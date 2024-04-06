10 незабываемых скульптур, от которых невозможно оторвать взгляд

Греческий художник и скульптор Адам Мартинакис создает цифровые скульптуры в жанре футуристического виртуального арта. Увидеть их можно только в интернете или принтах. Но на то оно и современное искусство, чтобы открывать новые способы выражения.

В работах Адама Мартинакиса мы едва ли встретим что-то, кроме человеческих тел: они переплетаются, соединяются, перетекают из одного в другое, рассекают друг друга, распадаются на части или растворяются в пространстве. Застывшее движение является здесь выразительным средством, как в танце, а безликое тело — символом самой жизни.