслась на шлюпке и в 1916 году перешла на «Британик» – самый крупный из серии судов, переделанный в плавучий госпиталь.
«Британик» подорвался на мине, когда шел забирать раненых. Судно уходило под воду медленно, но со спуском шлюпок поторопились: две из них затянуло винтами под дно. Естественно, в одной из лодок была и медсестра Вайолетт. Женщина успела выскочить и ударилась головой о киль. От гибели ее спасла копна роскошных волос, выступившая в качестве подушки безопасности.
Что поразительно, после всех приключений она продолжила ходить в рейсы и дожила до преклонных даже по современным меркам 83 лет. К слову, нить жизни должна была прерваться еще в детстве: девочка заболела туберкулезом, и медики давали неутешительные прогнозы.
Не менее интересная судьба у простого работяги – британца Артура Джона Приста, трудившегося кочегаром. Без лишней лирики за него скажет просто послужной список:
- 1907 год. Лайнер «Астурия». Потонул в первом же плавании. Уволен по собственному.
- 1911 год. «Олимпик». История описана выше. Уволен.
- 1912 год. «Титаник». Спасся на шлюпке вместе… с Вайолетт. Без комментариев. Из полутора сотен кочегаров выжил только Артур.
- 1916 год. «Алькантра». Переоборудованное под военные нужды судно быстренько затонуло в бою. Тот же год – «Британик». История повторяется. Уволен, уволен.
- 1917 год. «Донегал». Потоплен немецкой подлодкой. Уволен по собственному.
Видимо, кочегару надоело находиться в гуще событий и испытывать себя на прочность. Скончался он в возрасте 49 лет от пневмонии, ведя жизнь уже сухопутного человека. Крепкому здоровью, вероятно, не способствовал и тот факт, что мужчина стал завсегдатаем пабов. Ведь каждый хотел побрататься с непотопляемым кочегаром и угостить его кружечкой-другой эля.
Здесь ничего не предвещало. Обычный полет в 1990 году из Бирмингема в испанскую Малагу. На борту отдыхающие. Все спокойно. Как вдруг спустя 10 минут полета стекло кабины лопнуло, и пилота выбило струей воздуха. Правда, ситуацию мгновенно оценил бортпроводник и схватил босса за ноги, застрявшие между штурвалом и панелью управления.
Экипаж мысленно сказал последнее «прости» шефу. Но самолет надо было посадить, ведь на борту люди. Второй пилот успешно сделал это через 10 минут. Но ноги шефа при этом держали, обоснованно опасаясь, что застрявшее тело может повредить самолет.
Каково же было удивление всех, когда они увидели, что Тимоти Ланкастер жив. Не сказать, чтобы прямо здоров: травмы, переломы, обморожения. Но ни коллеги, ни пассажиры, ни пролетающие мимо птицы с раскрытыми от удивления клювами такого точно не видели. Спустя полгода восстановительной терапии мужчина вернулся в строй и сел за штурвал.
Истории этих счастливчиков демонстрируют, что когда судьба ставит палки в колеса, ломаются лишь негодные спицы… А вам доводилось сталкиваться со случаями чудесного и неоднократного спасения?
Источник:
АНТИФИШКИ
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