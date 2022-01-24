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В японском зоопарке макака впервые стала "альфа-самкой"

В японском зоопарке макака впервые стала "альфа-самкой" (5 фото)

Автор:
24 января 2022 21:50
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   зоопарк   макаки   обезьяны   приматы   фото   
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В японском зоопарке обезьян Такасакияма самка макаки совершила переворот. Впервые за 70 лет самка свергла лидера-самца и стала "главой" стаи из 677 обезьян. Перед этим бунтарка подралась со своей матерью и двумя самцами. Это покруче Игры престолов!
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Метки: дикая природа   дикие животные   зоопарк   макаки   обезьяны   приматы   фото   
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48k
Albert GER 58 минут назад
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Слепой Пью 15 минут назад
Писец, как у людей: у облезьян феминистки побеждают!
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Квантовый_Слесарь_82 18 минут назад
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27k
Е-Лена 37 минут назад
Перед этим бунтарка подралась со своей матерью и еще двумя самцами
=====
Это предложение составлено так, что получается, будто мать бунтарки - самец.
Правильно - подралась с матерью и двумя самцами. Либо - подралась с матерью, а ещё - с двумя самцами.

Впрочем... Нынче замечания, подобные моим, выглядят, как попытка метать мargaritas ante porcos.
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4k
fin4all Час назад
Ссылка youtu.be
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