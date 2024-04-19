При обыске в квартире убийцы байкера обнаружили 44 миллиона рублей и $300 000





Как сообщает SHOT, за 11 месяцев магазин Аббасова продал более 14 тысяч пар обуви. Среди них похожие на Adidas кроссовки Odlaos. А вообще, в магазине азербайджанских предпринимателей более 750 различных наименований ботинок, кроссовок, сапог и многого другого. Судя по количеству денег, бизнес был весьма прибыльным.





Настолько, что семья Аббасовых взяла в ипотеку квартиру на Краснодарской улице — в том же доме, возле которого и убили 24-летнего мотоциклиста Кирилла Ковалёва. Также, по сообщению другого источника, у семьи имелось несколько точек на рынке "Садовод". Официально никто из них не был трудоустроен.





В настоящий момент задержаны старший Аббасов( отец), дядя и друг семьи.

Интересно, что старший Аббазов (отец семейства) получил гражданство благодаря фиктивному браку, и сейчас разыскивают его "жену". Его брат Бахтияр - тоже гражданин РФ, который получил паспорт России в Тульской области. А друг подозреваемого в России находится по временной регистрации.



Братья Аббасовы, среди которых 21-летний убийца байкера, всё еще находятся в розыске.



