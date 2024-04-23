Бывшая звезда фильмов для взрослых мечтает удалить все свои видео

Ранее Роудс честно и откровенно рассказала о своем опыте съёмок в сценах для взрослых. И о самом неприятном моменте, который ей пришлось пережить. Во время беседы на подкасте Three Girls One Kitchen Лана призналась, что до сих пор борется с психическими последствиями одной сцены.

«Что было хуже всего... честно говоря, иногда мне кажется, что я до сих пор нахожусь в отрицании и не могу принять некоторые вещи, которые я делала, — сказала она. — Была одна вещь, о которой я пыталась поговорить с психотерапевтом... В общем, у этого парня была миска, и он заткнул мне рот, пока меня не вырвало в нее, и он, типа, мочился в миску, и во время сцены он попросил меня выпить это, а я не знал, как сказать "нет". Это была одна из самых отвратительных, нецензурных сцен».