Полицейские поймали мигранта, убившего байкера из-за просьбы переставить машину

Вчера 21-летний Шахин Аббасов ударил байкера ножом в московском Люблино. Причина: парень попросил его переставить «Камри», которую азербайджанец впихнул прямо под двери подъезда. В ответ Аббасов достал нож и зарезал 24-летнего мужчину.

Потом пустился в бега. Вскоре задержали его отца и приятеля - потом выяснилось, что родитель убийцы оформил себе российское гражданство через фиктивный брак. А дома у них хранится более 40 млн. рублей 300 тысяч долларов наличкой. Это якобы доходы от их обувного бизнеса. Что за бизнес - ещё будут выяснять.