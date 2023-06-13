Тупой и ещё тупее: коллекторы перепутали адрес и подожгли дверь чужой квартиры

Ребята оказались настолько успешными, что не смогли скрыться даже в другом городе. Их задержали спустя несколько дней.
Проживающий за границей мужчина решил запугать и поторопить своих должников, наняв на это дело трёх
идиотов молодых людей, которым, возможно, и удалось запугать, но совсем других людей. Они перепутали адрес и подожгли входную дверь семейной пары. Помимо этого, они привязали к ручке двери "гранату".
Соседи, всполошившиеся увиденным, незамедлительно вызвали все возможные экстренные службы. Прибывшие на место сапёры изъяли муляж гранаты и успокоили жителей подъезда.
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Инцидент произошёл несколько дней назад в Москве на улице Лобачевского. Коллекторы-неудачники успели сбежать в Питер, но скрыться им не удалось. Их задержали и отправили столичным следователям. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору"). Троице грозит до 7 лет лишения свободы. Обвиняемые находятся под арестом и дают показания. Но больше всего следователей интересует заказчик, который потребовал от мамкиных рэкетиров записать на видео все их манипуляции с дверью.
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