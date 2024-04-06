10 незабываемых скульптур, от которых невозможно оторвать взгляд

Сегодня скульптура — это гораздо больше, чем просто камень или бетон, преображенный в определенную гармоничную форму. Современные изваяния делаются из совершенно разных и порой, кажется, несочетаемых материалов, а их смысл стал куда глубже, чем воспевание характера или линий.
7ми метровое творение корейского скульптора До-Хо Су встречает посетителей нью-йоркской художественной галереи Олбрайт-Нокс и сразу поражает воображение, с высоты человеческого роста кажется запущенной в небо ракетой. Арт-объект состоит из 98 мужских фигур из стали, сидящих на корточках и закрывающих друг другу глаза.
Инсталляция, напоминающая символичный посеребренный позвоночник, - аллюзия на эволюцию, в ходе которой каждое следующее поколение должно быть духовно выше предыдущего. Потомки, закрыв глаза на грехи и преступления прародителей, возвысятся, но будут вынуждены опираться на опыт предыдущих поколений. Скульптура была установлена в парке Sydney and Walda Besthoff Sculpture Garden в феврале 2012 года.
2. «Тайная вечеря» (Last Supper), Альберта Шукальского. США
Бельгийский скульптор польского происхождения Альберт Шукальский (Albert Szukalski) умер еще в 2000 году, но успел оставить после себя творческое наследие, благодаря которому его имя и по сей день вспоминают те, кому удалось побывать в американском городе-призраке Риолит (Rhyolite). Возникший во времена Золотой лихорадки и опустевший в 1920 году, этот город не насчитывает и 15 лет живой истории. Но силами современных скульпторов, он превратился в достопримечательность под названием Goldwell Open Air Museum, настоящий музей под открытым небом. Автором самой знаменитой работы и является Альберт Шукальский
Живописная группа гипсовых призраков на фоне Долины Смерти (а город и музей находятся неподалеку от этого знаменитого американского парка) - та самая скульптура бельгийского автора, которая называется Last Supper. Альберт Шукальский создавал ее по мотивам знаменитой фрески Леонардо да Винчи "Тайная вечера", на что потратил больше двух лет. Для большей реалистичности он использовал в качестве моделей живых людей, которых накрывал материей, пропитанной быстросохнущим раствором на основе гипса.
Особенно живописно эта скульптурная группа выглядит в темное время суток, когда бестелесные фигуры призраков освещаются изнутри разноцветной подсветкой. Многие туристы специально приезжают в музей под открытым небом Goldwell Open Air Museum ближе к вечеру, чтобы насладиться именно таким, загадочным и таинственным видом "Тайной вечери" Альберта Шукальского.
Греческий художник и скульптор Адам Мартинакис создает цифровые скульптуры в жанре футуристического виртуального арта. Увидеть их можно только в интернете или принтах. Но на то оно и современное искусство, чтобы открывать новые способы выражения.
В работах Адама Мартинакиса мы едва ли встретим что-то, кроме человеческих тел: они переплетаются, соединяются, перетекают из одного в другое, рассекают друг друга, распадаются на части или растворяются в пространстве. Застывшее движение является здесь выразительным средством, как в танце, а безликое тело — символом самой жизни.
Фокусируя объекты друг на друге, художник не приглашает нас вступить с ними в контакт. Искусство становится для него мостом, соединяющим дух и материю, живое и отсутствующее, личное и универсальное. Ограничиваясь минимумом действующих лиц, Адам Мартинакис позволяет зрителю сосредоточиться на главном — на вибрациях жизни, разлитых в его работах. Благодаря этому зритель получает метафизический опыт переживания пустоты, которую автор воспринимает как истинное пространство.
Скульптуры Йоана Капоте (Yoan Capote) – это образы, соотносимые с обычными понятиями. Каждый предмет имеет какое-то значение, содержание, которое общеизвестно. Оно есть, но скрывается где-то «в контексте». А скульптор это самое содержание немножко вытаскивает наружу, и получается … по крайней мере, интересно.
Парк скульптур эротического характера. Парк расположен под открытым небом в Южной Корее, на острове Чеджудо. Основная тем парка — сексуальность и эротичность в различных ее проявлениях. Такая тематика парка не просто необычна, но и непривычна для скромных и сдержанных жителей Южной Кореи.
В этом парке повсюду голые люди и каменные гениталии — это если описывать знаменитый корейский парк на острове Чеджу совсем коротко. Так что сюда тоже очень не рекомендуется приходить с детьми: лавки в виде мужских фаллосов, обнаженные скульптуры,изображения занимающихся сексом людей и даже собак.
Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari - гоночная трасса недалеко от итальянского города Имола, расположенная примерно в 40 км к востоку от Болоньи. Хотя гоночная трасса известна множеством захватывающих гонок и привлекательной статуей за ее пределами (на фото), она, к сожалению, также известна как место, где всемирно любимый гонщик Формулы-1 Айртон Сенна погиб после аварии во время гонки.
7. Цифровая косатка (Digital Orca). Дуглас Коупленд (Douglas Coupland).
Красивое и причудливое, это произведение искусства 2009 года, оформленное в цифровом формате, было заказано городом Ванкувером с видом на гавань и горы провинциального парка Кипарис. Скульптура, состоящая из стальной арматуры с алюминиевой облицовкой и черных и белых кубов, стала достопримечательностью как для туристов, так и для местных жителей.
Эта поразительная скульптура 2014 года, расположенная в Праге, сделана из слоев нержавеющей стали, которые вращаются на 360 градусов, иногда выравниваясь, образуя массивную голову.
Самая большая в мире скульптура птицы: 61 метр в длину, 46 метров в ширину, и 21 - в высоту. Автор этого шедеврального творения, индиец Раджив Анчал, посвятил созданию скульптуры 10 лет своей жизни.
Скульптура посвящена безопасности женщин и чести, символизируя собой защиту женщин. Сам парк Джатаю символизирует эпоху, где люди и другие живые существа заботятся друг о друге.
Сон Альберты, статуя художника испанского происхождения Жауме Пленса, находится в Альберте, Канада. Произведение искусства носит в высшей степени политический характер, и многие, похоже, по-разному оценивают его истинное значение. И все же именно это делает работу Пленсы особенной, поскольку она запускает разговор, которого в противном случае могло бы и не быть.
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Вот что такое памятник , вызывающий сильные чувства!!!