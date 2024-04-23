Обувь из древности: 10 интересных археологических находок

Награда за самую старую обувь, когда-либо найденную в Норвегии, достается этому ботинку возрастом 3 000 лет, который археологи извлекли из тающего горного льда. Благодаря ледниковым условиям кожаный башмачок сохранился безупречно; судя по его небольшому размеру (примерно 4 или 5 по современным американским размерам; 35 по европейским размерам), исследователи считают, что он принадлежал женщине или ребенку. Среди других находок экспедиции 2007 года — несколько стрел и деревянная лопата, которые указывают на то, что в то время здесь могла быть территория, используемая для охоты.