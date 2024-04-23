Банды обезьян-гангстеров терроризируют город в Таиланде

Стаи буйных длиннохвостых макак превращают тайский город Лопбури в настоящую Планету обезьян— в плохом смысле. Они мешают работе рыночных торговцев, воруют пиво из грузовиков и нападают на туристов из Европы.
Дэвид Джонс, обозреватель британского издания Daily Mail, с эксклюзивным репортажем:
Стая макак начинает надвигаться и окружает меня в считанные секунды, как только я забредаю в их «логово» (заброшенный кинотеатр, который они захватили и разгромили). Босс, здоровяк с усами и откормленным животом, окидывает меня грозным взглядом, а затем подсылает ко мне одного из своих юнцов: типичная бандитская тактика.
Заметив в кармане моих штанов бутылку, макака упирается в мою ногу и начинает царапать её своими когтями, похожими на ножи. Может, она думает, что в бутылке что-то покрепче воды. Остальные члены банды явно находят всё это очень забавным и подбираются ближе, чтобы лучше видеть происходящее.
Но к этому моменту мне уже точно не до смеха. Как вы можете видеть по промокшей от пота рубашке и кривой ухмылке, я уже охвачен волной паники.
За свою долгую карьеру я сталкивался лицом к лицу с афганскими полевыми командирами, кровожадными албанскими преступниками и вооруженными бритвами головорезами, которые правят трущобами фавел в Рио-де-Жанейро.
Однако все они кажутся примитивными после встречи на этой неделе с Обезьяньей Толпой: огромной группой длиннохвостых макак, которые, используя необычайную смесь скрытности и агрессивности, объединились в «банды», похожие на гетто, и захватили контроль над целым центром города в Таиланде.
В течение многих лет обезьяны, собравшиеся вокруг разрушенного индуистского храма в Лопбури, обязательной остановке на маршруте европейских туристов, в двух часах езды к северу от Бангкока, были главной туристической достопримечательностью.
В их честь в 1989 году местный бизнесмен устроил ежегодный «обезьяний пир» — пышный банкет, на котором тысячи посетителей борются за право порадовать изнеженных приматов самыми экзотическими угощениями.
Поскольку считается, что обезьяны происходят от легендарного «обезьяньего воина», обладающего сверхъестественными способностями, многие тайцы почитают их как божеств и охраняют законом от малейшего вмешательства человека.
Однако за последнее десятилетие численность макак в центре Лопбури увеличилась в пять раз — до 4500 особей, и они неуклонно заселяют центральный район города.
Как я убедился на этой неделе, поразительная аннексия обезьянами человеческой территории уже завершена. Эти маленькие вредители абсолютно повсюду. Они свисают с крыш, оконных карнизов, уличных знаков, балок, порталов, поджидая удобного момента, чтобы наброситься на прохожих и отнять у них еду.
Когда они не могут взять еду прямо из рук, им хватает ума шантажировать людей — стащить с носа солнцезащитные очки или другие вещи и не возвращать их, пока не получат вкусное вознаграждение.
Я наблюдал, как группа налетчиков устроила засаду на пивной грузовик с открытой крышей, который простаивал на светофоре. Они забрали несколько бутылок, отгрызли металлические крышки и с жадностью выпили их на 40-градусной жаре.
По мере того как численность макак растет, их войны за территорию становятся всё более жестокими, а тактика — всё более беспощадной.
В прошлом месяце произошли два тревожных инцидента. Сначала одна из обезьян «ограбила» ничего не подозревающую торговку на рынке, вывихнув ей коленную чашечку сильным ударом сзади, после чего забрала сумку с продуктами.
Несколько дней спустя пострадал мотоциклист: он потерял управления и упал, когда обезьяна запрыгнула на его мотоцикл, чтобы стащить висевшую на руле сумку. К счастью, он серьезно не пострадал. Но власти объявили макакам-гангстерам войну.
Вскоре после нападения сотрудники Департамента национальных парков и охраны природы собрали 37 макак, среди которых, предположительно, было четыре известных «главаря банды», и выслали их в другую провинцию.
В следующем месяце они планируют начать радикальное сокращение популяции, отловив еще сотни особей и переселив их в вольеры на окраине города — хотя, учитывая огромные трудности, с которыми пришлось столкнуться при отлове первых 37 особей, это может оказаться легче сказать, чем сделать. Позже я объясню, почему.
Когда я только летел в Таиланд, мысль о том, что город захватила группа урбанизированных приматов, показалась мне причудливой и довольно забавной. Когда бортпроводник родом из Лопбури рассказал мне, как обезьяны нападают на детей в его бывшей школе и похищают их школьные обеды, я снисходительно улыбнулся.
