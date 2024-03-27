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Кринж-свидания, которые девушки запомнили надолго

Кринж-свидания, которые девушки запомнили надолго

Автор:
27 марта 2024 10:09
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Прикол   истории   истории из жизни   неудачное свидание   свидание   фото   
2099
18

Встреча двух незнакомцев порой запоминается на всю жизнь. Девушки поделились своим опытом знакомства с мужчинами, который явно пошёл не по плану.

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А какие у вас бывали случаи?


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Метки: Прикол   истории   истории из жизни   неудачное свидание   свидание   фото   
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6  комментариев
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4k
wwwoffka 1 Час назад
3. Поменяй участников местами и будет обычное свидание. Па-папа-па-паварот!
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3k
Александр Ломовицкий 20 минут назад
Вчера Покемониха тут ляпала посты , сегодня Кукурузина .. меня терзают смутные сомнения
и формат один в один ..и бред..
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557
tokol 59 минут назад
Это вам за то, что вы не молитесь!!!
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237
DuckTales Час назад
Ребята из первого поста, отзовитесь , я хочу с вами
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237
DuckTales Юрий 13 минут назад
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1559 постов (1515 в горячем)

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