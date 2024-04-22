Собаки-терапевты трудятся в одной из больниц Барселоны

"Прекрасно, когда есть тот, кто любит тебя больше всего на свете", - сказал 34-летний испанец агентству Reuters.

Этот визит стал частью эксперимента, запущенного медицинским учреждением Hospital del Mar в Барселоне и фондом Affinity, специализирующимся на терапии с помощью домашних животных. Цель - улучшить эмоциональное состояние пациентов.