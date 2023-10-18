Ситуации из больниц, которые и врачи, и пациенты ещё долго не забудут

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В мире медицины иногда происходят ситуации, которые удивляют и вызывают неподдельный смех. Иногда врачи и пациенты сталкиваются с невероятными, комическими и неожиданными моментами, которые оставляют в памяти долгое время. Давайте окунемся в мир медицинского юмора и узнаем разные истории из больниц и с вызовов на дом.
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Метки: больница врач из больницы истории пациент поликлиника
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