В японском зоопарке макака впервые стала "альфа-самкой"

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В японском зоопарке обезьян Такасакияма самка макаки совершила переворот. Впервые за 70 лет самка свергла лидера-самца и стала "главой" стаи из 677 обезьян. Перед этим бунтарка подралась со своей матерью и двумя самцами. Это покруче Игры престолов!
В Природном зоологическом саду Такасакияма на юге Японии произошел настоящий переворот власти. Впервые за 70 лет существования парка, главой стаи из 677 макак стала самка, девятилетняя макака по кличке Яки (Yakei). Она показала бунтарство еще год назад, когда устроила драку со своей 31-летней матерью, став главной самкой стаи. Но этого ей показалось не достаточно.
После этого Яки устроила драки еще с двумя самцами, а затем "свергла" 31-летнего альфа самца, который был лидером стаи в течение пяти лет. По словам сотрудников зоопарка, такое враждебное стремление к власти - редкое явление среди макак, поэтому случай с Яки почти уникален. В истории приматологии было зарегистрировано всего несколько подобных случаев.
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В группах японских макак существует сильная социальная иерархия, с множеством преимуществ для "высокопоставленных" членов. Одно из них - право первым употреблять пищу. Например, когда недавно сотрудники принесли обезьянам арахис, те уступили своей новой "альфа-самке", и Яки первой приступила к трапезе.
С тех пор Яки демонстрирует некоторые формы поведения, обычно наблюдаемые только у доминирующих самцов: например, она может ходить с поднятым вверх хвостом и агрессивно трясти ветви деревьев. По словам экспертов, предстоящий брачный сезон может вполне вероятно выбить ее из колеи, и активно подключит инстинкты.
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Это предложение составлено так, что получается, будто мать бунтарки - самец.
Правильно - подралась с матерью и двумя самцами. Либо - подралась с матерью, а ещё - с двумя самцами.
Впрочем... Нынче замечания, подобные моим, выглядят, как попытка метать мargaritas ante porcos.