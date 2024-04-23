Эти люди начали коллекционировать такие вещи, о которых многие бы даже не подумали

Коллекционированием многие люди начинают заниматься как-то неожиданно для себя — сначала дома появляется одна вещь, потом каким-то образом вторая. Стоит подольше моргнуть, как вокруг человека скапливается уже десяток похожих вещей, ну а дальше всё проходит как в тумане.
По словам автора, в некоторых из них даже живут птицы.
В качестве бонуса камень в форме яйца, треугольника и кусочка арбуза.
5. «За последние 15 лет мой папа собрал 1785 шаров для боулинга и сделал из них пирамиду»
В честь праздника она сделала подборку, где я сплю рядом с котом.
По словам автора, большинство из его экспонатов работает, поэтому он иногда их использует.
Так что если у вас в карманах завалялись проездные билеты или крышечки от пива, то можно сказать, что вы тоже начинающий коллекционер!
Источник:
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Обратите внимание, что там полно абсолютно одинаковых шаров.