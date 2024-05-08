14 бесподобно интересных открытий, которые были сделаны людьми абсолютно спонтанно

Предлагаю вам посмотреть фото удивительных открытий, которые люди запечатлели на свои камеры и любезно поделились ими со всем интернетом.
Сегодня, в эпоху современных технологий, фотографии стали чем-то большим, чем просто украшением семейных альбомов. Ими активно делятся в социальных сетях, демонстрируя не только будничные события, но и различные интересности, которые соседствуют с нашей повседневностью. Оказывается, в нашем мире есть столько всего необычного. Достаточно просто осмотреться вокруг, и появление удивительных вещей не заставит себя долго ждать.
Растение называется эбенопсис эбони. Произрастает на юге Техаса и востоке Мексики.
Здание имеет такой вид не просто так. Это «Государственный архив земли Северный Рейн-Вестфалия», и он предназначен для хранения огромного количества различной документации. Чтобы солнечные лучи не вредили ценным бумагам, архитекторы предусмотрительно избавили строение от окон.
Наличие дыр в сыре зависит от технологии производства. Если углекислый газ при вызревании выделяется быстро, отверстия получаются маленькими. Если медленно, то — большими (иногда очень большими).
Технология позволяет выращивать прямую, пригодную для заготовки древесину из дерева, которое никогда не срубают.
Мерапи является самым молодым и действующим вулканом, который находится на острове Ява.
Желток может отсутствовать в яйцах молодых несушек, у которых ещё не до конца сформировалась репродуктивная система.
Прямо за зеркалом в этом месте есть розетка, которая расплавилась и дала такой побочный эффект.
Это был водовод, относящийся к гидроэлектростанции, которая снабжала электричеством посёлок Лонгмайр в национальном парке Маунт-Рейнир с 1920-х по 1970-е годы.
Такие штуки часто встречаются у людей с плоскостопием и гипермобильностью суставов. Обычно они безвредны и не болезненны.
Источник:
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Так на хоккейной арене убирают лёд. Его просто заставляют таять... КРОВЬЮ БОЛЕЛЬЩИЦ ДЕВСТВЕННИЦ
Да и все остальное тоже как то....