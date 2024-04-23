FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8790 постов • 909 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Бывшая звезда фильмов для взрослых мечтает удалить все свои видео

Бывшая звезда фильмов для взрослых мечтает удалить все свои видео

Автор:
23 апреля 2024 12:40
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: изнанка порноиндустрии   истории из жизни   контент для взрослых   лана роадс   откровения   порнобизнес   порнозвезда   порноиндустрия   
2450
3
1

Бывшая порнозвезда Лана Роадс рассказала, почему она хотела бы почистить Интернет от всех видеозаписей со своим участием.


27-летняя Лана Роадс из Чикаго (США) начала свою карьеру в кино для взрослых в 2016 году, но вскоре решила уйти из этой индустрии.


Несмотря на то, что в 2019 году она стала самой востребованной актрисой на Pornhub, Роадс открыто рассказала о том, как работа повлияла на ее психическое здоровье. Во время интервью на подкасте Гарри Джоуси Tap In в 2021 году она сказала, что хотела бы удалить все свои видео.


«На многие видео у меня нет прав, иначе я бы, наверное, уже удалила их все, — сказала она. — Я сожалею. Я честно говорю людям: если бы я могла вернуться назад, я бы отдала всё, чтобы вернуть свое достоинство и уважение, и чтобы люди не могли видеть меня в таком виде».


Ранее Роудс честно и откровенно рассказала о своем опыте съёмок в сценах для взрослых. И о самом неприятном моменте, который ей пришлось пережить. Во время беседы на подкасте Three Girls One Kitchen Лана призналась, что до сих пор борется с психическими последствиями одной сцены.


«Что было хуже всего... честно говоря, иногда мне кажется, что я до сих пор нахожусь в отрицании и не могу принять некоторые вещи, которые я делала, — сказала она. — Была одна вещь, о которой я пыталась поговорить с психотерапевтом... В общем, у этого парня была миска, и он заткнул мне рот, пока меня не вырвало в нее, и он, типа, мочился в миску, и во время сцены он попросил меня выпить это, а я не знал, как сказать "нет". Это была одна из самых отвратительных, нецензурных сцен».


Это была лишь одна из целого ряда причин, заставивших Роадс принять решение навсегда уйти из порноиндустрии.


Выступая на YouTube-канале BFFs with Dave Portnoy and Josh Richards, она рассказала, что в финансовом плане это оказалось весьма удачным решением, ведь теперь она мультимиллионерша.


«В индустрии мне не платили ни черта, — объяснила она. — Когда я бросила сниматься в порно, на моем банковском счету было, наверное, 100 000 долларов, а теперь я мультимиллионерша».


Сейчас Роадс ведет подкаст под названиемThree Girls One Kitchen («Три девушки, одна кухня»).


Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: изнанка порноиндустрии   истории из жизни   контент для взрослых   лана роадс   откровения   порнобизнес   порнозвезда   порноиндустрия   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
27k
сеньор Леонсио 58 минут назад
Ещё немножко покумекает, и поймёт , что во всём виноваты абьюзеры-мужчины, которые ею воспользовались, ведь она не шлюпка а просто актриса!

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
веселый просто Минуту назад
Кто нибудь скиньте видео этой актрисы. Друг просит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Notan Blaine 8 минут назад
Это не та, про которую был пост, мол сейчас нет таких девушек, что мечтают жить за городом и работать руками в земле. Там еще было несколько видео, как обустраивают дом на ферме и потом неожиданно все узнали, что это порно актриса. Ага, прям случайно зрители это узнали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Том Сойер 15 минут назад
В общем, у этого парня была миска, и он заткнул мне рот, пока меня не вырвало в нее, и он, типа, мочился в миску, и во время сцены он попросил меня выпить это, а я не знал, как сказать "нет". Это была одна из самых отвратительных, нецензурных сцен». - б.л.ять, что в голове у этих людей.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Aqueronte Полчаса назад
А деньги она в таком случае вернуть за эти видео тоже собирается?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ультратрахуил 53 минуты назад
вырвало в нее, и он, типа, мочился в миску, и во время сцены он попросил меня выпить это(ц)
Нихера себе,что они там с рецептом окрошки сделали!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
poбт 54 минуты назад
попробуй для начала удалить с моего диска
это будет знатная битва
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
hhwost 55 минут назад
нет худшего аттеиста, чем поп-расстрига, нет большей моралистки, чем проститутка на пенсии.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Трям Час назад
Удалить. Из интернета...

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Sapsan Час назад
Александра Серова тоже ушла в кухню, и эта туда же ) Все правильно. Место женщины возле кухни )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1806 постов (1723 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

123808



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Новая интерпретация Бетховена в рок обработке
Новая интерпретация Бетховена в рок обработке
Случай на концерте Metallica в России
Случай на концерте Metallica в России
Набирающие популярность в сообществах
ПроТВ. В логике телепередач Кашпировского и Чумака: антилох
ПроТВ. В логике телепередач Кашпировского и Чумака: антилох
Люди из стали.Паша Савельева
Люди из стали.Паша Савельева
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 22 апреля

Лучшие демотиваторы
Похороны фокусника-иллюзиониста

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#в мире#Юмор#история#забавно#аварии#факты#Китай#Разное#Автовсячина
#животные#автомобили#Реакция#интересно#люди#ДТП#интересное#позитив#подборка#Пёс
#Прикол#автомир#машина#кот#собака#авто аварии#кошка#кино#Россия#новости
"Девочки, я его приворожила - мы поженились": странные рассказы от тех, кто верит в мистику "Девочки, я его приворожила - мы поженились": странные рассказы от тех, кто верит в мистику Кринж-свидания, которые девушки запомнили надолго Кринж-свидания, которые девушки запомнили надолго 27 жутких несчастных случаев с фатальным исходом 27 жутких несчастных случаев с фатальным исходом Любовь в воздухе: экипаж мечты, которому не страшна турбулентность Любовь в воздухе: экипаж мечты, которому не страшна турбулентность Травмы, унижение, искалеченные судьбы: о закулисье съёмок фильмов для взрослых Травмы, унижение, искалеченные судьбы: о закулисье съёмок фильмов для взрослых

На что жалуетесь?

Вернуться