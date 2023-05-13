Москвич выпил стакан пива и впал в кому

Однако нарколог не верит, что дело ограничилось небольшими дозами алкоголя.
Позавчера вечером 41-летний житель Марьино купил разливного пива и отправился домой, чтобы расслабиться после работы. А утром он уже не проснулся. Мать нашла его без сознания и вызвала скорую помощь. Медикам она сообщила, что у сына нет никаких хронических заболеваний и запрещённых веществ никогда не принимал — перед сном он выпил лишь стакан пива.
Мужчину срочно доставили в реанимацию и поставили диагноз аспирационная пневмония (аспирация рвотными массами) — то есть мужчину стошнило во сне.
Однако врач-нарколог Василий Шуров, к которому обратились журналисты с просьбой прокомментировать этот инцидент, заявил, что из-за кружки пива с человеком подобного произойти не может. Диагноз, по его словам, говорит сам за себя — мужчина не смог проснуться, когда его тошнило, следовательно, находился в наркозном состоянии.
По моему опыту, всё-таки степень опьянения должна быть тяжёлая и с угнетением сознания, потому что это достаточно болезненное состояние, сопровождающееся дыхательной недостаточностью, человек должен быть под наркозным количеством алкоголя
Шуров считает, что родственники пациента могли не знать о точном количестве выпитого им алкоголя или, что по-человечески можно понять, пытались его выгородить.
Сейчас мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, его состояние врачи оценивают как тяжёлое.
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В смысле не верит? Анализ крови не делали что ли?
литров 5 я точно выпивал и проблем кроме похмелуги и депресняка не разу не было.