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Намешалось

Намешалось

Автор:
23 апреля 2024 10:29
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
1051
26
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Не ищите здесь смысл. Здесь в основном маразм.

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Метки: Юмор   маразм   позитив   улыбнуло   
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47  комментариев
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2k
Gadova 3 часа назад
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Проклятые хоббитцы!
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1k
NAVI 41 минуту назад
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или за гланды
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30k
BuG 51 минуту назад
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Вулкан не понадобился, кольцо было уничтожено!
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30k
BuG 52 минуты назад
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Оооооо! Ооооооооооо!!!
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930k
А.Берестенко Час назад
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!5 лет стажа. Возраст - 28 лет.
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20
Capibara 2 часа назад
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Сладкое слово-ХАЛЯВА.
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20
Capibara 2 часа назад
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И королева бала, до кучи.
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20
Capibara ya-bkmzzzz 2 часа назад
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Как то так, классика жанра.
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19k
Голос Вселенной 2 часа назад
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Иван-акя!....
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19k
Голос Вселенной 2 часа назад
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Самое интересное, что вот это вот все я сейчас по памяти пересказать не смогу. Но в случае любого из этих событий тело само знает, какой нужен жест. И этот жест будет точно соответствовать тому, как здесь написано...
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2k
Victor 2 часа назад
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а кто тут звезды?
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3k
Rom 3 часа назад
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киркоров, как всегда, у-е-б-а-н-о-к конченный
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18k
Majul 3 часа назад
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"никто", сразу минус, задрали!
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8k
Умница-красавица 3 часа назад
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Иван- россомаха?
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Умница-красавица 3 часа назад
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Это что за эмбрион холодильника? Мини-бар в отеле что ли?
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8k
Умница-красавица 3 часа назад
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Тех, кто использует в мемах это долбанное «никто» надо самих покрыть слоем гипсовой штукатурки, предварительно замуровав в стену
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35k
Korolev 3 часа назад
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Жиза...
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10k
Regerald 3 часа назад
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Попытался придумать шутку из зумерски