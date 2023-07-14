FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14302 поста • 1674 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные
Щенок уснул во время посвящения в полицейские

Щенок уснул во время посвящения в полицейские

Автор:
14 июля 2023 12:01
Сообщество : Животные
Метки: животные   история   полиция   собака   терапевт   щенок   
1282
18

Собаки были одомашнены 30000 лет назад и до сих пор остаются лучшими друзьями человека. Они не только дарят счастье, но и учатся помогать человеку в различных сферах, например, в охране общественного порядка. Эта работа настолько изнурительна, что щенок уснул на собственной присяге.

×
×

Офис шерифа округа Арапахо, штат Колорадо, приветствовал новых членов своей команды. Четвероногие Отис и Беар готовы приступить к выполнению своих обязанностей в качестве собак-терапевтов. Они будут посещать местные школы, дарить детям поддержку и улыбки.

Надев официальные жилеты и значки, щенки позировали для портретов, которые получились невероятно милыми. Сборы и съемки оказались такими энергозатратными, что малыш Беар уснул. Зато Отис проявил энтузиазм за двоих. Как настоящий офицер, он поднял лапу, выслушав текст присяги.

Под конец мероприятия проснулся Беар и бросился играть с Отисом на радость всем присутствующим.

Возможно, спокойный нрав Беара - именно то, что нужно детям в трудную минуту: ласковый друг, которого можно обнять и рассказать все свои секреты.

Отис, напротив, сможет увлечь ребенка игрой и помочь ему забыть переживания.

Очаровательным щенкам предстоит долгая подготовка: им необходимо научиться утешать детей в стрессовых ситуациях. Поглаживание собак снижает уровень кортизола - гормона стресса, и Беар с Отисом готовы к этому!

Детство - лучшее время в жизни человека, наполненное радостью и познанием. К сожалению, ни один ребенок не застрахован от неприятностей и огорчений. То, как дети справляются с травмой, оказывает большое влияние на их дальнейшую жизнь. Создание безопасной среды для преодоления пережитого имеет решающее значение. Именно здесь на помощь приходят собаки-терапевты. Питомцы чувствуют тревогу и успокаивают ребенка.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: животные   история   полиция   собака   терапевт   щенок   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Летучий Мыш 2 часа назад
Солдат спит- служба идет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
94
skorpin 10 минут назад
Солдат спит служба идёт!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
Ego sum qui sum 20 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
Андрей 36 минут назад
Собаки были одомашнены
___________________________________________

Это не верно так говорить. Собаки (а точнее волки и шакалы) сами одомашнились, когда преодолев страх стали подходить близко к стоянкам древнего человека, чтобы полакомиться с помойки едой, которую не ест или не доел человек. А потом, когда их потомки перестали совсем бояться людей, человек уже начал придумывать, что с этим добром можно сделать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
Григорий 39 минут назад
Этого надо было в пожарные.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Maldini Час назад
Ещё не принял присягу, а уже подарил радость и провел мимитерапию
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Григорий 2 часа назад
хорошие мальчики)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Lexx 2 часа назад
Лучший друг человека - это управдом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Fuchsia

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

485936



Другие посты автора
Популярное в сообществах
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
58-летняя Моника Беллуччи снялась для журнала Vanity Fair
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Брошенная овчарка бродила по улицам с игрушкой в зубах
Набирающие популярность в сообществах
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
Очень тяжёлая и хрупкая: первые отзывы об Apple Vision Pro
Очень тяжёлая и хрупкая: первые отзывы об Apple Vision Pro
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Семинар "Как правильно тюленить"

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#забавно#в мире#полиция#Ynews#Еда#шоу бизнес#Китай#ЧП
#Юмор#люди#позитив#животные#ДТП#фильм#Прошлое#улыбнуло#космос#подборка
#Прикол#история#интересно#кино#факты#авария#СССР#драка#милота#собака
Очень тяжёлая и хрупкая: первые отзывы об Apple Vision Pro Очень тяжёлая и хрупкая: первые отзывы об Apple Vision Pro Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором

На что жалуетесь?

Вернуться