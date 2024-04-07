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Чудом избежал смерти: в Канаде крыса выскочила из унитаза и укусила мужчину

Чудом избежал смерти: в Канаде крыса выскочила из унитаза и укусила мужчину

Автор:
07 апреля 2024 16:26
Сообщество : Животные
Метки: Канада   болезнь   животные   заболевание   крыса   медики   укус   
1308
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76-летний житель Монреаля пошёл в туалет и оказался в больнице.

Издание Metro сообщило о мужчине, который после посещения туалета оказался в больнице. Ничего не предвещало беды. Мужчина сел на унитаз, из-за которого высунулась крыса. К счастью, мужчина успел отскочить и пытался вытащить грызуна руками. Крыса укусила его за палец и мужчина отправила в больницу. Там ему поставили прививку от столбняка, обработали рану и отправили домой.

Однако, через две недели потерпевший мужчина снова вернулся в больницу.

Он пожаловался на сильную лихорадку, головные боли и боли в животе в течение нескольких дней. Оказалось, укус уличной крысы не прошёл для него бесследно. Врачи госпитализировали мужчину и обнаружили у него полиорганную дисфункцию и сепсис - опасное явление, при котором инфекция приводит к перегрузке иммунной системы. Мужчину чудом удалось спасти.

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Метки: Канада   болезнь   животные   заболевание   крыса   медики   укус   
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7  комментариев
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55k
Опиум для народа Полчаса назад
-"и пытался вытащить грызуна руками."-
-есть такие "банаты. Один помбур ( работали с ними ) по пьяни решил руками поймать гадюку, которая выползла погреться. Она его цапнула и на съ"бки. Он её догнал и получил еще раз.
И ведь главное довезли долбо"ба до больнички и не дали сдохнуть мудаку синерылому...
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20k
Alush 3 минуты назад
Ну вот, здравствуй фобия...
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1k
bigkoss 22 минуты назад
Ну выглянула крыса, подумаешь, зачем хватать?
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23k
Killgrave 39 минут назад
Канада, как и их матрона Франция, рассадник паразитов, крыс, хохлов, клопов и пр.
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12k
Гомерчик 48 минут назад
Спасибо за новую фобию...
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4898 постов (4685 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
352382



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