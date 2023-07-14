Щенок уснул во время посвящения в полицейские

Собаки были одомашнены 30000 лет назад и до сих пор остаются лучшими друзьями человека. Они не только дарят счастье, но и учатся помогать человеку в различных сферах, например, в охране общественного порядка. Эта работа настолько изнурительна, что щенок уснул на собственной присяге.
Офис шерифа округа Арапахо, штат Колорадо, приветствовал новых членов своей команды. Четвероногие Отис и Беар готовы приступить к выполнению своих обязанностей в качестве собак-терапевтов. Они будут посещать местные школы, дарить детям поддержку и улыбки.
Надев официальные жилеты и значки, щенки позировали для портретов, которые получились невероятно милыми. Сборы и съемки оказались такими энергозатратными, что малыш Беар уснул. Зато Отис проявил энтузиазм за двоих. Как настоящий офицер, он поднял лапу, выслушав текст присяги.
Под конец мероприятия проснулся Беар и бросился играть с Отисом на радость всем присутствующим.
Возможно, спокойный нрав Беара - именно то, что нужно детям в трудную минуту: ласковый друг, которого можно обнять и рассказать все свои секреты.
Отис, напротив, сможет увлечь ребенка игрой и помочь ему забыть переживания.
Очаровательным щенкам предстоит долгая подготовка: им необходимо научиться утешать детей в стрессовых ситуациях. Поглаживание собак снижает уровень кортизола - гормона стресса, и Беар с Отисом готовы к этому!
Детство - лучшее время в жизни человека, наполненное радостью и познанием. К сожалению, ни один ребенок не застрахован от неприятностей и огорчений. То, как дети справляются с травмой, оказывает большое влияние на их дальнейшую жизнь. Создание безопасной среды для преодоления пережитого имеет решающее значение. Именно здесь на помощь приходят собаки-терапевты. Питомцы чувствуют тревогу и успокаивают ребенка.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Это не верно так говорить. Собаки (а точнее волки и шакалы) сами одомашнились, когда преодолев страх стали подходить близко к стоянкам древнего человека, чтобы полакомиться с помойки едой, которую не ест или не доел человек. А потом, когда их потомки перестали совсем бояться людей, человек уже начал придумывать, что с этим добром можно сделать.