Спустя несколько часов я уже не улыбался. Когда я въехал на оккупированные макаками территории, мне показалось, что я попал на съёмочную площадку какого-то антиутопического научно-фантастического фильма. Возможно, снимали пятый сиквел «Планеты обезьян».
Куда бы я ни посмотрел, мой взгляд упирался в жуткую пару желтоватых глаз, сверкающих недобрыми намерениями. Каждый мой шаг сопровождался мельканием меха и щелчком хвоста. В знойном воздухе витала тошнотворная вонь обезьяньих экскрементов.
Как рассказал мне управляющий храмом Прамоте Кетумпи, обезьяны разделились на четыре враждующие группировки. И ведут они себя примерно как молодежные районные банды. Когда они вторгаются на территорию друг друга, либо в поисках пищи, либо в поисках сексуальных приключений, неизменно начинается пугающе визгливая массовая драка.
Кетумпи рассказывает о том, какая группировка какую территорию заняла. На центральной улице города находится четырёхэтажное здание, в котором когда-то располагались шумные магазины, торгующие телефонами, лапшой и одеждой. Теперь вместе него лишь выпотрошенная оболочка. Торговцы были изгнаны постоянными кражами товаров и нападениями на испуганных покупателей, и это место стало логовом обезьяньей группировки, которую местные жители прозвали Бандой из здания.
Другая группа обезьян, известная как Банда из храма, обосновалась в 1000-летних руинах и охраняет территорию, как древние воины. А еще есть Банда из святилища, члены которой, как следует из названия, крутятся вокруг святого места, пируя, как боги, на подношениях туристов.
Поскольку офис мистера Кетумпи находится на территории святилища, он может определить принадлежность к этой группировке по внешнему виду макаки. Ее лидер, Ай Лор, что переводится как «Красавчик», — это грузный, густошерстный громила (взрослая мужская особь может весить 13 кг и обладает невероятной силой), который забирает больше всего еды — и больше всего самок.
Но это была другая злобная макака — гораздо меньше и, кажется, самка, — которую я наблюдал там своими глазами в середине недели. Я видел, как 9-летний мальчик по имени Луи Паттен (приехавший из Великобритании в Лопбури со своим отцом и матерью-тайкой) пытался дать обезьяне угощение, купленное у уличного торговца. Однако не успел он открыть сумку, как нетерпеливая макака прыгнула ему на голову и выхватила ее. Это было довольно пугающе, могу подтвердить. К счастью, шок быстро прошёл, и мудрый не по годам Луи объяснил свой опыт «естественным порядком вещей».
О, если бы я чувствовал себя столь же философски, когда встретил Банду из кинотеатра — последнюю из четырёх групп, захвативших центр Лопбури, — в развалинах старого кинодворца!
В период своего расцвета, 20 лет назад, это был самый популярный кинотеатр города, рассказала мне его владелица Канника Максаситхон, устроив небольшую экскурсию. Когда с появлением видео и потокового кино зрителей стало меньше, она переоборудовала его в торговый центр, но никто не хотел бродить по заведению, где на тебя в любой момент могут наброситься обезьяны. Поэтому, потеряв довольно большую сумму, она закрыла его.
Металлические ставни с граффити, которые она установила там с тех пор, не произвели никакого эффекта. Теперь пустое помещение кинотеатра отзывается на леденящие душу крики и дребезжащие шаги бесчисленных сквоттеров в серых шкурах. Единственный фильм, показанный здесь за последние годы, был спроецирован на импровизированный экран японским режиссером-экспериментатором, который решил, что сотни обезьян — это очень увлекательно.
Однако Канника не питает никакой злобы к существам, которые почти разорили ее. Она даже не хочет, чтобы их убрали из города. Ну или пусть уберут, но не всех. «Я выросла в их окружении и до сих пор нахожу их милыми, — говорит она. — Я просто считаю, что их слишком много и их количество должно быть уменьшено».
Удивительно, но, несмотря на то, что макаки наводнили и порушили центр города, а вместе с ним и местную экономику, это мнение я слышал неоднократно.
Некоторые торговцы, например 80-летний владелец хозяйственного магазина Тависак Срисангуан, пытаются отпугнуть макак, выставляя в витринах игрушечных хищников, таких как крокодилы и тигры. Однако обезьяны быстро поняли, что эти хищники не настоящие, и теперь он отгоняет надоедливых макак, стреляя в них из пневматики.
Другие владельцы бизнеса пытаются приспособиться к налетчикам, относясь к ним как к равным — среди них владелец отеля, который позволил макакам занять все номера на верхнем этаже (не то чтобы они оставили ему выбор).
Однако, независимо от подхода, все, кажется, хотят, чтобы несколько сотен макак остались вокруг храма, как символ города.
