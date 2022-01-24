В японском зоопарке макака впервые стала "альфа-самкой"

После этого Яки устроила драки еще с двумя самцами, а затем "свергла" 31-летнего альфа самца, который был лидером стаи в течение пяти лет. По словам сотрудников зоопарка, такое враждебное стремление к власти - редкое явление среди макак, поэтому случай с Яки почти уникален. В истории приматологии было зарегистрировано всего несколько подобных случаев.