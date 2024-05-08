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14 бесподобно интересных открытий, которые были сделаны людьми абсолютно спонтанно

14 бесподобно интересных открытий, которые были сделаны людьми абсолютно спонтанно

Автор:
08 мая 2024 09:59
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Вещи   Открытия   люди   подборка   удивительно   фото   
2343
15

Предлагаю вам посмотреть фото удивительных открытий, которые люди запечатлели на свои камеры и любезно поделились ими со всем интернетом.

Сегодня, в эпоху современных технологий, фотографии стали чем-то большим, чем просто украшением семейных альбомов. Ими активно делятся в социальных сетях, демонстрируя не только будничные события, но и различные интересности, которые соседствуют с нашей повседневностью. Оказывается, в нашем мире есть столько всего необычного. Достаточно просто осмотреться вокруг, и появление удивительных вещей не заставит себя долго ждать.

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Растение называется эбенопсис эбони. Произрастает на юге Техаса и востоке Мексики.

Здание имеет такой вид не просто так. Это «Государственный архив земли Северный Рейн-Вестфалия», и он предназначен для хранения огромного количества различной документации. Чтобы солнечные лучи не вредили ценным бумагам, архитекторы предусмотрительно избавили строение от окон.

Наличие дыр в сыре зависит от технологии производства. Если углекислый газ при вызревании выделяется быстро, отверстия получаются маленькими. Если медленно, то — большими (иногда очень большими).

Технология позволяет выращивать прямую, пригодную для заготовки древесину из дерева, которое никогда не срубают.

Мерапи является самым молодым и действующим вулканом, который находится на острове Ява.

Желток может отсутствовать в яйцах молодых несушек, у которых ещё не до конца сформировалась репродуктивная система.

Прямо за зеркалом в этом месте есть розетка, которая расплавилась и дала такой побочный эффект.

Это был водовод, относящийся к гидроэлектростанции, которая снабжала электричеством посёлок Лонгмайр в национальном парке Маунт-Рейнир с 1920-х по 1970-е годы.

Такие штуки часто встречаются у людей с плоскостопием и гипермобильностью суставов. Обычно они безвредны и не болезненны.

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Метки: Вещи   Открытия   люди   подборка   удивительно   фото   
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5  комментариев
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396
_Vasiliy_ 50 минут назад


Так на хоккейной арене убирают лёд. Его просто заставляют таять... КРОВЬЮ БОЛЕЛЬЩИЦ ДЕВСТВЕННИЦ
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1k
SergeyABC 15 минут назад
Поражает здание, которое было открыто СПОНТАННО!!!
Да и все остальное тоже как то....
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36k
Teodor 46 минут назад
Автор понимает смысл слова "открытие"?
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25k
pssst 57 минут назад
Комментарий к фото
В этом слайсе свисского чиза джаст одна хола.....
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−1
wen7777 2 часа назад
!!!!!!!!!!!!
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Deiz
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1623 поста (1314 в горячем)

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