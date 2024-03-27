27 жутких несчастных случаев с фатальным исходом

Пользователь Reddit задал вопрос: «О какой самой жуткой смерти, произошедшей в реальной жизни, вы слышали?» — и получил огромное количество ответов. Многие вспоминали страшные случаи смертей, о которых услышали в новостях, а кто-то рассказал о несчастье, случившемся с их родными или знакомыми. Все эти истории объединяет одно — они так поражают, что люди очень долго не могут их забыть.
1. «Девочка-подросток, которая невовремя прыгнула с тарзанки в Испании. Вместо 'No jump!' ("Не прыгай") она услышала 'Now jump!' ("Теперь прыгай")...»
«...Случай, может быть, не самый страшный, но совершенно ужасный и трагический».
2. «Мужчина по имени Хосе Мелена чистил на работе промышленную печь. Его коллега не знал, что он внутри, заполнил печь тунцом и включил...»
«...Я просто не могу представить, как это ужасно — знать, что с тобой вот-вот произойдет».
3. «В моей провинции на подростка случайно вывалили грузовик с горячим асфальтом для ремонта дорог. Он умер мгновенно...»
«...Его всё равно пытались откопать, люди при этом получили сильные ожоги, хотя это была уже пустая трата времени и сил».
4. «Парень, с которым я учился в школе, отправился погулять в лес. Будучи в душе ребенком, он решил залезть на дерево, чтобы развлечься. Упал и сломал спину. Но умер не от этого...»
«...Была зима, и начался снегопад. Он лежал, не в силах пошевелиться, и его медленно засыпало снегом. К тому времени, когда его нашли, он умер от переохлаждения. Это дерьмо до сих пор иногда гложет мой мозг. Он был таким милым парнем».
5. «Тридцать лет назад в Торонто на скоростном шоссе Гардинер перевернулся автобус компании Greyhound...»
«...Автобус развернуло на 90 градусов вправо. Пассажиры были придавлены грязным, покрытым солью ограждением».
6. «Похожая история произошла всего месяц или два назад в Австралии. Свадебная вечеринка проходила в автобусе, который перевернулся на бок, обезглавив несколько человек и убив в общей сложности 10 человек»
7. «В середине 70-х годов моя мама работала на одной из швейных фабрик на юге США. Они ушли на перерыв около 10 утра и заметили обходчика, работающего на столбе...»
«...В полдень они вышли на обед, а он все еще был там, но не двигался. Он схватился за провод под напряжением, и его поджарило на месте. Пришлось ломать ему руки, чтобы спустить его вниз... Это был отец одного из моих школьных приятелей».
8. «После нападения на Перл-Харбор подняли корпус одного из затонувших линкоров и обнаружили, что в одном из частично заполненных водой отсеков на стене был нацарапан календарь...»
«...Там был кто-то, кто почти две недели был жив и надеялся на спасение».
9. «У меня была подруга, которая была помолвлена с подводным электриком или сварщиком. Этот человек опускался так глубоко, что там было хоть глаз выколи...»
«...Короче говоря, однажды он опустился на дно и больше не поднялся. Я не помню, разорвалось ли что-то, или он умер от шока, но я помню, что подумала, как страшно, должно быть, было умереть в таком ужасном месте».
10. «Мой двоюродный брат прошел под зерновым шнеком и зацепился за него капюшоном своей толстовки. Его засосало в шнек и обезглавило, прежде чем механизм успели вырубить...»
«...Моему дедушке пришлось вытаскивать его голову из шнека. Это случилось более 20 лет назад. Я был ребенком и не видел этого сам».
11. «По соседству со мной жил старик, который плохо держался на ногах. Однажды ночью он упал перед старым электрическим обогревателем, стоявшим рядом с его кроватью в гостиной, и больше не смог подняться...»
«...Бедняга сварился заживо. Когда приехали парамедики, им пришлось выбегать в сад из-за позывов рвоты; судя по всему, это было ужасно. Старика увезли в больницу, но, к сожалению, он там умер. Должно быть, он пролежал перед обогревателем несколько часов».
12. «Парень, который сварился заживо в Йеллоустонском источнике. Он прыгнул в него, хотя это запрещено, а его сестра записывала все на мобильный телефон. Его тело фактически растворилось»
13. «В австралийском штате Виктория на некоторых автострадах вместо стандартного сплошного барьера установлены "скоростные тросы", которые представляют собой три троса, натянутые вдоль ограждения...»
