Тупой и ещё тупее: коллекторы перепутали адрес и подожгли дверь чужой квартиры

Инцидент произошёл несколько дней назад в Москве на улице Лобачевского. Коллекторы-неудачники успели сбежать в Питер, но скрыться им не удалось. Их задержали и отправили столичным следователям. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору"). Троице грозит до 7 лет лишения свободы. Обвиняемые находятся под арестом и дают показания. Но больше всего следователей интересует заказчик, который потребовал от мамкиных рэкетиров записать на видео все их манипуляции с дверью.