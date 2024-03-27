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27 жутких несчастных случаев с фатальным исходом

27 жутких несчастных случаев с фатальным исходом

Автор:
27 марта 2024 14:10
Сообщество : Истории
Метки: гибель   жуткие истории   жуткие случаи   истории из жизни   истории людей   несчастные случаи   смерть   
3232
28

Пользователь Reddit задал вопрос: «О какой самой жуткой смерти, произошедшей в реальной жизни, вы слышали?» — и получил огромное количество ответов. Многие вспоминали страшные случаи смертей, о которых услышали в новостях, а кто-то рассказал о несчастье, случившемся с их родными или знакомыми. Все эти истории объединяет одно — они так поражают, что люди очень долго не могут их забыть.

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«...Случай, может быть, не самый страшный, но совершенно ужасный и трагический».


«...Я просто не могу представить, как это ужасно — знать, что с тобой вот-вот произойдет».


«...Его всё равно пытались откопать, люди при этом получили сильные ожоги, хотя это была уже пустая трата времени и сил».


«...Была зима, и начался снегопад. Он лежал, не в силах пошевелиться, и его медленно засыпало снегом. К тому времени, когда его нашли, он умер от переохлаждения. Это дерьмо до сих пор иногда гложет мой мозг. Он был таким милым парнем».


«...Автобус развернуло на 90 градусов вправо. Пассажиры были придавлены грязным, покрытым солью ограждением».


«...В полдень они вышли на обед, а он все еще был там, но не двигался. Он схватился за провод под напряжением, и его поджарило на месте. Пришлось ломать ему руки, чтобы спустить его вниз... Это был отец одного из моих школьных приятелей».


«...Там был кто-то, кто почти две недели был жив и надеялся на спасение».


«...Короче говоря, однажды он опустился на дно и больше не поднялся. Я не помню, разорвалось ли что-то, или он умер от шока, но я помню, что подумала, как страшно, должно быть, было умереть в таком ужасном месте».


«...Моему дедушке пришлось вытаскивать его голову из шнека. Это случилось более 20 лет назад. Я был ребенком и не видел этого сам».


«...Бедняга сварился заживо. Когда приехали парамедики, им пришлось выбегать в сад из-за позывов рвоты; судя по всему, это было ужасно. Старика увезли в больницу, но, к сожалению, он там умер. Должно быть, он пролежал перед обогревателем несколько часов».


«...Когда я в первый раз ехал в университет, шел дождь, и мотоциклист упал передо мной, ударился об эти тросы и взорвался. Его голова пролетела около 50 метров, прежде чем разлететься по дороге. Довольно хреновая вещь для 19-летнего подростка».


«.... Его верхнюю часть тела протащило и размазало вдоль всего ограждения. Он был расчленен и обезглавлен».


«...Мама пошла искать его, и, как нам рассказали следователи, попыталась вытащить его, упала, ударилась головой и тоже утонула. Им было 78 и 76 лет».


«...Я слышал историю о серийном убийце начала 1900-х годов. Его замуровали в углу здания. Люди говорили, что слышали его крики о пощаде в течение трех дней, прежде чем он замолчал. Представьте себе: внутри холодной, сырой, кромешной тьмы камеры, в которой невозможно стоять или сидеть. Скорее всего, она кишит насекомыми. Ни еды, ни воды, ни пощады. Я представляю, что он сошел с ума еще до истечения второго дня, потому что знал, что смерть — это единственное спасение».


«...Он попробовал несколько раз запустить двигатель, но так и не смог. Когда он вышел из облаков, то оказался над лесом, где не было возможности скользить, чтобы приземлиться, и ему пришлось сажать самолет на деревья и надеяться на удачу. В результате аварии погибли он сам, его жена и двое из трех его детей. Выжила лишь младшая дочь, которая прошла две мили босиком по снегу в конце декабря, чтобы найти помощь.


Самое ужасное для меня то, что у самолета этого парня было два отдельных топливных бака. Один в левом крыле, другой — в правом. Двигатель заглох потому, что ему не хватало топлива. Пилот летел на одном баке весь полет до этого момента, но у него было еще одно крыло, заполненное топливом. Он мог бы спасти жизнь своей семьи, если бы просто следовал инструкциям, которые пилоты этого самолета выполняют каждый день».


«...Он погиб мгновенно, и свидетелями этого стали около 50 человек, включая кучу моих друзей. Хорошо, что я работал в тот день, иначе я точно был бы там».


«...Она бросила своего ребенка двум стоящим на выходе с эскалатора сотрудницам торгового центра (они знали, что с панелью что-то не так, но не знали, как остановить движущуюся лестницу). Я не видел фотографий последствий, но предполагаю, что все было плохо».


