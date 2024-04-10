"Уши отрэжу!": в Калининграде проучили возмущённого мигранта с ножом

Интересно, что после того, как его поставили на место, иностранец стал ныть, что на него напали вдвоём, хотя водитель белой машины не выходил из авто.

Надеемся, что калининградцы сообщили об этом инциденте в полицию - тем более, что нарушение порядка налицо: покушение на жизнь человека - это не простое мелкое хулиганство в виде мата в общественном месте.