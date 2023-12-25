«Медленно развивающаяся катастрофа»: в США у диких животных началась «зомби-эпидемия»

Эксперты предупреждают, что болезнь может поражать и людей. Лекарств от неё нет.
В американском штате Вайоминг есть Йеллоустонский национальный парк. Говоря проще - заповедник. Там обитает множество животных: лоси, медведи, пумы. Есть и олени.
Вот с ними-то и начались проблемы.
Рогатые подхватили хроническую истощающую болезнь (ХИЗ). Её распространяют патогенные агенты, поражающие мозг и нервную систему. У носителя начинает капать слюна, он начинает вяло бродить кругами и перестаёт есть. Потом подыхает. Лекарств и вакцин от недуга пока не придумали.
По словам эпидемиолога Майкла Остерхольма, «это медленно развивающаяся катастрофа». Ему вторит другой медик, Кори Андерсон:
Мы имеем дело с болезнью, которая неизменно смертельна, неизлечима и очень заразна. В основе беспокойства лежит то, что у нас нет эффективного и простого способа искоренить его ни у животных, которых он заражает, ни у окружающей среды, которую он загрязняет.
Возбудитель устойчив к дезинфицирующим средствам, формальдегиду и даже радиации. Практически неубиваемая зараза - активный патоген находят на тушах сожжённых животных, учёные растерянно чешут голову и не знают, как бороться со странной болезнью. Они полагают, что вскоре болячка может преодолеть межвидовой барьер и перекинуться на человека:
Мы говорим о возможности возникновения чего-то подобного. Никто не утверждает, что это обязательно произойдет, но людям важно быть готовыми.
Пока же зомби-апокалипсис охватил только оленей. Животные дохнут сотнями и пока непонятно, чем это всё закончится. Учитывая, что заповедник ежегодно посещают множество туристов, кто-то из них наконец подхватит эту болезнь и может наступить цугундер почище ковида.
Тогда улицы заполнят бесцельно сланяющиеся люди с пустым взглядом и слюнями. Прямо как в сериале «Ходячие мертвецы».
Или ничего подобного не наступит: учёные и врачи могут просто подстраховываться и заранее предупреждать об эпидемии. Вероятно, это наследие ковида - тогда все перепугались и теперь любую болезнь раздувают до космических масштабов.
Источник:
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Возбудитель бешенства циркулирует в популяциях хищных и рукокрылых животных.
Перечень переносчиков инфекции многообразен: собаки, кошки, лисицы, енотовидные собаки, волки, барсуки, ежи, грызуны, летучие мыши. Часто заражаются сельскохозяйственные животные - крупный рогатый скот (КРС), лошади, козы, овцы, свиньи и др.
Вывести летучих мышей и вскорости само угаснет.
Мозговик овечий, или мультицепс (лат. Taenia multiceps, =Multiceps multiceps), вид ленточных червей отряда циклофиллид (Cyclophyllidea).
Личинки мультицепса (ценуры), паразитирующие в головном мозге промежуточных хозяев, вызывают быстротечное смертельное заболевание ценуроз.
Половозрелые стадии паразитируют в кишечнике псовых.
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Для поражённых животных характерны бессмысленные движения по кругу (другие названия заболевания «вертячка» или «вертёж»), задирание головы, судороги, нарушения иннервации периферических органов, потеря зрения и обоняния.
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Да ладно.
Это фантастика.
и удивляются теперь