«Медленно развивающаяся катастрофа»: в США у диких животных началась «зомби-эпидемия»

Возбудитель устойчив к дезинфицирующим средствам, формальдегиду и даже радиации. Практически неубиваемая зараза - активный патоген находят на тушах сожжённых животных, учёные растерянно чешут голову и не знают, как бороться со странной болезнью. Они полагают, что вскоре болячка может преодолеть межвидовой барьер и перекинуться на человека:

Мы говорим о возможности возникновения чего-то подобного. Никто не утверждает, что это обязательно произойдет, но людям важно быть готовыми.

Пока же зомби-апокалипсис охватил только оленей. Животные дохнут сотнями и пока непонятно, чем это всё закончится. Учитывая, что заповедник ежегодно посещают множество туристов, кто-то из них наконец подхватит эту болезнь и может наступить цугундер почище ковида.

Тогда улицы заполнят бесцельно сланяющиеся люди с пустым взглядом и слюнями. Прямо как в сериале «Ходячие мертвецы».