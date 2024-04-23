Обувь из древности: 10 интересных археологических находок

Как выглядела обувь в старые времена? Что носили люди на ногах? Из чего эта обувь была сделана? Вот несколько самых необычных находок из археологических раскопок.
Исследуя соляную шахту в Австрии, археологи обнаружили удивительную вещь: детский башмак. Несмотря на возраст в 2 200 лет, кожаный ботинок был в очень хорошем состоянии: сохранился даже прилагавшийся к нему кусок льняного полотна. Исследователи объяснили прекрасную сохранность обуви оптимально сухими условиями в шахте. По словам археологов, этот одинокий башмак служит доказательством того, что более двух тысячелетий назад в шахтах работали дети.
Археологи придумали систему шкивов, чтобы достать римскую сандалию 2000-летней давности, которая лежала на дне колодца в Испании и покрылась грязью. Очистив обувь, исследователи обнаружили, что кожаная сандалия была искусно «украшена множеством кругов, петель, овалов и других мотивов». Исследователи предположили, что владелец обуви, скорее всего, потерял ее во время чистки колодца.
В 2023 году археологи обнаружили пару сандалий, сплетенных из травы, возрастом 6 200 лет. Исследователи считают их самой древней обувью, когда-либо найденной в Южной Европе. Сандалии были обнаружены в пещере летучих мышей на юге Испании вместе с другими интересными артефактами, в том числе 9 500-летними плетеными корзинами, которые использовали охотники-собиратели, деревянным молотком и останками человеческого скелета.
Награда за самую старую обувь, когда-либо найденную в Норвегии, достается этому ботинку возрастом 3 000 лет, который археологи извлекли из тающего горного льда. Благодаря ледниковым условиям кожаный башмачок сохранился безупречно; судя по его небольшому размеру (примерно 4 или 5 по современным американским размерам; 35 по европейским размерам), исследователи считают, что он принадлежал женщине или ребенку. Среди других находок экспедиции 2007 года — несколько стрел и деревянная лопата, которые указывают на то, что в то время здесь могла быть территория, используемая для охоты.
В 2014 году ледниковые археологи обнаружили одинокую деревянную лыжу на вершине покрытой льдом горы в Норвегии. В 2021 году ученые вернулись на это место и нашли вторую лыжу. Обе они были в отличном состоянии благодаря ледяной могиле и даже сохранили оригинальные крепления из березового дерева, которые помогали крепко держать ноги лыжника железного века более 1000 лет назад.
Археологи обнаружили в египетском храме в Луксоре коллекцию древней обуви, хранящуюся в банке. Всего исследователи насчитали семь ботинок, включая два комплекта детских, которые были завязаны внутри большего сложенного ботинка, и одну пару взрослых ботинок. Всей обуви 2 000 лет. Она была неравномерно изношена, что говорит о том, что ее владелец ходил прихрамывая. И ремонтировалась много раз, что говорит о ее ценности и малодоступности.
Во время горного похода в Норвегии турист обнаружил единственную кожаную сандалию. После того как он сообщил властям о своей находке, археологи извлекли этот предмет, а также несколько других предметов, включая текстиль и куски замерзшего конского навоза, с ледяной вершины горы. Радиоуглеродное датирование показало, что сандалия датируется примерно 300 годом нашей эры. Все эти артефакты свидетельствуют о том, что это место, скорее всего, было популярным маршрутом для людей, путешествующих из внутренних районов Норвегии к побережью.
Социальный статус был важным аспектом культуры Римской империи, и выбор одежды был одним из способов продемонстрировать свое богатство. Это видно по паре крошечных ботиночек, предназначенных для младенца; они были сделаны по образцу мужской обуви, которую исследователи обнаружили в Виндоланде, бывшей римской военной базе, действовавшей на севере Англии с I по V век. Помимо детских модных пинеток, исследователи за годы раскопок нашли на этом месте более 4 000 ботинок.
Археологи обнаружили эти уютные шерстяные носки с раздвоенными пальцами где-то в XIX веке в Египте. Изготовленные из трехслойной шерсти, они были созданы в четвертом или пятом веках с использованием техники, называемой "nålbindning", которая больше похожа на шитье, чем на вязание, поскольку в ней использовались одна плоская игла и нить, как утверждает Музей Виктории и Альберта, где они хранятся.
Паре туфель из козьей кожи возрастом 1400 лет вернули свое первоначальное величие после того, как археологи отреставрировали их. Эти предметы были найдены на древнем кладбище Астана, одной из многих остановок на Шелковом пути. Исследователям потребовалось 20 дней, чтобы удалить грязь и плесень, которые накопились на обуви за века, но усилия стоили того. Когда обувь была очищена, археологи обнаружили, что для ее сшивания использовались сухожилия животных.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- При раскопках 2000-летнего римского поселения нашли более 50 пинцетов
- 25 знаменитых артефактов — древних, как сама история
- В Выборгском замке раскопали средневековую настольную игру
- В Испании нашли хрустальный кинжал, которому не менее 5 000 лет
- 45 уникальных археологических находок и памятников истории