«...Поезд продолжал тащить его по платформе, а затем врезался в стену у туннеля».


«...Из-за механической поломки упал уровень воды, два плота столкнулись, и многие пассажиры выпали или оказались в ловушке возле конвейерного механизма. Четыре человека погибли. Это произошло на глазах у всех и было невероятно жутко».


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: гибель   жуткие истории   жуткие случаи   истории из жизни   истории людей   несчастные случаи   смерть   
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11  комментариев
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60k
alertol 2 часа назад
Некоторым наоборот повезло, смерть была мгновенной и безболезненной. (в некоторых случаях даже быстрее чем мозг поймёт что его больше нет) Сходите в онкологию и посмотрите как там умирают, вот это реально жутко.
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1k
Alexander 17 минут назад
Какие то ужастики для сценария "Пункт назначения"
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18k
тов.Suhov 20 минут назад
Два грибника заблудились в лесу.
Долго кричали "Ау!" да "Ау!".
Сыт и доволен остался медведь -
Нечего было так громко шуметь.

Маленький мальчик залез в холодильник,
Маленькой ножкой нажал на рубильник.
Быстро замерзли сопли в носу.
Нет, не доест он свою колбасу.

Маленький мальчик на хмуром рассвете
Крысу живую закрыл в туалете.
Первым вошел туда папа... Бедняжка!
Без ягодиц ему жить будет тяжко.

Завуч поймал второгодника Васю,
К стенке гвоздями прибил его в классе.
По анатомии скоро урок -
Будет иметь экспонат педагог.

Мальчик, трибуны, большой стадион.
Громко он крикнул "Зенит - Чемпион"
Сломаны череп и два позвонка -
Много болельщиков у Спартака.

Юный солдатик стоял в карауле,
Метко в кого-то всадил он три пули.
Тихо на землю пришелец упал -
Жаль, что пароля не знал генерал.

Мальчик конфету нашел под ногами
(Яд в шоколад был подмешан врагами).
Взял, откусил - и мальчонки не стало.
Не поднимайте с земли что попало!

Маленький мальчик на речке играл,
Весело с мостика в речку нырял.
Вряд ли вода унесет его тело -
Вилы на дне я поставил умело.

Штирлица зверски Мюллер пытал,
Нюхать портянки свои заставлял.
К счастью, неведомо было уродине -
Штирлицу нравились запахи Родины.

Девушка в парке уселась на лавке -
Стали зелеными белые плавки.

"Хр-р-рысь" - слышен звук на опушке лесной.
Ловко орудует мальчик пилой.
Папа ему не купил чебурашку -
Труп безголовый отыщут в овражке.

Бабушка в роще поганку нашла:
"Съешь ее, внучка!" - сказала она.
Быстро Танюша схрумкала гриб -
Живой не увидит внучку старик.

Папа цветной телевизор чинил,
Фролушка штепсель в розетку включил...
Сказку теперь каждый день смотрит Фрол:
Не переключит отец на футбол.

Маленький Билл с баобаба спускался,
С треском сучок под ногою сломался.
Но не ударился маленький Билл:
Вовремя пасть приоткрыл крокодил.

Маленький мальчик рыбку удил,
Сзади подкрался к нему крокодил.
Долго страдал крокодил-старичок:
В горле застрял пионерский значок.

Девочка Таня у клетки ходила...
Снова не надо кормить крокодила.

Старенький сторож с женой поругался,
Ночью на службе в зверинце нажрался.
К волку зашел о беде рассказать...
Больше не будет он с женщиной спать.

Маленький мальчик в лесу потерялся...
Вкусный подарок медведю достался.

Леса Амазонки, большой водоем.
Зеленая гадина плавает в нем.
Какой-то туземец попить захотел -
Давно крокодил так сытно не ел.

Кто-то схватился за тумблер рукой,
Встретился "першинг" с чукотской землей.
Незачем стало ходить на работу:
Нету про чукчу теперь анекдотов.

Маленький мальчик змея пускал,
Прямо над ним самолет пролетал.
Нитка попала - прямо в мотор...
Больше в футбол не играл "Пахтакор".

Класс октябрят в пионеры вступил,
Это событье отметить решил.
Петя хотел себе больше налить...
Камень на шее не даст ему всплыть.

Трое друзей на охоту пошли,
Мертвого деда в канаве нашли.
Тут же от радости вырвался крик:
"Будет отличный на завтра шашлык!"

Дети в подвале играли в гестапо...
Зверски замучен сантехник Потапов.

Сидят в землянке партизаны,
Из печки вьется черный дым.
"Так сдвинем же, друзья, стаканы, -
Сгорел предатель Никодим!"

Маленький Феденька яму копал,
Дядя споткнулся и больно упал.
Дяденька яму бетоном залил,
Федю на дно перед тем положил.

