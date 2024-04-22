Собаки-терапевты трудятся в одной из больниц Барселоны

Джоэл Буэно не сдержал слёз радости, когда пушистые гости вошли в отделение интенсивной терапии, куда он попал из-за тромба. Собаки Вида и Лу напомнили ему о его собственном любимце дома.
"Прекрасно, когда есть тот, кто любит тебя больше всего на свете", - сказал 34-летний испанец агентству Reuters.
Этот визит стал частью эксперимента, запущенного медицинским учреждением Hospital del Mar в Барселоне и фондом Affinity, специализирующимся на терапии с помощью домашних животных. Цель - улучшить эмоциональное состояние пациентов.
Два раза в неделю больных навещают собаки-терапевты, они проводят вместе 15-20 минут.
"Пока мы можем только предполагать, но нам кажется, что польза есть", - говорит Люсия Пикасо, врач отделения интенсивной терапии.
Будет проведён анализ образцов слюны пациентов до и после сеанса канистерапии, чтобы проверить, снижаются ли показатели стресса, такие как кортизол, и повышаются ли показатели хорошего самочувствия - окситоцин и серотонин.
По словам Марибель Вида, возглавляющей проекты Affinity, не только пациенты получают пользу: многие медработники любят собак, им нравится проводить время в их компании.
Буэно не сомневается в пользе проекта: "Одно только известие о скором визите собак сразу же поднимает боевой дух".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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