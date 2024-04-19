При обыске в квартире убийцы байкера обнаружили 44 миллиона рублей и $300 000

Семья азербайджанца занималась обувным бизнесом, продавая кроссовки на маркетплейсах.
С 17 апреля полиция разыскивает 21-летнего Шамина Аббасова, убившего байкера за замечание о парковке. Выяснилось, что выходец из Азербайджана в тот день приехал к своим родственникам - в доме, рядом с которым произошла трагедия, жили отец и брат Аббасова.
Сам же убийца проживал в другом месте, во время обыска в этой квартире нашли много денег.
Пачки российских банкнот и долларов (в общей сложности около 72 миллионов рублей, если перевести валюту по существующему курсу) были аккуратно разложены по ящикам тумбочки и комодов.
Все денежные средства были изъяты, и теперь правоохранителям предстоит узнать их принадлежность, а также оценить законности их получения и оборота.
В СМИ писали, что Аббасовы торговали обувью на маркетплейсах. Старший брат убийцы, на BMW которого Шахин и его родственники скрывались почти сутки, продаёт на Wildberries кроссовки Odlaos, женские сапоги и т.д. Сбегая от правосудия, Аббасовы пересаживались с одного авто на другое, и в найденном брошенным БМВ нашли большое количество штрихкодов.
Как сообщает SHOT, за 11 месяцев магазин Аббасова продал более 14 тысяч пар обуви. Среди них похожие на Adidas кроссовки Odlaos. А вообще, в магазине азербайджанских предпринимателей более 750 различных наименований ботинок, кроссовок, сапог и многого другого. Судя по количеству денег, бизнес был весьма прибыльным.
Настолько, что семья Аббасовых взяла в ипотеку квартиру на Краснодарской улице — в том же доме, возле которого и убили 24-летнего мотоциклиста Кирилла Ковалёва. Также, по сообщению другого источника, у семьи имелось несколько точек на рынке "Садовод". Официально никто из них не был трудоустроен.
В настоящий момент задержаны старший Аббасов( отец), дядя и друг семьи.
Интересно, что старший Аббазов (отец семейства) получил гражданство благодаря фиктивному браку, и сейчас разыскивают его "жену". Его брат Бахтияр - тоже гражданин РФ, который получил паспорт России в Тульской области. А друг подозреваемого в России находится по временной регистрации.
Братья Аббасовы, среди которых 21-летний убийца байкера, всё еще находятся в розыске.
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Напомним, убийство произошло, когда Кирилл Ковалёв сделал замечание младшему Аббасову, припарковавшему свою Тойоту прямо рядом с подъездом. Азербайджанец регулярно приезжал к своим родным, жившим в этом доме, и частенько ставил колымагу не по правилам, из-за чего конфликтовал с соседями. В тот день ему уже делали по этому поводу замечание, и очередной упрёк от Ковалёва взбесил молодого мигранта. Он достал нож и несколько раз ударил им Кирилла. После этого позвонил родным - те выбежали из дома, посуетились, а потом сбежали.
Осторожно! Видео содержит сцену смерти!
Мать убитого Кирилла считает, что готова разрезать по кусочкам урода, убившего её сына.
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А мотобайкеры столицы требуют беспристрастного расследования убийства Ковалёва. Они готовы оказать любую помощь в поимке преступника и надеются, что тот не уйдёт от наказания, где бы он сейчас не находился.
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похоже мусора нашли один из общаков азерской диаспоры, откуда их толстожопые, протухшие телки-начальники МеееВеееДеее вторую з/п получают. наверное из одного из так в ведомство колокльцева за прошедшие сутки не один сверток кому надо занесли, что они до сих пор ублюдка черножопого и сообщников найти не могут.
И вот и гром грянул, и петух клюнул...
А где же мужик раньше был??? Мужик, читай МВД, ГАИ. Более 100 штрафов. 2 года без регистрации.
Может пора всерьез взяться за приезжих? Может пора взяться за крышующих мусоров???
Проверьте любого азера или армянина, рассекающего по Москве на дорогом автомобиле - найдёте тоже самое.
Меня другое интересует, кто это говно покупает?
Ведь очевидно, что голимая вещь. Это не подделка, потому, что и знак другой и название, ну а кто невнимательный - его проблемы.
его жизнь должна пройти возле параши
Не в таком далёком будущем, вернутся ребята с СВО, с психикой у них будет всё "хорошо". Закончится это тем, что сначала приезжие порежут несколько СВОшников, после чего, начнётся массовое убийство приезжих.
С такой лояльной политикой, мы точно дождёмся объявлений на домах, чтоб лица определённой национальности покинули Россию, иначе будут отправлены по кускам к себе на родину.
На месте нормальных приезжих, я бы уже задумался на предмет отъезда. Война на Украине это только начало. Дальше, давление на Россию будет только возрастать и разжигание межнациональной розни будет в том числе.
А ведь внешне такие животные даже похожи на людей, живут в обществе.
Я тоже люблю повозмущаться на приезжих.
Но давайте не забывать, что мы прошли по большей части этот этап в основном 90-00е, большую часть буйных пересажали, поубивали, успокоили.
А вот у них эти процессы похоже не думают заканчиваться, и при этом мы вынуждены с ними жить, не представляя что у животного может быть в голове.