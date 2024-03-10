FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 9243 поста • 861 подписчик подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
18 фото из повседневной жизни в Японии. Некоторые вещи действительно сложно понять

18 фото из повседневной жизни в Японии. Некоторые вещи действительно сложно понять

Автор:
10 марта 2024 09:37
Сообщество : ФотоМир
Метки: Вещи   Япония   в мире   забавно   люди   фото   
1425
17

Япония — удивительная страна. Те вещи, которые для Японцев считаются обыденными, удивляют и поражают приезжих. Действительно, администраторов-динозавров и кафе с видом на мусорку не увидишь в другой стране.

×
×


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Вещи   Япония   в мире   забавно   люди   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
89k
Taras Kozalupko 47 минут назад
Уставший работник, после того, как перевел дыхание, пошел дальше....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
АнтонПолднев 53 минуты назад
Работки? Это из серии "редакторки", "режиссёрки", "авторки" и прочего говна?

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
АнтонПолднев 57 минут назад
У нас на любой улице можно встретить оленя. Выглядят немного по другому...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

461478



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Германии парень написал 4227 доносов на жителей своего города
В Германии парень написал 4227 доносов на жителей своего города
Британский телеведущий и трансгендер заявил в полицию на Джоан Роулинг за то, что она назвала его «мужчиной»
Британский телеведущий и трансгендер заявил в полицию на Джоан Роулинг за то, что она...
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 8 марта
Мемы из соцсетей. Свежак за 8 марта
Мемы из соцсетей. Свежак за 6 марта
Мемы из соцсетей. Свежак за 6 марта
Купите на 2 тысячи, а заплатите 500 рублей
Купите на 2 тысячи, а заплатите 500 рублей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 9 марта

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#факты#история#интересно#Девушка#природа#кошка
#животные#в мире#Юмор#8 марта#кино#США#Россия
#забавно#люди#собака#Еда#праздник#цветы#кот
Как оживить старенький Шевроле Blazer Как оживить старенький Шевроле Blazer 15 импульсивных и бесполезных покупок 15 импульсивных и бесполезных покупок Барахолка — место для людей, которые ищут что-то крутое за сущий бесценок Барахолка — место для людей, которые ищут что-то крутое за сущий бесценок Японцы отменяют голый фестиваль из-за слишком старого населения Японцы отменяют голый фестиваль из-за слишком старого населения Продай вещи бывшего – уникальная комиссионка в Малайзии Продай вещи бывшего – уникальная комиссионка в Малайзии 19 фотографий из Бразилии, которые доказывают, что эта страна единственная в своём роде 19 фотографий из Бразилии, которые доказывают, что эта страна единственная в своём роде

На что жалуетесь?

Вернуться