Нереалистично, но впечатляюще: как большие города могут выглядеть в 2029 году

Со времени публикации этих артов прошло уже 8 лет, и мистический 2029 год сильно приблизился к нам. Насколько же сегодня подобные фантазии о преображении городов выглядят реалистично? Ответ: крайне нереалистично. Но смотреть на такое всегда интересно.

Барселона в 2029