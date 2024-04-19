Полицейские поймали мигранта, убившего байкера из-за просьбы переставить машину

По предварительным данным, он успел доехать до Ростовской области.
Вчера 21-летний Шахин Аббасов ударил байкера ножом в московском Люблино. Причина: парень попросил его переставить «Камри», которую азербайджанец впихнул прямо под двери подъезда. В ответ Аббасов достал нож и зарезал 24-летнего мужчину.
Потом пустился в бега. Вскоре задержали его отца и приятеля - потом выяснилось, что родитель убийцы оформил себе российское гражданство через фиктивный брак. А дома у них хранится более 40 млн. рублей 300 тысяч долларов наличкой. Это якобы доходы от их обувного бизнеса. Что за бизнес - ещё будут выяснять.
А сейчас поймали самого Шахина Аббасова.
При координирующей роли прокуратуры Москвы задержан 21-летний подозреваемый в убийстве мужчины на ул. Краснодарская, - сообщили в МВД.
По предварительной информации, Аббасова, его брата и ещё одного соучастника поймали в Ростовской области. Их доставят в Москву и отправят в СИЗО.
UPD: что касается «бизнеса» Аббасовых - тут у многих возникают вопросы. Далеко не каждый предприниматель хранит дома 70 миллионов рублей наличкой. В СМИ предполагают, что родитель Аббасова был инкассатором у миллиардера Года Нисанова (владельца рынка «Садовод» и других бизнесов) и занимался обналичкой денег. Оттуда и такие суммы - но это лишь версия.
Дело на контроле председателя СК Александра Бастрыкина.
Источник:
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Специальная военная операция! так лучше?