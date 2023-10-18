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Ситуации из больниц, которые и врачи, и пациенты ещё долго не забудут

Ситуации из больниц, которые и врачи, и пациенты ещё долго не забудут

Автор:
18 октября 2023 11:58
Сообщество : Истории
Метки: больница   врач   из больницы   истории   пациент   поликлиника   
2438
13

В мире медицины иногда происходят ситуации, которые удивляют и вызывают неподдельный смех. Иногда врачи и пациенты сталкиваются с невероятными, комическими и неожиданными моментами, которые оставляют в памяти долгое время. Давайте окунемся в мир медицинского юмора и узнаем разные истории из больниц и с вызовов на дом.

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Метки: больница   врач   из больницы   истории   пациент   поликлиника   
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7  комментариев
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10k
Борис Карабанов 43 минуты назад
24 года диагност...
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1k
adssaf afasffdsga 2 минуты назад
Комментарий к фото
Стоят рядом платная и бесплатная пломба, на ещё одном зубе из крутой частной клиники. Таки со всей ответственностью заявляю - я не знаю какая из них откуда ибо они одинаково стоят.
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3k
sers 7 минут назад
Из меха ковер! Мексиканский тушкан! Настроение на весь день.
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1k
Друг 51 минуту назад
пояснительную бригаду пожалуйста - ох уж этот медицинский юмор ....
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Спелая кукурузинка

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