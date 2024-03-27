Кринж-свидания, которые девушки запомнили надолго

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Встреча двух незнакомцев порой запоминается на всю жизнь. Девушки поделились своим опытом знакомства с мужчинами, который явно пошёл не по плану.
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А какие у вас бывали случаи?
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