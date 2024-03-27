27 жутких несчастных случаев с фатальным исходом

«...Он попробовал несколько раз запустить двигатель, но так и не смог. Когда он вышел из облаков, то оказался над лесом, где не было возможности скользить, чтобы приземлиться, и ему пришлось сажать самолет на деревья и надеяться на удачу. В результате аварии погибли он сам, его жена и двое из трех его детей. Выжила лишь младшая дочь, которая прошла две мили босиком по снегу в конце декабря, чтобы найти помощь.





Самое ужасное для меня то, что у самолета этого парня было два отдельных топливных бака. Один в левом крыле, другой — в правом. Двигатель заглох потому, что ему не хватало топлива. Пилот летел на одном баке весь полет до этого момента, но у него было еще одно крыло, заполненное топливом. Он мог бы спасти жизнь своей семьи, если бы просто следовал инструкциям, которые пилоты этого самолета выполняют каждый день».



