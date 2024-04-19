FISHKINET
Сообщество Криминал 2906 постов • 386 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
При обыске в квартире убийцы байкера обнаружили 44 миллиона рублей и $300 000

При обыске в квартире убийцы байкера обнаружили 44 миллиона рублей и $300 000

Автор:
19 апреля 2024 08:59
Сообщество : Криминал
Метки: Ynews   СК РФ   байкер   деньги   обувной бизнес   обыск   убийство   
6522
5

Семья азербайджанца занималась обувным бизнесом, продавая кроссовки на маркетплейсах.

С 17 апреля полиция разыскивает 21-летнего Шамина Аббасова, убившего байкера за замечание о парковке. Выяснилось, что выходец из Азербайджана в тот день приехал к своим родственникам - в доме, рядом с которым произошла трагедия, жили отец и брат Аббасова.


Сам же убийца проживал в другом месте, во время обыска в этой квартире нашли много денег.



Пачки российских банкнот и долларов (в общей сложности около 72 миллионов рублей, если перевести валюту по существующему курсу) были аккуратно разложены по ящикам тумбочки и комодов.

Все денежные средства были изъяты, и теперь правоохранителям предстоит узнать их принадлежность, а также оценить законности их получения и оборота.


В СМИ писали, что Аббасовы торговали обувью на маркетплейсах. Старший брат убийцы, на BMW которого Шахин и его родственники скрывались почти сутки, продаёт на Wildberries кроссовки Odlaos, женские сапоги и т.д. Сбегая от правосудия, Аббасовы пересаживались с одного авто на другое, и в найденном брошенным БМВ нашли большое количество штрихкодов.



Как сообщает SHOT, за 11 месяцев магазин Аббасова продал более 14 тысяч пар обуви. Среди них похожие на Adidas кроссовки Odlaos. А вообще, в магазине азербайджанских предпринимателей более 750 различных наименований ботинок, кроссовок, сапог и многого другого. Судя по количеству денег, бизнес был весьма прибыльным.


Настолько, что семья Аббасовых взяла в ипотеку квартиру на Краснодарской улице — в том же доме, возле которого и убили 24-летнего мотоциклиста Кирилла Ковалёва. Также, по сообщению другого источника, у семьи имелось несколько точек на рынке "Садовод". Официально никто из них не был трудоустроен.


В настоящий момент задержаны старший Аббасов( отец), дядя и друг семьи.

Интересно, что старший Аббазов (отец семейства) получил гражданство благодаря фиктивному браку, и сейчас разыскивают его "жену". Его брат Бахтияр - тоже гражданин РФ, который получил паспорт России в Тульской области. А друг подозреваемого в России находится по временной регистрации.

Братья Аббасовы, среди которых 21-летний убийца байкера, всё еще находятся в розыске.



Напомним, убийство произошло, когда Кирилл Ковалёв сделал замечание младшему Аббасову, припарковавшему свою Тойоту прямо рядом с подъездом. Азербайджанец регулярно приезжал к своим родным, жившим в этом доме, и частенько ставил колымагу не по правилам, из-за чего конфликтовал с соседями. В тот день ему уже делали по этому поводу замечание, и очередной упрёк от Ковалёва взбесил молодого мигранта. Он достал нож и несколько раз ударил им Кирилла. После этого позвонил родным - те выбежали из дома, посуетились, а потом сбежали.


Мать убитого Кирилла считает, что готова разрезать по кусочкам урода, убившего её сына.



А мотобайкеры столицы требуют беспристрастного расследования убийства Ковалёва. Они готовы оказать любую помощь в поимке преступника и надеются, что тот не уйдёт от наказания, где бы он сейчас не находился.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Ynews   СК РФ   байкер   деньги   обувной бизнес   обыск   убийство   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
69  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Отвратительный Мужик 3 часа назад
Всё больше и больше вопросов к нашему правительству и МВД.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 9)
24k
Shtoppi 6 минут назад
«Во время обыска квартиры убийцы байкера обнаружили 44 миллиона рублей и $300 000»
-------
похоже мусора нашли один из общаков азерской диаспоры, откуда их толстожопые, протухшие телки-начальники МеееВеееДеее вторую з/п получают. наверное из одного из так в ведомство колокльцева за прошедшие сутки не один сверток кому надо занесли, что они до сих пор ублюдка черножопого и сообщников найти не могут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Trenzel2003 9 минут назад
гром не грянет, мужик не перекрестится! Пока петух в ж**у не клюнет!
И вот и гром грянул, и петух клюнул...
А где же мужик раньше был??? Мужик, читай МВД, ГАИ. Более 100 штрафов. 2 года без регистрации.
Может пора всерьез взяться за приезжих? Может пора взяться за крышующих мусоров???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
545
Человек Наблюдающий 9 минут назад
Опять пришлые, доколе?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Юрьевич 11 минут назад
Там где азеры, а армяне и т.п. - практически всегда криминал.
Проверьте любого азера или армянина, рассекающего по Москве на дорогом автомобиле - найдёте тоже самое.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
alex 24 минуты назад
Правительство РФ и глава МВД, скоро сами возрастят русский ККК
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
alex Полчаса назад
Найти гниду, отправить на ПЗ с трансляцией в инсте, родственников раскулачить и выслать за пределы РФ с пожизненным запретом к вьезду, друзей, подруг из числа русских [мат] и тоже выслать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
sirv Полчаса назад
Я про этих отморозков даже и говорить не хочу и так ясно, что этих пи-ров надо закопать (всех 3-х), а их аул, вместе с диаспорой отправить обратно, в отделившуюся азерботию.
Меня другое интересует, кто это говно покупает?
Ведь очевидно, что голимая вещь. Это не подделка, потому, что и знак другой и название, ну а кто невнимательный - его проблемы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
277
Sergei Timofeich Полчаса назад
Блть,а куда смотрят наши воры в законе?Полная хата бабла,хорошие машины,или реально братва закончилась в 90е???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
butata 39 минут назад
Они так и работают. Торгуют контрафактом, но он всего лишь прикрытие для торговли запрещёнными препаратами. Просто контрафакт - хорошее прикрытие.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
hunter 42 минуты назад
пожалуйста,найдите эту гниду азерботскую
его жизнь должна пройти возле параши
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
vadimbar 56 минут назад
Очередной азерватив с большой резиновой семьёй.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
Kladbische Час назад
Можно предугадать что будет.
Не в таком далёком будущем, вернутся ребята с СВО, с психикой у них будет всё "хорошо". Закончится это тем, что сначала приезжие порежут несколько СВОшников, после чего, начнётся массовое убийство приезжих.

