Если друг оказался вдруг: чуткая Дейзи помогла вызволить из шахты своего хвостатого приятеля

Обычно уравновешенная и спокойная Дейзи начала нервничать: бегать вокруг деревьев с громким лаем. А потом помчалась по едва заметной тропинке по направлению к заброшенной шахте, где много лет назад добывали сланец. Там собака остановилась и начала громко лаять, оборачиваясь на хозяйку. Та поняла, что где-то на дне пропавший Маугли.

Предпринимать какие-либо меры британка не решилась и позвонила в пожарно-спасательную службу. Специалисты пообещали прибыть к утру, поскольку вести какие-либо работы в полной темноте на глубине порядка 30 метров было бессмысленно и опасно.