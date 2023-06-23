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Нереалистично, но впечатляюще: как большие города могут выглядеть в 2029 году

Нереалистично, но впечатляюще: как большие города могут выглядеть в 2029 году

Автор:
23 июня 2023 10:56
Сообщество : ФотоМир
Метки: Впечатляюще   будущее   в мире   города   нереально   удивительно   фантастика   фото   
1497
10

Рубрика: интересные проекты из прошлого. Дизайнеры компании Square Enix, занимающейся разработкой компьютерных игр, выпустили несколько футуристических артов, представив, как некоторые города мира могут выглядеть в 2029 году.

Это проект 2016 года, приуроченный к выходу видеоигры Deus Ex: Mankind Divided — события в ней как раз происходят в 2029 году.

Давайте посмотрим, как плоды воображения разработчиков выглядят из сегодняшнего дня.


Париж в 2029

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Берлин в 2029

Со времени публикации этих артов прошло уже 8 лет, и мистический 2029 год сильно приблизился к нам. Насколько же сегодня подобные фантазии о преображении городов выглядят реалистично? Ответ: крайне нереалистично. Но смотреть на такое всегда интересно.


Барселона в 2029


Блэкпул в 2029


Сидней в 2029


Стокгольм в 2029

Лондон в 2029

Основным лейтмотивом всех артов являются безумные постройки, соседствующие со знаменитыми достопримечательностями. Сомнительно, что в ближайшие десятилетия власти и жители этих городов позволят чему-то так заслонять их рукотворные символы.


Кёльн в 2029

Рио-де-Жанейро в 2029

Источник:

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Метки: Впечатляюще   будущее   в мире   города   нереально   удивительно   фантастика   фото   
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10  комментариев
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33k
Андрей Иванов 2 часа назад
Скорее так
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2k
Шапкин 3 минуты назад
В 2029 году эти города будут выглядеть так же, как и сейчас. Ну с незначительными изменениями.
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49k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 3 минуты назад
с таким же успехом можно и сказать что это например новый микрорайон Москвы - Звезда. или Агро ферма Зябликово.
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3k
Наблюдатель 4 минуты назад
Коменты интересные)) а сам пост говно
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8k
Владимир 17 минут назад
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2k
Руслан 18 минут назад
Да-да, на фоне заявлений мэра Парижа о том, что надо научиться жить с крысами, вонючих помоек и гор мусора. Рио с фавелами, уличной преступностью. Кёльн с палаточными городками мигрантов
И всё это еще цветочки на фоне начавшейся рецессии и полноценным втягиванием америкосами европейских терпил, которые полностью потеряли субъектность, в противостояние РФ и Китаю...Разруха и упадок ожидают гейропейцев, а не летающие такси и высокотехнологичные небоскребы с парящими садами
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4k
Феликс Дзержинский 39 минут назад
Хочу, чтобы планета Земля, выработала иммунитет от человечества. Обитаем здесь много тысячелетий, а так и не научились жить мирно. Пусть только останется, в целости и невредимости отальная флора и фауна.
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23k
ЦСКА Час назад
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4
Андрей Граф ЦСКА Полчаса назад
фуууу... заберите ребенка у них...
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17k
Alex PAW 2 часа назад
да ладно, Париж к тому времени крысы просто сожрут
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