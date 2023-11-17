Если друг оказался вдруг: чуткая Дейзи помогла вызволить из шахты своего хвостатого приятеля

Настоящая детективная история с неожиданной развязкой развернулась на глазах у жительницы Корнуолла Мишель Роуз. Участие в которой приняли два очень важных для неё существа.
20 октября пропал Маугли – кот женщины. Мишель несколько дней искала и звала питомца. Но безрезультатно. Она почти смирилась с потерей и вышла на прогулку вместе с собакой Дейзи – решила немного развеяться в ближайшем лесу.
Обычно уравновешенная и спокойная Дейзи начала нервничать: бегать вокруг деревьев с громким лаем. А потом помчалась по едва заметной тропинке по направлению к заброшенной шахте, где много лет назад добывали сланец. Там собака остановилась и начала громко лаять, оборачиваясь на хозяйку. Та поняла, что где-то на дне пропавший Маугли.
Предпринимать какие-либо меры британка не решилась и позвонила в пожарно-спасательную службу. Специалисты пообещали прибыть к утру, поскольку вести какие-либо работы в полной темноте на глубине порядка 30 метров было бессмысленно и опасно.
Всё это время собака отказывалась покидать свой пост. Утром спасатели приехали к карьеру Принца Уэльского. Им понадобилось несколько часов на подготовку и работу. Которая завершилась благополучным извлечением из недр карьера потеряшки.
Маугли обессилел и похудел, но в целом был здоров, относительно бодр и, главное, жив. Поражённая Роуз назвала любимицу суперзвездой и потрясающей собакой. Ведь питомица проявила не только инстинкты, но и завидную настойчивость, чтобы убедить хозяйку последовать за ней, заглянуть в шахту и дождаться помощи.
Мишель рассказала «Би-би-си», что когда в прошлом году в доме появились котята Маугли и Балу, Дейзи был уже год. И она взяла над малышами шефство, с тех пор не разлучаясь с друзьями ни на минуту. Котики отвечают подруге искренней любовью. А теперь Маугли ещё и обязан Дейзи жизнью.
«Живут как кошка с собакой». Это выражение далеко не всегда соответствует истине. Ведь если бы люди заботились и переживали друг о друге так, как Дейзи о своих друзьях-котах, то проблем в мире было бы гораздо меньше.
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