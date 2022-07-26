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В Кирове неравнодушный водитель спас полуторагодовалого мальчика, который бродил по дороге

В Кирове неравнодушный водитель спас полуторагодовалого мальчика, который бродил по дороге

Автор:
26 июля 2022 14:07
Сообщество : Жить в России
Метки: водитель   дорога   киров   мама   мужик   ребенок   спасение   
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«Мамка года» занималась своими делами и не заметила пропажи ребёнка. Если бы не внимательный мужик, могла бы случится беда.

Мужик ехал по своим делам в Кирове и увидел малыша на дороге. Ребёнок вышагивал по шоссе в одних подгузниках. Регистратор всё заснял - правда, дата на нём сбита.

И водитель не растерялся - остановился, взял мальчика за руку и увёл с проезжей части. После этого нашёл дом, откуда ребёнок и убежал. Оказалось, его 20-летняя мама даже не заметила, что сына нет дома. Возможно, она и не поняла, как повезло её ребёнку, что он повстречал неравнодушного гражданина, а не какого-нибудь психопата.

Так что есть серьёзный претендент на премию «Мамка года». Ну а мужик - молодец. Такой точно воспитает своих детей достойными людьми.

Источник:

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Метки: водитель   дорога   киров   мама   мужик   ребенок   спасение   
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8  комментариев
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10k
Мафусаил 3 часа назад
Мда, Мужик красавчик, никто не знает от чего он его спас, может даже и жизнь ...
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9k
Бритва Минуту назад
> что он повстречал неравнодушного гражданина, а не какого-нибудь психопата.

как так получилось, что повсюду психопаты?
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4k
Вячеслав Полчаса назад
этому видео сто лет в обед
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8k
Лещ Час назад
я это видео лет пять назад видел, год на регистраторе скорее всего верный....
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31k
ACU900 2 часа назад
К первому коменту что на картинке - для этого и существует видеорегистратор который показывает что мужик никакой не педофил, и пока менты бы ехали с ребенком могло бы случится что угодно.Так что если кто то будет что то говорить про педофилию- есть видезапись доказывающее обратное. Мужик правильно поступил (но вот дату в регистраторе лучше настроить)
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6k
Shtoppi 2 часа назад
У службы защиты детей должна возникнуть масса вопросов к этой "мамаше". Если нет, то это будет очень странно.
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2k
pinbalist 3 часа назад
Матери леща прописать, а мужик молодец что не побоялся в наше время к ребёнку подойти. Как бы дико это не звучало
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