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Эти люди начали коллекционировать такие вещи, о которых многие бы даже не подумали

Эти люди начали коллекционировать такие вещи, о которых многие бы даже не подумали

Автор:
23 апреля 2024 09:23
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   забавно   коллекционирование   люди   удивительно   фото   
1327
20

Коллекционированием многие люди начинают заниматься как-то неожиданно для себя — сначала дома появляется одна вещь, потом каким-то образом вторая. Стоит подольше моргнуть, как вокруг человека скапливается уже десяток похожих вещей, ну а дальше всё проходит как в тумане.

×

По словам автора, в некоторых из них даже живут птицы.

В качестве бонуса камень в форме яйца, треугольника и кусочка арбуза.

В честь праздника она сделала подборку, где я сплю рядом с котом.

По словам автора, большинство из его экспонатов работает, поэтому он иногда их использует.

Так что если у вас в карманах завалялись проездные билеты или крышечки от пива, то можно сказать, что вы тоже начинающий коллекционер!


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Метки: Вещи   забавно   коллекционирование   люди   удивительно   фото   
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4  комментария
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12k
MPEG-8 Час назад
Комментарий к фото
Не собрал, а спиз...л.
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4k
DVPET Полчаса назад
Интересно, как сильно пирамида из шаров давит на бортик бетонный?
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3k
San_Fajanse Полчаса назад
Комментарий к фото
где он их собирал, если не ошибаюсь, шар в три дня примерно
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IsTOPnik
  • Дата регистрации: 28.06.2015
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