FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15548 постов • 1698 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
«Медленно развивающаяся катастрофа»: в США у диких животных началась «зомби-эпидемия»

«Медленно развивающаяся катастрофа»: в США у диких животных началась «зомби-эпидемия»

Автор:
25 декабря 2023 17:41
Сообщество : Животные
Метки: Йеллоустоунский национальный парк   США   болезнь   заповедник   зомби   олени   эпидемия   
1403
4

Эксперты предупреждают, что болезнь может поражать и людей. Лекарств от неё нет.

В американском штате Вайоминг есть Йеллоустонский национальный парк. Говоря проще - заповедник. Там обитает множество животных: лоси, медведи, пумы. Есть и олени.

Вот с ними-то и начались проблемы.

×
×

Рогатые подхватили хроническую истощающую болезнь (ХИЗ). Её распространяют патогенные агенты, поражающие мозг и нервную систему. У носителя начинает капать слюна, он начинает вяло бродить кругами и перестаёт есть. Потом подыхает. Лекарств и вакцин от недуга пока не придумали.

По словам эпидемиолога Майкла Остерхольма, «это медленно развивающаяся катастрофа». Ему вторит другой медик, Кори Андерсон:

Мы имеем дело с болезнью, которая неизменно смертельна, неизлечима и очень заразна. В основе беспокойства лежит то, что у нас нет эффективного и простого способа искоренить его ни у животных, которых он заражает, ни у окружающей среды, которую он загрязняет.

Возбудитель устойчив к дезинфицирующим средствам, формальдегиду и даже радиации. Практически неубиваемая зараза - активный патоген находят на тушах сожжённых животных, учёные растерянно чешут голову и не знают, как бороться со странной болезнью. Они полагают, что вскоре болячка может преодолеть межвидовой барьер и перекинуться на человека:

Мы говорим о возможности возникновения чего-то подобного. Никто не утверждает, что это обязательно произойдет, но людям важно быть готовыми.

Пока же зомби-апокалипсис охватил только оленей. Животные дохнут сотнями и пока непонятно, чем это всё закончится. Учитывая, что заповедник ежегодно посещают множество туристов, кто-то из них наконец подхватит эту болезнь и может наступить цугундер почище ковида.

Тогда улицы заполнят бесцельно сланяющиеся люди с пустым взглядом и слюнями. Прямо как в сериале «Ходячие мертвецы».

Или ничего подобного не наступит: учёные и врачи могут просто подстраховываться и заранее предупреждать об эпидемии. Вероятно, это наследие ковида - тогда все перепугались и теперь любую болезнь раздувают до космических масштабов.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Йеллоустоунский национальный парк   США   болезнь   заповедник   зомби   олени   эпидемия   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
22k
сеньор Леонсио 52 минуты назад
Видимо кто то из этих покусал!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
2k
Генрих 5 минут назад
Поголовная вакцинация. Пфайзер уже ведет разработку вакцины и переговоры о ее продаже с руководством ЕС
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
85
DarkSkat93 Полчаса назад
Уверен, найдется любопытный американец, который захочет скушать такого оленя. Так начнется 2024 год...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Lexx 41 минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Pravednik84 47 минут назад
Быстрый ответ Яндекса
Возбудитель бешенства циркулирует в популяциях хищных и рукокрылых животных.
Перечень переносчиков инфекции многообразен: собаки, кошки, лисицы, енотовидные собаки, волки, барсуки, ежи, грызуны, летучие мыши. Часто заражаются сельскохозяйственные животные - крупный рогатый скот (КРС), лошади, козы, овцы, свиньи и др.

Вывести летучих мышей и вскорости само угаснет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
sssss3 50 минут назад
Скорее всего это, но я не ветеринар
Мозговик овечий, или мультицепс (лат. Taenia multiceps, =Multiceps multiceps), вид ленточных червей отряда циклофиллид (Cyclophyllidea).
Личинки мультицепса (ценуры), паразитирующие в головном мозге промежуточных хозяев, вызывают быстротечное смертельное заболевание ценуроз.
Половозрелые стадии паразитируют в кишечнике псовых.
.................
Для поражённых животных характерны бессмысленные движения по кругу (другие названия заболевания «вертячка» или «вертёж»), задирание головы, судороги, нарушения иннервации периферических органов, потеря зрения и обоняния.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
albedo 58 минут назад
Возбудитель устойчив к дезинфицирующим средствам,
------------------------
Да ладно.
Это фантастика.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
ron 59 минут назад
Вялые олени с капающей слюной и стеклянным взглядом лениво толкают труп яндекс-доставщика к чуму, из которого столбом стоит черный дым - там коптят и вытапливают жир морского котика...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
93k
Херанука Паибалу Час назад
скормили животным какой-то наркоты
и удивляются теперь
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

267266



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Где-то убивают, где-то голодают дети, а где-то в это время пьют шампанское": в Госдуме призвали убрать героев "голой вечеринки" из "Голубых огоньков"
"Где-то убивают, где-то голодают дети, а где-то в это время пьют шампанское": в...
Кошачья акула: милая хищница ведёт себя в точности как котик
Кошачья акула: милая хищница ведёт себя в точности как котик
Набирающие популярность в сообществах
С добрым утром
С добрым утром
Осторожно: икра
Осторожно: икра
Для самолётов создали систему активного подавления турбулентности (видео)
Для самолётов создали систему активного подавления турбулентности (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Искусство древней цивилизации

Лучшие демотиваторы
Дрон моего детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#автомобили#история#новый год#ДТП#авто аварии#конфликт#искусство#сарказм
#факты#интересно#автомир#кино#собака#Прикол#Юмор#Еда#Китай#Автовсячина
#животные#люди#машина#СССР#аварии#фильм#Россия#забавно#милота#кот
Для самолётов создали систему активного подавления турбулентности (видео) Для самолётов создали систему активного подавления турбулентности (видео) Пляска святого Витта: танцевальная феерия с летальным исходом Пляска святого Витта: танцевальная феерия с летальным исходом Норвежские олени пришли в Мурманскую область и наелись на 418 млн рублей Норвежские олени пришли в Мурманскую область и наелись на 418 млн рублей Вспотеть и умереть: учёные так и не смогли выяснить истинную причину странной средневековой болезни Вспотеть и умереть: учёные так и не смогли выяснить истинную причину странной средневековой болезни В США есть заповедник, где можно пообниматься с волками В США есть заповедник, где можно пообниматься с волками Как в США уничтожали вампиров и лечили чахотку Как в США уничтожали вампиров и лечили чахотку

На что жалуетесь?

Вернуться