«...Когда я в первый раз ехал в университет, шел дождь, и мотоциклист упал передо мной, ударился об эти тросы и взорвался. Его голова пролетела около 50 метров, прежде чем разлететься по дороге. Довольно хреновая вещь для 19-летнего подростка».
14. «Гонщик NASCAR Рассел Ли Филлипс погиб в 1995 году после столкновения с другим автомобилем, когда его машина завалилась на правую сторону и стесала крышу об ограждение...»
«.... Его верхнюю часть тела протащило и размазало вдоль всего ограждения. Он был расчленен и обезглавлен».
15. «Мои родители. У моего отца случился сердечный приступ, он упал в цистерну, из которой поливали животных на ферме, и утонул...»
«...Мама пошла искать его, и, как нам рассказали следователи, попыталась вытащить его, упала, ударилась головой и тоже утонула. Им было 78 и 76 лет».
16. «Я не раз слышал истории о том, что во время Первой мировой войны в окопах раненые, которые были совсем слабы и обездвижены, умирали из-за того, что их заживо съедали крысы»
17. «В прошлом было такое наказание, как замуровывание заживо внутри кирпичной колонны или стены...»
«...Я слышал историю о серийном убийце начала 1900-х годов. Его замуровали в углу здания. Люди говорили, что слышали его крики о пощаде в течение трех дней, прежде чем он замолчал. Представьте себе: внутри холодной, сырой, кромешной тьмы камеры, в которой невозможно стоять или сидеть. Скорее всего, она кишит насекомыми. Ни еды, ни воды, ни пощады. Я представляю, что он сошел с ума еще до истечения второго дня, потому что знал, что смерть — это единственное спасение».
18. «Один мой знакомый летел с семьей во Флориду со Среднего Запада на рождественскую экскурсию в Дисней на своем личном самолете. Он летел в низко сидящих облаках, когда у него заглох двигатель...»
«...Он попробовал несколько раз запустить двигатель, но так и не смог. Когда он вышел из облаков, то оказался над лесом, где не было возможности скользить, чтобы приземлиться, и ему пришлось сажать самолет на деревья и надеяться на удачу. В результате аварии погибли он сам, его жена и двое из трех его детей. Выжила лишь младшая дочь, которая прошла две мили босиком по снегу в конце декабря, чтобы найти помощь.
Самое ужасное для меня то, что у самолета этого парня было два отдельных топливных бака. Один в левом крыле, другой — в правом. Двигатель заглох потому, что ему не хватало топлива. Пилот летел на одном баке весь полет до этого момента, но у него было еще одно крыло, заполненное топливом. Он мог бы спасти жизнь своей семьи, если бы просто следовал инструкциям, которые пилоты этого самолета выполняют каждый день».
19. «Самый страшный случай из известных мне лично был связан с человеком, которого знал мой отец и которого медленно засосало в промышленный вентилятор»
20. «Я знал одного парня (старшего брата друга), который прыгнул с 90-футового (27 м) утеса в Монтане и приземлился на камни в популярном месте отдыха на реке...»
«...Он погиб мгновенно, и свидетелями этого стали около 50 человек, включая кучу моих друзей. Хорошо, что я работал в тот день, иначе я точно был бы там».
21. «Женщина в Китае, которая застряла в лифте на месяц. Когда ее в конце концов нашли, на дверях были царапины, а ее руки были в крови от попыток выбраться»
22. «Женщина, которую "съел" эскалатор. Ее ноги провалились сквозь панель, когда она уже почти добралась до верха...»
«...Она бросила своего ребенка двум стоящим на выходе с эскалатора сотрудницам торгового центра (они знали, что с панелью что-то не так, но не знали, как остановить движущуюся лестницу). Я не видел фотографий последствий, но предполагаю, что все было плохо».
23. «Я думаю о том русском туристе, которого съела акула в Египте. Его отец наблюдал за происходящим и видел, как сына съедают кусок за куском. В какой-то момент его полностью перевернуло вверх ногами и утащило под воду... Жестоко»
24. «Мужчина из Вернона, Британская Колумбия, навещал свою маму после похорон отца. Он споткнулся об открытую дверцу посудомоечной машины своей матери и упал прямо на ножи, стоявшие острием вверх»
25. «Двадцать лет назад в Торонто парень с рюкзаком на спине замешкался, выходя из дверей на своей остановке метро. Он вышел на платформу, но двери захлопнулись, оставив рюкзак внутри...»