С такой лояльной политикой, мы точно дождёмся объявлений на домах, чтоб лица определённой национальности покинули Россию, иначе будут отправлены по кускам к себе на родину.

На месте нормальных приезжих, я бы уже задумался на предмет отъезда. Война на Украине это только начало. Дальше, давление на Россию будет только возрастать и разжигание межнациональной розни будет в том числе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Нуи Хусим Час назад
Да это еще мало! В каждой квартире, где живут чуркобесы полно бабла и драгоценностей, скоро нужно организовывать "сбор урожая"! А то жыруют падлы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Casey Час назад
Чем больше импотенции проявляется в реакции органов государственной власти, тем ближе тот день, когда терпение народа лопнет из-за очередного резонансного случая, и тогда берегитесь все - и те, кто считают Россию гостиницей, где можно покайфовать без уважения ко всему местному, и те чернушницы в погонах и на местах, которые их прикрывают. Гнев Русского народа беспощаден!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Демьян Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: спам, реклама
−3
1k
Андрей Граф 2 часа назад
разогнать все диаспоры в России, а лучше всех их посадить!!! Надеюсь байкеры его раньше найдут и накажут его! Чтобы его потом разрезанного по мелким частям в лесу нашли!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Владимир 2 часа назад
Животное не способно контролировать агрессию настолько, что плевать и на своё жизнь и на близких.
А ведь внешне такие животные даже похожи на людей, живут в обществе.
Я тоже люблю повозмущаться на приезжих.
Но давайте не забывать, что мы прошли по большей части этот этап в основном 90-00е, большую часть буйных пересажали, поубивали, успокоили.
А вот у них эти процессы похоже не думают заканчиваться, и при этом мы вынуждены с ними жить, не представляя что у животного может быть в голове.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Веселый Пук 2 часа назад
Найдут его не живым.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Кактус 2 часа назад
Бабки явно грязные. Иначе нафига тогда ипотека? Интуриста сжечь заживо в его же авто! Пристрелить слишком легко для него будет! А остальных колоть на предмет происхождения бабла.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 39 комментариев
Показать ещё
Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2018 постов (2007 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

239538



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Самая убогая нация": СК заинтересовался оскорбившим россиян узбеком из Петербурга
"Самая убогая нация": СК заинтересовался оскорбившим россиян узбеком из Петербурга
В Дагестане жестко задержали министра МЧС Чечни
В Дагестане жестко задержали министра МЧС Чечни
Набирающие популярность в сообществах
Люди из стали. Маша Брускина
Люди из стали. Маша Брускина
А вдруг ты не знал…
А вдруг ты не знал…
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 18 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#кот#машина#интересно#история#авто аварии#собака#Россия#США#новости
#фото#Прикол#автомир#кошка#аварии#интересное#забавно#Китай#Реакция#подборка
#автомобили#в мире#Юмор#люди#ДТП#милота#Автовсячина#позитив#дети#природа
В Твери задержали мотоциклиста, которого подозревают в расстреле полицейских в Подмосковье В Твери задержали мотоциклиста, которого подозревают в расстреле полицейских в Подмосковье "Планировал побег в Финляндию": в Тверской области задержали байкера, подозреваемого в расстреле полицейских "Планировал побег в Финляндию": в Тверской области задержали байкера, подозреваемого в расстреле... "Обычаи у них такие": в Москве мигрант напал с ножом на байкера после замечания о неправильной парковке "Обычаи у них такие": в Москве мигрант напал с ножом на байкера после замечания о неправильной... В Санкт-Петербурге экс-военный застрелил бизнес-партнёра за долг в семь миллионов рублей В Санкт-Петербурге экс-военный застрелил бизнес-партнёра за долг в семь миллионов рублей В столице поймали соучастников приезжего, который зарезал байкера из-за просьбы переставить машину В столице поймали соучастников приезжего, который зарезал байкера из-за просьбы переставить машину

На что жалуетесь?

Вернуться