Щенок уснул во время посвящения в полицейские

Детство - лучшее время в жизни человека, наполненное радостью и познанием. К сожалению, ни один ребенок не застрахован от неприятностей и огорчений. То, как дети справляются с травмой, оказывает большое влияние на их дальнейшую жизнь. Создание безопасной среды для преодоления пережитого имеет решающее значение. Именно здесь на помощь приходят собаки-терапевты. Питомцы чувствуют тревогу и успокаивают ребенка.