«...Поезд продолжал тащить его по платформе, а затем врезался в стену у туннеля».
26. «Авария на аттракционе Thunder River Rapids в 2016 году в Dreamworld в Квинсленде, Австралия...»
«...Из-за механической поломки упал уровень воды, два плота столкнулись, и многие пассажиры выпали или оказались в ловушке возле конвейерного механизма. Четыре человека погибли. Это произошло на глазах у всех и было невероятно жутко».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Долго кричали "Ау!" да "Ау!".
Сыт и доволен остался медведь -
Нечего было так громко шуметь.
Маленький мальчик залез в холодильник,
Маленькой ножкой нажал на рубильник.
Быстро замерзли сопли в носу.
Нет, не доест он свою колбасу.
Маленький мальчик на хмуром рассвете
Крысу живую закрыл в туалете.
Первым вошел туда папа... Бедняжка!
Без ягодиц ему жить будет тяжко.
Завуч поймал второгодника Васю,
К стенке гвоздями прибил его в классе.
По анатомии скоро урок -
Будет иметь экспонат педагог.
Мальчик, трибуны, большой стадион.
Громко он крикнул "Зенит - Чемпион"
Сломаны череп и два позвонка -
Много болельщиков у Спартака.
Юный солдатик стоял в карауле,
Метко в кого-то всадил он три пули.
Тихо на землю пришелец упал -
Жаль, что пароля не знал генерал.
Мальчик конфету нашел под ногами
(Яд в шоколад был подмешан врагами).
Взял, откусил - и мальчонки не стало.
Не поднимайте с земли что попало!
Маленький мальчик на речке играл,
Весело с мостика в речку нырял.
Вряд ли вода унесет его тело -
Вилы на дне я поставил умело.
Штирлица зверски Мюллер пытал,
Нюхать портянки свои заставлял.
К счастью, неведомо было уродине -
Штирлицу нравились запахи Родины.
Девушка в парке уселась на лавке -
Стали зелеными белые плавки.
"Хр-р-рысь" - слышен звук на опушке лесной.
Ловко орудует мальчик пилой.
Папа ему не купил чебурашку -
Труп безголовый отыщут в овражке.
Бабушка в роще поганку нашла:
"Съешь ее, внучка!" - сказала она.
Быстро Танюша схрумкала гриб -
Живой не увидит внучку старик.
Папа цветной телевизор чинил,
Фролушка штепсель в розетку включил...
Сказку теперь каждый день смотрит Фрол:
Не переключит отец на футбол.
Маленький Билл с баобаба спускался,
С треском сучок под ногою сломался.
Но не ударился маленький Билл:
Вовремя пасть приоткрыл крокодил.
Маленький мальчик рыбку удил,
Сзади подкрался к нему крокодил.
Долго страдал крокодил-старичок:
В горле застрял пионерский значок.
Девочка Таня у клетки ходила...
Снова не надо кормить крокодила.
Старенький сторож с женой поругался,
Ночью на службе в зверинце нажрался.
К волку зашел о беде рассказать...
Больше не будет он с женщиной спать.
Маленький мальчик в лесу потерялся...
Вкусный подарок медведю достался.
Леса Амазонки, большой водоем.
Зеленая гадина плавает в нем.
Какой-то туземец попить захотел -
Давно крокодил так сытно не ел.
Кто-то схватился за тумблер рукой,
Встретился "першинг" с чукотской землей.
Незачем стало ходить на работу:
Нету про чукчу теперь анекдотов.
Маленький мальчик змея пускал,
Прямо над ним самолет пролетал.
Нитка попала - прямо в мотор...
Больше в футбол не играл "Пахтакор".
Класс октябрят в пионеры вступил,
Это событье отметить решил.
Петя хотел себе больше налить...
Камень на шее не даст ему всплыть.
Трое друзей на охоту пошли,
Мертвого деда в канаве нашли.
Тут же от радости вырвался крик:
"Будет отличный на завтра шашлык!"
Дети в подвале играли в гестапо...
Зверски замучен сантехник Потапов.
Сидят в землянке партизаны,
Из печки вьется черный дым.
