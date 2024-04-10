"Уши отрэжу!": в Калининграде проучили возмущённого мигранта с ножом

Иностранец не захотел стоять в очереди на заправке и попытался было пролезть вперёд, однако не на тех напал.
"Импортный" специалист решил вклиниться в очередь к фастфуду на заправке, но его аккуратно попросили соблюдать порядок. Тогда матерящийся гражданин подбежал к своей машине, достал нож и стал угрожать мужчине,, который его не пропустил. Иностранец пообещал отрезать ему ухо, возможно, намекая на месть за террориста в "Крокус Сити Холле".
Неизвестно, чем бы закончилась эта история, однако сзади к понаехавшему подошел случайный прохожий, который эффективно приструнил наглеца.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!
Интересно, что после того, как его поставили на место, иностранец стал ныть, что на него напали вдвоём, хотя водитель белой машины не выходил из авто.
Надеемся, что калининградцы сообщили об этом инциденте в полицию - тем более, что нарушение порядка налицо: покушение на жизнь человека - это не простое мелкое хулиганство в виде мата в общественном месте.
Источник:
- Школьник-кавказец поссорился с одноклассником и ударил его ножом в грудь
- Межнациональная драка на рынке: таджик перешел дорогу китайцу и получил несколько ударов ножом
- 22 участников драки у рынка "Садовод" выдворят из России
- "Кто чушпан? Я чушпан": в Уссурийске подростка избили и поставили на колени
- В Китае владелец закусочной выбил клиенту зубы за лишнюю порцию уксуса
Это Тугарин-змей.
Дать бы ему еще пару раз... для ума.