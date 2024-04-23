Банды обезьян-гангстеров терроризируют город в Таиланде

Как рассказал мне управляющий храмом Прамоте Кетумпи, обезьяны разделились на четыре враждующие группировки. И ведут они себя примерно как молодежные районные банды. Когда они вторгаются на территорию друг друга, либо в поисках пищи, либо в поисках сексуальных приключений, неизменно начинается пугающе визгливая массовая драка.

Кетумпи рассказывает о том, какая группировка какую территорию заняла. На центральной улице города находится четырёхэтажное здание, в котором когда-то располагались шумные магазины, торгующие телефонами, лапшой и одеждой. Теперь вместе него лишь выпотрошенная оболочка. Торговцы были изгнаны постоянными кражами товаров и нападениями на испуганных покупателей, и это место стало логовом обезьяньей группировки, которую местные жители прозвали Бандой из здания.

Другая группа обезьян, известная как Банда из храма, обосновалась в 1000-летних руинах и охраняет территорию, как древние воины. А еще есть Банда из святилища, члены которой, как следует из названия, крутятся вокруг святого места, пируя, как боги, на подношениях туристов.

Поскольку офис мистера Кетумпи находится на территории святилища, он может определить принадлежность к этой группировке по внешнему виду макаки. Ее лидер, Ай Лор, что переводится как «Красавчик», — это грузный, густошерстный громила (взрослая мужская особь может весить 13 кг и обладает невероятной силой), который забирает больше всего еды — и больше всего самок.

Но это была другая злобная макака — гораздо меньше и, кажется, самка, — которую я наблюдал там своими глазами в середине недели. Я видел, как 9-летний мальчик по имени Луи Паттен (приехавший из Великобритании в Лопбури со своим отцом и матерью-тайкой) пытался дать обезьяне угощение, купленное у уличного торговца. Однако не успел он открыть сумку, как нетерпеливая макака прыгнула ему на голову и выхватила ее. Это было довольно пугающе, могу подтвердить. К счастью, шок быстро прошёл, и мудрый не по годам Луи объяснил свой опыт «естественным порядком вещей».

О, если бы я чувствовал себя столь же философски, когда встретил Банду из кинотеатра — последнюю из четырёх групп, захвативших центр Лопбури, — в развалинах старого кинодворца!

В период своего расцвета, 20 лет назад, это был самый популярный кинотеатр города, рассказала мне его владелица Канника Максаситхон, устроив небольшую экскурсию. Когда с появлением видео и потокового кино зрителей стало меньше, она переоборудовала его в торговый центр, но никто не хотел бродить по заведению, где на тебя в любой момент могут наброситься обезьяны. Поэтому, потеряв довольно большую сумму, она закрыла его.

Металлические ставни с граффити, которые она установила там с тех пор, не произвели никакого эффекта. Теперь пустое помещение кинотеатра отзывается на леденящие душу крики и дребезжащие шаги бесчисленных сквоттеров в серых шкурах. Единственный фильм, показанный здесь за последние годы, был спроецирован на импровизированный экран японским режиссером-экспериментатором, который решил, что сотни обезьян — это очень увлекательно.

Однако Канника не питает никакой злобы к существам, которые почти разорили ее. Она даже не хочет, чтобы их убрали из города. Ну или пусть уберут, но не всех. «Я выросла в их окружении и до сих пор нахожу их милыми, — говорит она. — Я просто считаю, что их слишком много и их количество должно быть уменьшено».

Удивительно, но, несмотря на то, что макаки наводнили и порушили центр города, а вместе с ним и местную экономику, это мнение я слышал неоднократно.