"Так сдвинем же, друзья, стаканы, -
Сгорел предатель Никодим!"
Маленький Феденька яму копал,
Дядя споткнулся и больно упал.
Дяденька яму бетоном залил,
Федю на дно перед тем положил.
Маленький Вовочка в куклы играл.
Кукле тихонечко юбочку снял.
Радостно смотрит на мальчика мать:
Учится кукол сыночек купать.
Ночью к соседям забрался Егор.
Вор у подружки игрушку упер.
Куклу не вынесет он за забор, -
Метко Наташа метает топор.
Маленький мальчик ходил у коляски...
Плавают в супе сестренкины глазки.
Маленький мальчик зашел в магазин,
Тут из трамвая выходит грузин.
Мальчик нагнулся игрушку поднять...
В список вошел он под номером пять.
Как же верить теперь мне людям:
Отдалась я ему при луне,
А он взял мои девичьи груди
И узлом завязал на спине!
Маленький мальчик на крыше сидел,
Солнечный луч ему голову грел.
Рухнула крыша, хрустнули кости...
Нет, не поедем мы к мальчику в гости.
Маленький мальчик на льдинке поплыл,
Сзади к нему ледокол подвалил.
Нету отрадней картинки на свете:
Слева пол-Пети и справа пол-Пети!
Провод по дереву вьется змеей.
Мальчик схватился за провод рукой.
Папа склонился над кучкой углей:
"Где ж эти джинсы за двести рублей?"
Маленький мальчик конфетку сосал,
Сзади подьехал к нему самосвал...
Завтра наутро писали газеты:
"Мальчик погиб, подавившись конфетой".
Двое влюбленных лежали во ржи.
Тихо комбайн стоял у межи.
Тихо завелся, и тихо пошел...
Кто-то в буханке плавки нашел.
Сладости маленький мальчик любил.
В хлебной напротив он тортик купил.
Папа лишь крышку от торта принес, -
Все, что он выхватил из-под колес.
Косточка к косточке, звездочки в ряд...
Трамвай переехал отряд октябрят.
Маленький мальчик на стройке гулял,
Башенный кран рядом груз подымал.
Тяжесть не выдержал старенький трос, -
Мальчик ушами к сандалям прирос.
Маленький Петя на травке лежал,
Миша нечаянно с крыши упал.
Не разобрали родители в морге:
"Где же чьи руки, и где же чьи ноги?"
Маленький Петя на санках катался,
С горки высокой бесстрашно спускался.
Не нажимает на тормоз Панас, -
Мыть все равно собирался "Камаз".
Маленький мальчик в песочке играл,
Тихо подьехал к нему самосвал.
Не было слышно ни шума, ни стона, -
Только ботинки торчат из бетона.
Я спросил у техника Петрова:
"Почему у вас на шее провод?"
Он молчит, не отвечает,
Только ножками качает.
Недолго мучалась старушка
В высоковольтных проводах.
Ее обугленная тушка
На птичек нагоняет страх.
Едет Ваня на машине
Весь размазанный по шине.
Маленький мальчик на крыше сидел.
Был бы он бабочкой - он полетел.
Тихо подкрался с дубиною кто-то -
Вот и свершилась мечта идиота.
Взорвать сельский клуб заброшен шпион.
Мимо быка проходил дед Мирон.
Тщетно чекисты искали врага -
Нашли лишь кишки на рогах у быка.
Дети в индейцев играли в лесу,
Витьку ремнем привязали к столбу.
Долго пытали, потом отпустили -
Ваську без скальпа домой притащили.
Ту-104 - большой самолет.
Много людей он с собою везет.
Тикает что-то в большом чемодане -
Нет, не найдут самолет в океане.
Маленький мальчик по стройке гулял,
В бочку с бензином случайно упал.
Только он, бедненький высунул нос -
Добренький дядя спичку поднес.
Маленький Саша по лесу гулял.
Из тайника он гранату достал.
Вспыхнули спички, треща на морозе -
Долго болтались кишки на березе.
Маленький мальчик по крыше гулял.
Не удержался и с крыши упал.
Ловко он сделал в воздухе сальто -
Долго кишки соскребали с асфальта.
Машенька рано из школы пришла,
У мамы напиться спросила она.
Мама дала ей стакан кислоты -
Год не росли на могиле цветы.
