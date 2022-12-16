Родители, надеясь на исцеление, поместили дочь в больницу. Но больше её не увидели

Если не принять меры, то она навредит окружающим и себе. Так сказал врач, и они подчинились. В ту же ночь 17-летняя девушка исчезла.
Семья жила в небольшом испанском городе Аликанте. Как-то утром Глория Мартинес Руис проснулась в плохом настроении, отказалась есть, не захотела идти на занятия (девушка была студенткой консерватории).
Что ж, у всех бывает упадническое настроение. Но на следующее утро всё повторилось. Как и через неделю и месяц. Родители Глории год старались помочь дочери, но ничего не могли сделать. Девушка впадала в состояние паники, тревоги, рвала вещи, портила мебель, почти не спала и не могла есть.
Стало понятно, что своими силами с ситуацией не справиться. Семье Руис порекомендовали отличного специалиста – психиатра Марию Викторию Солер. Доктор как раз специализировалась на подростках и молодых людях.
Осмотрев пациентку, Солер поставила диагноз: вызванный переутомлением в связи с подготовкой к экзаменам сильный стресс. Необходима госпитализация, поскольку Глория может нанести вред себе или родным. Либо просто умрёт от развивающейся анорексии.
Родители согласились, и 29 октября 1992 года отвезли дочь в частную клинику, принадлежавшую самой Солер.
Лицензии на оказание психиатрической помощи у заведения не было. По документам клиника значилась домом престарелых. Дела у психиатра шли неважно, и она решила таким способом поправить финансовое положение: услуги стоили немало. Но разве родители пожалеют что-то для счастья и здоровья своего ребёнка?
У девушки начался истерический припадок, когда она поняла, что останется в палате одна. Она попыталась даже выбежать вслед за машиной родителей, но персонал скрутил хрупкую Глорию. И ей вкололи убойную дозу галоперидола – препарата, который даже буйных помешанных превращает в тихих апатичных существ.
Ночью Глория попросилась в туалет. Дежурившие медсёстры развязали её. Пациентка бросилась к окну, выпрыгнула и скрылась в темноте. Заведение находилось за городом, в лесистой местности. И не стоило даже пытаться отыскать там человека во мраке ночи.
Такую версию озвучили женщины. Не доверять им, казалось бы, не было оснований: дипломированные квалифицированные медсёстры с солидным опытом. Других свидетелей ночного происшествия не имелось.
Утром вызвали полицию, начали поиски. Но безрезультатно. Выявили по камерам и опросили всех водителей, проезжавших в ту ночь по единственному возле леса шоссе. Никаких зацепок. Впрочем, никто не может гарантировать, что среди законопослушных граждан не было монстра в человеческом обличье, который всё же посадил полубезумную девушку в больничной рубашке в свою машину.
Территорию клиники тоже тщательно обыскали: нельзя было исключать, что медики действовали слишком радикально в попытках успокоить пациентку, переусердствовали и нечаянно её убили. Но ни живой спрятанной Глории, ни мест, где пытались закопать тело, не обнаружилось.
Родители категорически отказывались верить в объяснения персонала. Хрупкая девушка под препаратами перелезла через забор высотой больше двух метров? К тому же она страдала высокой близорукостью. И без очков, которые остались в палате, вряд ли вообще выбралась бы из больничного двора.
Масла в огонь подлили коллеги Марии, заявив, что психиатр поставила неверный диагноз (ошибочно или специально). И терапию вполне можно было проводить в домашних условиях. В городе начали шептаться о подпольной лаборатории по изъятию и продаже органов.
Полиция опровергла причастность персонала к исчезновению после завершения расследования. С момента пропажи девушки прошло 30 лет. Дело закрыли, но пациентка до сих пор числится без вести пропавшей.
Горе семьи от потери за это время не стало слабее. Исабель и Альваро – родители пропавшей пациентки, утверждали, что, покинь их дочь клинику, она вернулась бы домой. К ним, любимой младшей сестре, занятиям музыкой, которую она обожала. Тем более что, несмотря на проблемы с психикой, она всегда была организованной, скрупулёзной, всё планировала и систематизировала.
Суд вынес решение о солидной компенсации в пользу семьи за ненадлежащее оказание медицинских услуг. Но это весьма слабое утешение. А исчезновение девушки так и осталось одной из самых мрачных и печальных тайн солнечной Испании.
Источник:
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