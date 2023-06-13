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Тупой и ещё тупее: коллекторы перепутали адрес и подожгли дверь чужой квартиры

Тупой и ещё тупее: коллекторы перепутали адрес и подожгли дверь чужой квартиры

Автор:
13 июня 2023 19:33
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   Поджог   видео   граната   дверь   долг   квартира   коллекторы   следствие   
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Ребята оказались настолько успешными, что не смогли скрыться даже в другом городе. Их задержали спустя несколько дней.

Проживающий за границей мужчина решил запугать и поторопить своих должников, наняв на это дело трёх идиотов молодых людей, которым, возможно, и удалось запугать, но совсем других людей. Они перепутали адрес и подожгли входную дверь семейной пары. Помимо этого, они привязали к ручке двери "гранату".

Соседи, всполошившиеся увиденным, незамедлительно вызвали все возможные экстренные службы. Прибывшие на место сапёры изъяли муляж гранаты и успокоили жителей подъезда.

Инцидент произошёл несколько дней назад в Москве на улице Лобачевского. Коллекторы-неудачники успели сбежать в Питер, но скрыться им не удалось. Их задержали и отправили столичным следователям. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору"). Троице грозит до 7 лет лишения свободы. Обвиняемые находятся под арестом и дают показания. Но больше всего следователей интересует заказчик, который потребовал от мамкиных рэкетиров записать на видео все их манипуляции с дверью.

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Метки: Москва   Поджог   видео   граната   дверь   долг   квартира   коллекторы   следствие   
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17  комментариев
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3k
Lexx 2 часа назад
Умные в коллекторы не идут.
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22k
BiZ Минуту назад
мамкины рэкетиры
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53k
dima423 16 минут назад
ну и какие нахер коллекторы? еще написали бы банкиры... )
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1k
raael13 Час назад
А если бы они подожгли дверь должника, то к ним было бы другое отношение ?
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77
Посейдон raael13 39 минут назад
У следователя да, могла бы быть иная квалификация преступления, другая статья, в зависимости от нюансов.
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14
Александр Час назад
Классика
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13k
Shtoppi Час назад
два дебила - это "сила"!
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6k
BirdTalk Час назад
А кто их снимал интересно?
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452
Вадим Вишневский BirdTalk 59 минут назад
Троице грозит до 7 лет лишения свободы
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9k
Борис Карабанов Час назад
Национальность не названа? Всё понятно. Ставлю на чёрное и провожаю в аул.
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8k
RIZ deadening Час назад
Ни убавить, ни прибавить !
Ссылка youtu.be
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5k
Старичок 2 часа назад
пацанчики шли к успеху, но не срослось.)))
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132
sky writer Старичок 41 минуту назад
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