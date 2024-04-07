Чудом избежал смерти: в Канаде крыса выскочила из унитаза и укусила мужчину

76-летний житель Монреаля пошёл в туалет и оказался в больнице.
Издание Metro сообщило о мужчине, который после посещения туалета оказался в больнице. Ничего не предвещало беды. Мужчина сел на унитаз, из-за которого высунулась крыса. К счастью, мужчина успел отскочить и пытался вытащить грызуна руками. Крыса укусила его за палец и мужчина отправила в больницу. Там ему поставили прививку от столбняка, обработали рану и отправили домой.
Однако, через две недели потерпевший мужчина снова вернулся в больницу.
Он пожаловался на сильную лихорадку, головные боли и боли в животе в течение нескольких дней. Оказалось, укус уличной крысы не прошёл для него бесследно. Врачи госпитализировали мужчину и обнаружили у него полиорганную дисфункцию и сепсис - опасное явление, при котором инфекция приводит к перегрузке иммунной системы. Мужчину чудом удалось спасти.
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-есть такие "банаты. Один помбур ( работали с ними ) по пьяни решил руками поймать гадюку, которая выползла погреться. Она его цапнула и на съ"бки. Он её догнал и получил еще раз.
И ведь главное довезли долбо"ба до больнички и не дали сдохнуть мудаку синерылому...