Маленький Вовочка в куклы играл.
Кукле тихонечко юбочку снял.
Радостно смотрит на мальчика мать:
Учится кукол сыночек купать.

Ночью к соседям забрался Егор.
Вор у подружки игрушку упер.
Куклу не вынесет он за забор, -
Метко Наташа метает топор.

Маленький мальчик ходил у коляски...
Плавают в супе сестренкины глазки.

Маленький мальчик зашел в магазин,
Тут из трамвая выходит грузин.
Мальчик нагнулся игрушку поднять...
В список вошел он под номером пять.

Как же верить теперь мне людям:
Отдалась я ему при луне,
А он взял мои девичьи груди
И узлом завязал на спине!

Маленький мальчик на крыше сидел,
Солнечный луч ему голову грел.
Рухнула крыша, хрустнули кости...
Нет, не поедем мы к мальчику в гости.

Маленький мальчик на льдинке поплыл,
Сзади к нему ледокол подвалил.
Нету отрадней картинки на свете:
Слева пол-Пети и справа пол-Пети!

Провод по дереву вьется змеей.
Мальчик схватился за провод рукой.
Папа склонился над кучкой углей:
"Где ж эти джинсы за двести рублей?"

Маленький мальчик конфетку сосал,
Сзади подьехал к нему самосвал...
Завтра наутро писали газеты:
"Мальчик погиб, подавившись конфетой".

Двое влюбленных лежали во ржи.
Тихо комбайн стоял у межи.
Тихо завелся, и тихо пошел...
Кто-то в буханке плавки нашел.

Сладости маленький мальчик любил.
В хлебной напротив он тортик купил.
Папа лишь крышку от торта принес, -
Все, что он выхватил из-под колес.

Косточка к косточке, звездочки в ряд...
Трамвай переехал отряд октябрят.

Маленький мальчик на стройке гулял,
Башенный кран рядом груз подымал.
Тяжесть не выдержал старенький трос, -
Мальчик ушами к сандалям прирос.

Маленький Петя на травке лежал,
Миша нечаянно с крыши упал.
Не разобрали родители в морге:
"Где же чьи руки, и где же чьи ноги?"

Маленький Петя на санках катался,
С горки высокой бесстрашно спускался.
Не нажимает на тормоз Панас, -
Мыть все равно собирался "Камаз".

Маленький мальчик в песочке играл,
Тихо подьехал к нему самосвал.
Не было слышно ни шума, ни стона, -
Только ботинки торчат из бетона.

Я спросил у техника Петрова:
"Почему у вас на шее провод?"
Он молчит, не отвечает,
Только ножками качает.

Недолго мучалась старушка
В высоковольтных проводах.
Ее обугленная тушка
На птичек нагоняет страх.

Едет Ваня на машине
Весь размазанный по шине.

Маленький мальчик на крыше сидел.
Был бы он бабочкой - он полетел.
Тихо подкрался с дубиною кто-то -
Вот и свершилась мечта идиота.

Взорвать сельский клуб заброшен шпион.
Мимо быка проходил дед Мирон.
Тщетно чекисты искали врага -
Нашли лишь кишки на рогах у быка.

Дети в индейцев играли в лесу,
Витьку ремнем привязали к столбу.
Долго пытали, потом отпустили -
Ваську без скальпа домой притащили.

Ту-104 - большой самолет.
Много людей он с собою везет.
Тикает что-то в большом чемодане -
Нет, не найдут самолет в океане.

Маленький мальчик по стройке гулял,
В бочку с бензином случайно упал.
Только он, бедненький высунул нос -
Добренький дядя спичку поднес.

Маленький Саша по лесу гулял.
Из тайника он гранату достал.
Вспыхнули спички, треща на морозе -
Долго болтались кишки на березе.

Маленький мальчик по крыше гулял.
Не удержался и с крыши упал.
Ловко он сделал в воздухе сальто -
Долго кишки соскребали с асфальта.

Машенька рано из школы пришла,
У мамы напиться спросила она.
Мама дала ей стакан кислоты -
Год не росли на могиле цветы.

Вовка на речке льдины колол.
Сзади подкрался к нему ледокол -
Долго ручонки цеплялись за льдину.
С грустью взирал я на эту картину.

Красная площадь, зеленые елки.
Миша у елки сломал три иголки.
Черные Волги промчались, шурша, -
Мать не дождется домой малыша

Папочка Катю подводит к кусточку.
Красненькой ягодкой потчует дочку.
В страшной агонии дочь умирает -
Папа - писатель, он жизнь изучает.

Маша и Миша шумели на крыше -
После двух выстрелов стало потише.

Теплое море, кровавый гуляш -
Ил-18 свалился на пляж.

