Нереалистично, но впечатляюще: как большие города могут выглядеть в 2029 году

Рубрика: интересные проекты из прошлого. Дизайнеры компании Square Enix, занимающейся разработкой компьютерных игр, выпустили несколько футуристических артов, представив, как некоторые города мира могут выглядеть в 2029 году.
Это проект 2016 года, приуроченный к выходу видеоигры Deus Ex: Mankind Divided — события в ней как раз происходят в 2029 году.
Давайте посмотрим, как плоды воображения разработчиков выглядят из сегодняшнего дня.
Париж в 2029
Берлин в 2029
Со времени публикации этих артов прошло уже 8 лет, и мистический 2029 год сильно приблизился к нам. Насколько же сегодня подобные фантазии о преображении городов выглядят реалистично? Ответ: крайне нереалистично. Но смотреть на такое всегда интересно.
Барселона в 2029
Блэкпул в 2029
Сидней в 2029
Стокгольм в 2029
Лондон в 2029
Основным лейтмотивом всех артов являются безумные постройки, соседствующие со знаменитыми достопримечательностями. Сомнительно, что в ближайшие десятилетия власти и жители этих городов позволят чему-то так заслонять их рукотворные символы.
Кёльн в 2029
Рио-де-Жанейро в 2029
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