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Москвич выпил стакан пива и впал в кому

Москвич выпил стакан пива и впал в кому

Автор:
13 мая 2023 14:51
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Москва   аспирационная пневмония   больница   кома   пациент   пиво   
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Однако нарколог не верит, что дело ограничилось небольшими дозами алкоголя.

Позавчера вечером 41-летний житель Марьино купил разливного пива и отправился домой, чтобы расслабиться после работы. А утром он уже не проснулся. Мать нашла его без сознания и вызвала скорую помощь. Медикам она сообщила, что у сына нет никаких хронических заболеваний и запрещённых веществ никогда не принимал — перед сном он выпил лишь стакан пива.

Мужчину срочно доставили в реанимацию и поставили диагноз аспирационная пневмония (аспирация рвотными массами) — то есть мужчину стошнило во сне.

Однако врач-нарколог Василий Шуров, к которому обратились журналисты с просьбой прокомментировать этот инцидент, заявил, что из-за кружки пива с человеком подобного произойти не может. Диагноз, по его словам, говорит сам за себя — мужчина не смог проснуться, когда его тошнило, следовательно, находился в наркозном состоянии.


По моему опыту, всё-таки степень опьянения должна быть тяжёлая и с угнетением сознания, потому что это достаточно болезненное состояние, сопровождающееся дыхательной недостаточностью, человек должен быть под наркозным количеством алкоголя


Шуров считает, что родственники пациента могли не знать о точном количестве выпитого им алкоголя или, что по-человечески можно понять, пытались его выгородить.

Сейчас мужчину подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, его состояние врачи оценивают как тяжёлое.

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Метки: Москва   аспирационная пневмония   больница   кома   пациент   пиво   
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14  комментариев
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369
Knives22 Час назад
Мог таблетку выпить какую. Я как то принял таблетку от аллергии часа через 4 решил пива попить, даже стакан не допил в сон клонить начало. Лег на кровать, поздно ночью проснулся, а рядом с головой на кровати "подарочек". Хорошо что на боку сплю всегда, а так бы захлебнулся.
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487
Vas_26 Минуту назад
Однако нарколог не верит, что дело ограничилось небольшими дозами алкоголя.
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В смысле не верит? Анализ крови не делали что ли?
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6k
perekrestok 15 минут назад
Анализ крови делали? Что там химия показала? А от много пива скорее всего описался бы во сне.
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1k
Николай 16 минут назад
Кстати чего вспомнил... Как то лет 5 назад выпил я литр модного крафтового пиваса. С довольно необычным вкусом, но пиво свежайшее и кроме меня его пили еще 3 человека. И у меня потом начали чесатся руки до локтей. А вот утром я проснулся нормально, но с пипец просто как расчесанными руками. То есть всю ночь я их чесал. При том, что до этого у меня аллергий замечено не было.
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1k
Николай 21 минуту назад
Ну пиваса надо выпить овер дофига чтобы от него не проснутся и блевануть во сне...
литров 5 я точно выпивал и проблем кроме похмелуги и депресняка не разу не было.
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13k
Кот Скрипалей 21 минуту назад
Знакомая ситуация, испытал это на себе.
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17k
Александр Сучков 24 минуты назад
даже от прокисшего пива в таком количестве не может такого быть результата. Давно не блевал, но!- рвотный рефлекс побуждает к просыпанию. Там что-то точно еще было, может и "колеса", ибо "порошки" наоборот- стимулируют. Ну не герыч же он себе с пивом подмешал.....
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3k
Daimos 39 минут назад
Нарколог прав. Не от пива, а от того, что в нем.
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650
adssaf afasffdsga 50 минут назад
Разливное пиво - скорее всего гавнище заражённые. Может, даже дважды - те, кто на разливайке специализируются, обычно делают весьма низкокачественное и никогда краны не моют. Разливайки и бары с кранами их тоже не моют в 6-7 из 10 случаев. Возможно и не накачался до предела, а организм токсикацию словил и чуть не издох.
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10k
Григорий Бабкин 52 минуты назад
Боня Скот из АЦ-гром-ДЦ тоже так ласты склеил. Хорошо пел, собачка.
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8k
Борис Карабанов Час назад
Это распространенная причина гибели от больших доз алкоголя и, особенно, когда "полируется" пивом - склонность к рефлюксу значительно увеличивается.
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4k
Владимир Час назад
пусть пиво проверят...может он спирта туда добавил...а-спирт не понятно какой...
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