Девочка Маша купаться пошла -
В среду нырнула, в субботу всплыла.

Мальчик в трамвае доллар нашел.
Спрятал в карман и в "Березку" пошел.
Долго отец ходил в комитет -
Доллар отдали, а мальчика - нет.

Дети в подвале играли в больницу -
Умер от родов слесарь Синицын.

Дети в подвале играли в СС -
Зверски замучен весь первый подъезд.

Маленький мальчик в трамвае катался.
На контролера случайно нарвался.
Странный вышел у них разговор -
Остался на рельсах лежать контролер.

Маленький мальчик кинжальчик нашел,
С этой игрушкой к отцу подошел.
Лезвие мягко вошло папе в спину -
Не отругает за шутку он сына.

Мальчик собаку погладить хотел,
Пес облизнулся и мальчика съел.
Бедный пацан не успел даже охнуть -
Нужно кормить домашних животных.

Маленький мальчик, погнавшись за мухой,
Резко столкнулся с соседкой-старухой.
Уши оторваны прочь у ребенка -
Злая попалась ему старушонка.

Папа сынишку ремнем наказал,
После за чем-то спустился в подвал.
Месяц смеялся счастливый парнишка -
Не открывалась на двери задвижка.

В рэкетиров дети в садике играли,
Бедного Ванюшу утюгом пытали.
Дома ждет мальчишку ремешок крученый -
Будет бит жестоко за костюм прожженный.

Весельчак-дедуля пошутить любил,
Внучке ржавый гвоздик в темечко забил.
Помирала внучка под веселый смех -
Насмешила шутка родственников всех.

Аленушка братца любила до слез,
И чтобы козленочком братец не рос,
Сестрица накапала в лужицу яд -
Отбросил копытца единственный брат.

Дед Мороз в мешочек бомбу подложил,
И подарок этот мальчику вручил.
Не плясать мальчонке, песню не запеть -
Даже шапку больше не на что надеть.

Папа на базе бензина купил,
Папа дочурку бензином облил,
Долго смеялась счастливая мать -
Труп в крематорий не надо сдавать!

Девочка с горки каталась на санках,
Рядом солдаты катались на танках.
Хрустнули косточки, словно капуста,
Стало на горке пустынно и грустно...

Девочка в море каталась на лодке,
Вместе с прибоем вернулись колготки.

Маленький мальчик веревку нашел,
С этой находкой он в школу пришел.
Смеется учитель - смеются и дети,
Смеется директор - вися в туалете.

Маленький мальчик в ванной купался,
Там он кpутился, там он плескался.
Мама подкpалась, халатом шуpша -
Хлоп табуpеткой - и нет малыша.

Маленький мальчик нашел пулемет -
Больше в деревне никто не живет.

Мишка играл в трансформаторной будке -
Теперь на могиле растут незабудки.

Маленький Петя с палкой играл,
Палкой нечаянно в дядю попал.
Дядя сказал: "У-у, стрекоза!"
Долго на пальцах вертелись глаза.

Вовка соседский играл в водолаза,
Ловко спускался на дно унитаза.
Добрая тетя нажала педаль -
Вовка унесся в вонючую даль.

Скорый поезд "Воронеж-Москва"
Дверью зажал башку мужика.
Тронулся поезд, мужик побежал -
Долго я взглядом его провожал.

Мальчик за сливами в садик полез -
Сторож Евсей достает свой обрез.
Выстрел раздался, сторож упал -
Мальчика сзади отец прикрывал.

Палками папа разгреб муравейник -
"Поди-ка сюда, мой законный наследник".
Скоро украсит его кабинет
Чисто обглоданный детский скелет.
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14k
KotSkripaley 24 минуты назад
Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам...
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3k
Шапкин Полчаса назад
Комментарий к фото
То есть пустой бак и полный весят одинаково? Это что-то новое в физике.
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3k
Шапкин Полчаса назад
Комментарий к фото
Рюкзак в транспорте надо снимать и держать в руке.
А так Дарвин одобряет...
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883
MidMaster 49 минут назад
Однажды, я прочитал статью про "27 жутких несчастных случаев" в настолько корявом переводе, что мне чуть стало не фатально.
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27k
Sheir Час назад
Большинство случаев-пренебрежение элементарной техникой безопасности. А они писаны кровью.
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6k
livaneth Час назад
Эту историю все видели.
Женщина погибла не мгновенно.
Ссылка www.youtube.com
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3k
VEDICHE Час назад
В середине 90-х жили недалеко от узловой станции. На путях очень часто стояли составы. Как-то один парень залез на крытый вагон. Видимо, стал падать и схватился за провод напряжения. Сгорел заживо.
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1754 поста (1669 в горячем)

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