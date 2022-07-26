В Кирове неравнодушный водитель спас полуторагодовалого мальчика, который бродил по дороге

«Мамка года» занималась своими делами и не заметила пропажи ребёнка. Если бы не внимательный мужик, могла бы случится беда.
Мужик ехал по своим делам в Кирове и увидел малыша на дороге. Ребёнок вышагивал по шоссе в одних подгузниках. Регистратор всё заснял - правда, дата на нём сбита.
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И водитель не растерялся - остановился, взял мальчика за руку и увёл с проезжей части. После этого нашёл дом, откуда ребёнок и убежал. Оказалось, его 20-летняя мама даже не заметила, что сына нет дома. Возможно, она и не поняла, как повезло её ребёнку, что он повстречал неравнодушного гражданина, а не какого-нибудь психопата.
Так что есть серьёзный претендент на премию «Мамка года». Ну а мужик - молодец. Такой точно воспитает своих детей достойными людьми.
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АНТИФИШКИ
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как так получилось, что повсюду психопаты?