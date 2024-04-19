FISHKINET
Сообщество Криминал 2910 постов • 386 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
Полицейские поймали мигранта, убившего байкера из-за просьбы переставить машину

Полицейские поймали мигранта, убившего байкера из-за просьбы переставить машину

Автор:
19 апреля 2024 14:29
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   байкер   задержание   мигрант   нож   убийство   
2655
2

По предварительным данным, он успел доехать до Ростовской области.

Вчера 21-летний Шахин Аббасов ударил байкера ножом в московском Люблино. Причина: парень попросил его переставить «Камри», которую азербайджанец впихнул прямо под двери подъезда. В ответ Аббасов достал нож и зарезал 24-летнего мужчину.

Потом пустился в бега. Вскоре задержали его отца и приятеля - потом выяснилось, что родитель убийцы оформил себе российское гражданство через фиктивный брак. А дома у них хранится более 40 млн. рублей 300 тысяч долларов наличкой. Это якобы доходы от их обувного бизнеса. Что за бизнес - ещё будут выяснять.

×

А сейчас поймали самого Шахина Аббасова.

При координирующей роли прокуратуры Москвы задержан 21-летний подозреваемый в убийстве мужчины на ул. Краснодарская, - сообщили в МВД.

По предварительной информации, Аббасова, его брата и ещё одного соучастника поймали в Ростовской области. Их доставят в Москву и отправят в СИЗО.

UPD: что касается «бизнеса» Аббасовых - тут у многих возникают вопросы. Далеко не каждый предприниматель хранит дома 70 миллионов рублей наличкой. В СМИ предполагают, что родитель Аббасова был инкассатором у миллиардера Года Нисанова (владельца рынка «Садовод» и других бизнесов) и занимался обналичкой денег. Оттуда и такие суммы - но это лишь версия.

Дело на контроле председателя СК Александра Бастрыкина.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Москва   байкер   задержание   мигрант   нож   убийство   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
49  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
68
ГТА Форевер Час назад
его дать 25 лет, и выдворить всю его семью от матери с отцом и заканчиваю подруг маминых подруг и сыновей их друзей! всех!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
708
FlakoBoy 3 минуты назад
Надеюсь этот кусок дерьма и его подельники получат по полной (велик шанс что диаспора может отмазать через продажных чиновников в системе) и после отсидки будут вышвырнуты из России навсегда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
199
Евгений Бобр 4 минуты назад
Нужно демонстративно поучително наказать. Дать 25л. Все отобрать и всех родственников и друзей обратно на родину, с запретом на вьезд в РФ! Чтоб другим не повадно было!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
490
Павел Верещагин 4 минуты назад
Странно-поймали..а кто просил его ловить?Убит при задержании,сопротивлялся,или попытка бегства
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Алексей Гулевич 11 минут назад
а чего епальники целые? у этих абассановых
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
107
Виктор Федоров 13 минут назад
Почему у них ослиные ухи целые? Недоработка органов правопорядка!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
191
Андрей 14 минут назад
казнь дожна быть прилюдной!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Chuna 18 минут назад
Даже не знаю что лучше, смертная казнь или лет 20 без права помилования?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Евгений Д 18 минут назад
По максимуму этому уроду и его подельникам !!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Трям 18 минут назад
Всех чурок перед депортацией пропустить через промышленный шредер!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
D12735 18 минут назад
На хрена их арестовывать? Валить при задержании, другие потом думать будут - доставать ножичек или нет. А, может быть, при таких раскладах, вся эта свора начнёт сваливать на историческую родину. Очень на это надеюсь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
527
Шэльмавье фон Шольценко 21 минуту назад
Гнд@н подлый.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Василий Афиногенов 22 минуты назад
если бы не резонансное оповещение,наверняка бы диаспора замяла
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
115
ViciousSnake 22 минуты назад
А почему у этого уё.ищного ублюдка уши на месте!???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Руслан Полчаса назад
Еб@ные чурки, жаль, что уши у всех на месте! На кол сук посадить или сжечь живьем тварей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
Shtoppi Полчаса назад
всех соучастников к стене и набить свинцом! всех остальных гнать из России как заразных животных!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
375
Fedot da ne tot Полчаса назад
Хорошие новости, главное чтоб диаспора не вмешалась. Закрыть эту тварь лет на 20, всех родственников домой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Веселый Пук Полчаса назад
Жаль не застрелили при задержании.Азеры вонючие.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
rutt Полчаса назад
этот обоссышь конченым сыклом оказался, мог бы хоть сопротивление оказать.( судя по тому, что он даже не о3.14здюлен быстро лапки сложил) жаль, была надежда, что его завалят при задержании.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
motorocker Полчаса назад
Мало того, что в СВО погибают молодые парни на передовой, так ещё и в тылу идёт война и здесь убивают молодых парней.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
ai.degtyarev Darki 15 минут назад
Тебя что перекручивает от трех букв?
Специальная военная операция! так лучше?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
64k
Олег Полчаса назад
Смелые черножопые мрази. Напали толпой и бежать........
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 24 комментария
Показать ещё
August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2814 постов (2768 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

297300



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Троицке снесли скандально известный молельный дом "Абу Бакр"
В Троицке снесли скандально известный молельный дом "Абу Бакр"
Пьяная проститутка набросилась на кота, но тот не дал себя в обиду
Пьяная проститутка набросилась на кота, но тот не дал себя в обиду
Набирающие популярность в сообществах
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
Люди из стали. Маша Брускина
Люди из стали. Маша Брускина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 18 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#Прикол#машина#интересно#кошка#авто аварии#милота#Китай#позитив#дети
#фото#в мире#автомир#история#аварии#интересное#Россия#США#подборка#задержание
#автомобили#кот#Юмор#люди#ДТП#собака#забавно#Автовсячина#Реакция#новости
В Подмосковье задержали мигранта, изнасиловавшего пенсионерку В Подмосковье задержали мигранта, изнасиловавшего пенсионерку В Сочи мигрант забил камнями оскорбившую его интернет-знакомую В Сочи мигрант забил камнями оскорбившую его интернет-знакомую В Самаре задержали мигранта, убившего девушку в её автомобиле В Самаре задержали мигранта, убившего девушку в её автомобиле В столице поймали соучастников приезжего, который зарезал байкера из-за просьбы переставить машину В столице поймали соучастников приезжего, который зарезал байкера из-за просьбы переставить машину "Обычаи у них такие": в Москве мигрант напал с ножом на байкера после замечания о неправильной парковке "Обычаи у них такие": в Москве мигрант напал с ножом на байкера после замечания о неправильной...

На что жалуетесь?

Вернуться