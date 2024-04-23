Бывшая звезда фильмов для взрослых мечтает удалить все свои видео

Бывшая порнозвезда Лана Роадс рассказала, почему она хотела бы почистить Интернет от всех видеозаписей со своим участием.
27-летняя Лана Роадс из Чикаго (США) начала свою карьеру в кино для взрослых в 2016 году, но вскоре решила уйти из этой индустрии.
Несмотря на то, что в 2019 году она стала самой востребованной актрисой на Pornhub, Роадс открыто рассказала о том, как работа повлияла на ее психическое здоровье. Во время интервью на подкасте Гарри Джоуси Tap In в 2021 году она сказала, что хотела бы удалить все свои видео.
«На многие видео у меня нет прав, иначе я бы, наверное, уже удалила их все, — сказала она. — Я сожалею. Я честно говорю людям: если бы я могла вернуться назад, я бы отдала всё, чтобы вернуть свое достоинство и уважение, и чтобы люди не могли видеть меня в таком виде».
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Ранее Роудс честно и откровенно рассказала о своем опыте съёмок в сценах для взрослых. И о самом неприятном моменте, который ей пришлось пережить. Во время беседы на подкасте Three Girls One Kitchen Лана призналась, что до сих пор борется с психическими последствиями одной сцены.
«Что было хуже всего... честно говоря, иногда мне кажется, что я до сих пор нахожусь в отрицании и не могу принять некоторые вещи, которые я делала, — сказала она. — Была одна вещь, о которой я пыталась поговорить с психотерапевтом... В общем, у этого парня была миска, и он заткнул мне рот, пока меня не вырвало в нее, и он, типа, мочился в миску, и во время сцены он попросил меня выпить это, а я не знал, как сказать "нет". Это была одна из самых отвратительных, нецензурных сцен».
Это была лишь одна из целого ряда причин, заставивших Роадс принять решение навсегда уйти из порноиндустрии.
Выступая на YouTube-канале BFFs with Dave Portnoy and Josh Richards, она рассказала, что в финансовом плане это оказалось весьма удачным решением, ведь теперь она мультимиллионерша.
«В индустрии мне не платили ни черта, — объяснила она. — Когда я бросила сниматься в порно, на моем банковском счету было, наверное, 100 000 долларов, а теперь я мультимиллионерша».
Сейчас Роадс ведет подкаст под названиемThree Girls One Kitchen («Три девушки, одна кухня»).
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Нихера себе,что они там с рецептом окрошки сделали!