Вовка на речке льдины колол.
Сзади подкрался к нему ледокол -
Долго ручонки цеплялись за льдину.
С грустью взирал я на эту картину.
Красная площадь, зеленые елки.
Миша у елки сломал три иголки.
Черные Волги промчались, шурша, -
Мать не дождется домой малыша
Папочка Катю подводит к кусточку.
Красненькой ягодкой потчует дочку.
В страшной агонии дочь умирает -
Папа - писатель, он жизнь изучает.
Маша и Миша шумели на крыше -
После двух выстрелов стало потише.
Теплое море, кровавый гуляш -
Ил-18 свалился на пляж.
Девочка Маша купаться пошла -
В среду нырнула, в субботу всплыла.
Мальчик в трамвае доллар нашел.
Спрятал в карман и в "Березку" пошел.
Долго отец ходил в комитет -
Доллар отдали, а мальчика - нет.
Дети в подвале играли в больницу -
Умер от родов слесарь Синицын.
Дети в подвале играли в СС -
Зверски замучен весь первый подъезд.
Маленький мальчик в трамвае катался.
На контролера случайно нарвался.
Странный вышел у них разговор -
Остался на рельсах лежать контролер.
Маленький мальчик кинжальчик нашел,
С этой игрушкой к отцу подошел.
Лезвие мягко вошло папе в спину -
Не отругает за шутку он сына.
Мальчик собаку погладить хотел,
Пес облизнулся и мальчика съел.
Бедный пацан не успел даже охнуть -
Нужно кормить домашних животных.
Маленький мальчик, погнавшись за мухой,
Резко столкнулся с соседкой-старухой.
Уши оторваны прочь у ребенка -
Злая попалась ему старушонка.
Папа сынишку ремнем наказал,
После за чем-то спустился в подвал.
Месяц смеялся счастливый парнишка -
Не открывалась на двери задвижка.
В рэкетиров дети в садике играли,
Бедного Ванюшу утюгом пытали.
Дома ждет мальчишку ремешок крученый -
Будет бит жестоко за костюм прожженный.
Весельчак-дедуля пошутить любил,
Внучке ржавый гвоздик в темечко забил.
Помирала внучка под веселый смех -
Насмешила шутка родственников всех.
Аленушка братца любила до слез,
И чтобы козленочком братец не рос,
Сестрица накапала в лужицу яд -
Отбросил копытца единственный брат.
Дед Мороз в мешочек бомбу подложил,
И подарок этот мальчику вручил.
Не плясать мальчонке, песню не запеть -
Даже шапку больше не на что надеть.
Папа на базе бензина купил,
Папа дочурку бензином облил,
Долго смеялась счастливая мать -
Труп в крематорий не надо сдавать!
Девочка с горки каталась на санках,
Рядом солдаты катались на танках.
Хрустнули косточки, словно капуста,
Стало на горке пустынно и грустно...
Девочка в море каталась на лодке,
Вместе с прибоем вернулись колготки.
Маленький мальчик веревку нашел,
С этой находкой он в школу пришел.
Смеется учитель - смеются и дети,
Смеется директор - вися в туалете.
Маленький мальчик в ванной купался,
Там он кpутился, там он плескался.
Мама подкpалась, халатом шуpша -
Хлоп табуpеткой - и нет малыша.
Маленький мальчик нашел пулемет -
Больше в деревне никто не живет.
Мишка играл в трансформаторной будке -
Теперь на могиле растут незабудки.
Маленький Петя с палкой играл,
Палкой нечаянно в дядю попал.
Дядя сказал: "У-у, стрекоза!"
Долго на пальцах вертелись глаза.
Вовка соседский играл в водолаза,
Ловко спускался на дно унитаза.
Добрая тетя нажала педаль -
Вовка унесся в вонючую даль.
Скорый поезд "Воронеж-Москва"
Дверью зажал башку мужика.
Тронулся поезд, мужик побежал -
Долго я взглядом его провожал.
Мальчик за сливами в садик полез -
Сторож Евсей достает свой обрез.
Выстрел раздался, сторож упал -
Мальчика сзади отец прикрывал.
Палками папа разгреб муравейник -
"Поди-ка сюда, мой законный наследник".
Скоро украсит его кабинет
Чисто обглоданный детский скелет.
А так Дарвин одобряет...
Женщина погибла не мгновенно.