Москвич выпил стакан пива и впал в кому

Однако врач-нарколог Василий Шуров, к которому обратились журналисты с просьбой прокомментировать этот инцидент, заявил, что из-за кружки пива с человеком подобного произойти не может. Диагноз, по его словам, говорит сам за себя — мужчина не смог проснуться, когда его тошнило, следовательно, находился в наркозном состоянии.





По моему опыту, всё-таки степень опьянения должна быть тяжёлая и с угнетением сознания, потому что это достаточно болезненное состояние, сопровождающееся дыхательной недостаточностью, человек должен быть под наркозным количеством алкоголя





Шуров считает, что родственники пациента могли не знать о точном количестве выпитого им алкоголя или, что по-человечески можно понять, пытались его выгородить.