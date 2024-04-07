Чудом избежал смерти: в Канаде крыса выскочила из унитаза и укусила мужчину

Издание Metro сообщило о мужчине, который после посещения туалета оказался в больнице. Ничего не предвещало беды. Мужчина сел на унитаз, из-за которого высунулась крыса. К счастью, мужчина успел отскочить и пытался вытащить грызуна руками. Крыса укусила его за палец и мужчина отправила в больницу. Там ему поставили прививку от столбняка, обработали рану и отправили домой.

Однако, через две недели потерпевший мужчина снова вернулся в больницу.