18 фото из повседневной жизни в Японии. Некоторые вещи действительно сложно понять

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Япония — удивительная страна. Те вещи, которые для Японцев считаются обыденными, удивляют и поражают приезжих. Действительно, администраторов-динозавров и кафе с видом на мусорку не увидишь в другой стране.
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В каждом кафе на столиках начерчены белые линии - так Японцы определяют пространство, отведенное каждому посетителю
Когда туалет свободен - его стены прозрачные, когда кто-то заходит внутрь, они перестают быть прозрачными
В некоторых заведениях настолько уважают частную жизнь своих клиентов, что подают блюда таким необычным образом
В некоторых такси есть кнопка, которую можно нажать, если вы считаете, что водитель едет слишком быстро
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