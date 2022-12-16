Родители, надеясь на исцеление, поместили дочь в больницу. Но больше её не увидели

Что ж, у всех бывает упадническое настроение. Но на следующее утро всё повторилось. Как и через неделю и месяц. Родители Глории год старались помочь дочери, но ничего не могли сделать. Девушка впадала в состояние паники, тревоги, рвала вещи, портила мебель, почти не спала и не могла есть.

Стало понятно, что своими силами с ситуацией не справиться. Семье Руис порекомендовали отличного специалиста – психиатра Марию Викторию Солер. Доктор как раз специализировалась на подростках и молодых людях.

Осмотрев пациентку, Солер поставила диагноз: вызванный переутомлением в связи с подготовкой к экзаменам сильный стресс. Необходима госпитализация, поскольку Глория может нанести вред себе или родным. Либо просто умрёт от развивающейся анорексии.