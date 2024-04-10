FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8633 поста • 1061 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
"Уши отрэжу!": в Калининграде проучили возмущённого мигранта с ножом

"Уши отрэжу!": в Калининграде проучили возмущённого мигранта с ножом

Автор:
10 апреля 2024 09:44
Сообщество : Жить в России
Метки: Калининград   Угрозы   драка   заправка   иностранный специалист   конфликт   мигрант   нож   
2474
2
1

Иностранец не захотел стоять в очереди на заправке и попытался было пролезть вперёд, однако не на тех напал.

"Импортный" специалист решил вклиниться в очередь к фастфуду на заправке, но его аккуратно попросили соблюдать порядок. Тогда матерящийся гражданин подбежал к своей машине, достал нож и стал угрожать мужчине,, который его не пропустил. Иностранец пообещал отрезать ему ухо, возможно, намекая на месть за террориста в "Крокус Сити Холле".


Неизвестно, чем бы закончилась эта история, однако сзади к понаехавшему подошел случайный прохожий, который эффективно приструнил наглеца.



Интересно, что после того, как его поставили на место, иностранец стал ныть, что на него напали вдвоём, хотя водитель белой машины не выходил из авто.


Надеемся, что калининградцы сообщили об этом инциденте в полицию - тем более, что нарушение порядка налицо: покушение на жизнь человека - это не простое мелкое хулиганство в виде мата в общественном месте.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Калининград   Угрозы   драка   заправка   иностранный специалист   конфликт   мигрант   нож   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
27  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Василий Афиногенов Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Марсианин 8 секунд назад
99% истории приходится додумывать...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Доктор Минуту назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
SuperTroll 4 минуты назад
Чурки епаные, сразу за нож хватаются! А как писдов выгребут так скулят, как шакалы помойные! Выпесдывать всех из НАШЕЙ страны накуй!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
692
Mil-ast 5 минут назад
Как установили, что это иностранец?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
462
CyraxMotorsport 6 минут назад
"Специалисты" эти-как крысы, только жрут, гадят и вредят...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
120
rus 13 минут назад
Ждем грустные глаза и извинения. После это дело возмет под личный контроль Бастрыкин.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Очень Злой 15 минут назад
А съёмку ведёт девушка или ссыковатый??..а в прочем это одно и тоже
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
asd Полчаса назад
Было бы замечательно, если б в России были бы законы и органы власти, которые защищали бы людей от подобных граждан. И людям не приходилось бы решать подобные проблемы самим.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
raael13 Полчаса назад
Аж на душе теплее стало.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
310
Xiks Полчаса назад
Если бы раньше осадили одного то сейчас с ножами не прыгали...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29
Дмитрий Мальченков Полчаса назад
банановый совсем поплыл, лежачего говорит бил да. эту мерзость вообще обоссать надо черт
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
Александр Полчаса назад
А ухо отрезать стоило все-таки...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Tony Полчаса назад
мало
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Dobry vojak Svejk 37 минут назад
Зачем этому чебуреку рожу его замазали?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Леонид 38 минут назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
ишты 39 минут назад
Не поняло это животное ничего. За телефон хваталось - диаспору на подмогу вызывать, а то противников двое, а нож один... Мрази черножопые.
Дать бы ему еще пару раз... для ума.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Shtoppi 44 минуты назад
этих мразей черножопых нужно реально как бешенных зверей отстреливать! они все потенциально опасны, для них схватиться за нож и пустить его в ход - это обычное дело. так что в топку этих уродов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Serg2001 56 минут назад
Надо переиграть драку. Вернуть ему нож и оставить против него одного безоружного. Вот тогда всё будет по его "честным" правилам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
сеньор Леонсио Час назад
Уголовка, конфискация транспортного средства, и обратно в аул!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
AzuveR Час назад
Жалко машина обзор закрыла. А так хорошее ,ламповое видео о том,как два дипломированных учителя, прочитали малообразованному мигранту лекцию ,о том ,как вести себя в цивилизованной стране.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 2 комментария
Показать ещё
Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1980 постов (1969 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

236726



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Я перед вами виноват»: в Калужской области приезжий таксист нахамил женщине и вскоре пообщался с активистами из «Русской общины»
«Я перед вами виноват»: в Калужской области приезжий таксист нахамил женщине и вскоре...
Интересные снимки известных людей
Интересные снимки известных людей
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 9 апреля
Мемы из соцсетей. Свежак за 9 апреля
Совет при комитете ГД поддержал инициативу АвтоВАЗа по увеличению утильсбора
Совет при комитете ГД поддержал инициативу АвтоВАЗа по увеличению утильсбора
"Друг, теперь все хорошо" (3 фото+6 видео)
"Друг, теперь все хорошо" (3 фото+6 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 9 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#интересно#аварии#в мире#Россия#фильм#кино#кот#США
#животные#машина#Юмор#ДТП#люди#интересное#дети#милота#Реакция#кошка
#автомобили#Прикол#факты#авто аварии#история#Автовсячина#забавно#позитив#конфликт#СССР
"Друг, теперь все хорошо" (3 фото+6 видео) "Друг, теперь все хорошо" (3 фото+6 видео) 22 участников драки у рынка "Садовод" выдворят из России 22 участников драки у рынка "Садовод" выдворят из России Межнациональная драка на рынке: таджик перешел дорогу китайцу и получил несколько ударов ножом Межнациональная драка на рынке: таджик перешел дорогу китайцу и получил несколько ударов ножом В Китае владелец закусочной выбил клиенту зубы за лишнюю порцию уксуса В Китае владелец закусочной выбил клиенту зубы за лишнюю порцию уксуса Школьник-кавказец поссорился с одноклассником и ударил его ножом в грудь Школьник-кавказец поссорился с одноклассником и ударил его ножом в грудь "Кто чушпан? Я чушпан": в Уссурийске подростка избили и поставили на колени "Кто чушпан? Я чушпан": в Уссурийске подростка избили и поставили на колени

На что жалуетесь?

Вернуться