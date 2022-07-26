В Кирове неравнодушный водитель спас полуторагодовалого мальчика, который бродил по дороге

И водитель не растерялся - остановился, взял мальчика за руку и увёл с проезжей части. После этого нашёл дом, откуда ребёнок и убежал. Оказалось, его 20-летняя мама даже не заметила, что сына нет дома. Возможно, она и не поняла, как повезло её ребёнку, что он повстречал неравнодушного гражданина, а не какого-нибудь психопата.

Так что есть серьёзный претендент на премию «Мамка года». Ну а мужик - молодец. Такой точно воспитает своих детей достойными людьми.