По иронии судьбы, как мне сказали, бум популяции обезьян — и, как следствие, их вторжение в центральные районы города — может быть вызван добродушными туристами, которые подкармливают их сладостями. Естественная же пища приматов состоит из орехов, листьев и мелких животных.
По словам управляющего храмом (который знает об этом от местного ветеринара), прилив энергии, получаемый от нездоровой пищи, повышает либидо обезьян. «Они могут заниматься сексом до 30 раз в день, — говорит он мне. — Но они должны делать это очень быстро, потому что во время спаривания они наиболее уязвимы для нападения членов конкурирующей банды». Режим уличного питания также, похоже, делает самок более плодовитыми, добавляет он.
Как же власти собираются вернуть центр Лопбури людям?
Хотя местные политики, с которыми я встречался на этой неделе, поспешили снять с себя вину за то, что допустили этот странный переворот, они с готовностью заявили о своей причастности к контрреволюции, которая, по их словам, вернет Лопбури под контроль людей.
В своем мраморном особняке, расположенном на безопасном расстоянии в богатом пригороде города, член парламента Ситтичай Лорпрасонгсук рассказал мне, что вместе с премьер-министром он работает над новым законом, который лишит обезьян статуса охраняемых в этом городе и даст местным чиновникам право перемещать их.
На первом этапе несколько сотен обезьян будут пойманы и закрыты в новом «саду». (Позднее, когда я его осматривал, он больше напомнил мне просторный вольер зоопарка — с качелями из резиновых шин и проволочными клетками). Начало этой операции запланировано на конец месяца. Второй такой комплекс будет построен еще примерно для 2 000 обезьян, и лишь небольшое число останется жить в храме и вокруг него. Но конечной целью премьер-министра, по его словам, является создание футуристического «обезьяньего города» для туристов. «Это будет наша собственная "Планета обезьян"!» — провозгласил он.
Его оптимизм поддержал губернатор Лопбури Ампхол Унгкапакорнкул. «Сейчас кажется, что люди живут в клетке, а обезьяны на свободе, — сказал он. — Поймать такое количество макак будет непросто, но к следующему году порядок будет полностью восстановлен».
Эту уверенность не разделяют те, кто был свидетелем «арестов» макак в прошлом месяце. Когда те, кому было поручено отловить приматов, попытались заманить их в клетки с приманкой, обезьяны очень быстро поняли тактику и просто «включили игнор». Тогда служители дикой природы пустили в них дротики с транквилизаторами, но обезьяны, способные в мгновение ока подпрыгнуть на 5 метров и разогнаться до 15 м/c, использовали свою удивительную ловкость, чтобы уклониться от дротиков.
Те немногие, в кого попали, успели забраться на самое высокое место поблизости, чтобы спрятаться, прежде чем подействовал транквилизатор. Это поставило ловцов макак перед незавидным выбором. Они могли либо рисковать жизнью и конечностями, пытаясь добраться до добычи по шатким крышам, либо оставить одурманенных макак, численность которых в мире сократилась настолько, что недавно Международный союз охраны природы внес их в список находящихся под угрозой исчезновения, медленно умирать от перегрева под палящим солнцем.
Люди послушно выбрали первый вариант и путем больших усилий в конце концов поймали 37 макак. Однако, по словам местного журналиста, снимавшего операцию на видео, на поимку одной обезьяны ушло около 40 минут. Сколько же времени потребуется, чтобы поймать несколько тысяч? Это уже вопрос к математикам.
Всё это заставляет жителей города испытывать скептицизм относительно широко разрекламированного плана освобождения. «Я думаю, что избавиться от них невозможно, их просто слишком много, — говорит 37-летняя Ариканта Канчанасинметха, мать двоих детей, чья коленная чашечка была вывихнута тем самым метким ударом в прошлом месяце. — Лопбури уже стал городом обезьян. Все, у кого достаточно денег, уезжают. Остаются только самые бедные люди, которым приходится жить и работать здесь. Все это делается для показухи, и уже слишком поздно».
После моей стычки с многочисленной и грозной Бандой из кинотеатра я подозреваю, что она, скорее всего, права.
В этом странном и тревожном столкновении человека и зверя — битве, которая будет становиться всё более обычной по мере сокращения мира природы, — обезьяны доказали свою способность выставить людей смешными и глупыми.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Видимо, проехали в багаже какого-то русского туриста.
Макаки это прекрасно поняли и обнаглели.
Впрочем как и у нас, к сожалению
Ну что я имею вам сказать, видимо белые люди для тайцев тоже попадают под описание наглых бебазян, потому что я хрен знает попал ли он хоть в одну обезьяну, а вот по мне попал.
Я просто не бывал, не знаю.
Во всяком случае на фотках так)
Во всяком случае на фотках так)