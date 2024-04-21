Что не так с яйцами из магазина? Почему их называют «куриными критическими днями»?

Итак, принцип образования яйца у всех птиц примерно одинаковый. И у куры, и у пингвинихи со страусихой сначала в яичнике (у многих птиц он всего один) «созревает» яйцеклетка. По ходу этого процесса она насыщается жирами, белками, углеводами и минеральными веществами — так образуется желток яйца. Так что по сути, желток придуман не чтобы хлебушком макать, — это запас питательных веществ для формирования цыплёнка + сама яйцеклетка.
Дальше это вкусное комбо попадает в яйцевод, где происходит или не происходит самое интересное — оплодотворение. Чтобы было понятнее, сравним этот этап развития яйца с зарождением детёныша млекопитающего. У нас он устроен просто. Если оплодотворение случилось, яйцеклетка станет зиготой и дальше всё пойдёт по накатанной: дробление, развитие, две полоски. Ну а если оплодотворения не произошло, организм самки просто выбросит ненужную старую яйцеклетку и займётся выращиванием новой.
У птиц же всё не так. Случилось оплодотворение или нет, им всё равно, яйцо образуется в любом случае. Комбо желток + яйцеклетка пойдёт дальше по яйцеводу в матку, где по ходу «оденется» белком, специальными оболочками и скорлупой. Примерно через сутки после начала процесса готовое яичко будет ждать вас в гнезде.
Эта особенность птичьего организма очень энергозатратная, ведь на образование даже небольших яиц птицы тратит много сил и питательных веществ. А ведь есть киви со своими гигантскими яйцами массой в 25% от веса самой птицы. Представляете, сколько всего несушка потратит впустую, если оплодотворения не произойдет? Поэтому для сохранения ресурсов мамы-птицы природа придумала всякие ритуалы ухаживания, определённые сроки размножения, полигамию и возможность сохранения резервного запаса сперматозоидов в яйцеводе птиц.
Но люди хакнули природные премудрости, что регулируют темпы откладки яиц. Путём селекции нам удалось вывести высокопродуктивные породы кур, что несутся практически всё время, откладывая до 370 яиц в год. При этом необходимость наличия петуха-самца и его ухаживаний, что у многих птиц как раз-таки и способствуют началу созревания яйцеклеток, удалось убрать полностью. Так что сейчас домашние квочки — это те самые «сильные и независимые», что могут нести свои яйца самостоятельно. Единственный нюанс — из таких самостоятельных яиц никогда не вылупится цыплёнок.
Отчасти из-за этого яростные веганы называют яйца «куриной менструацией», что с биологической точки зрения неверно. Да, теоретически магазинное яйцо содержит неоплодотворённую яйцеклетку и вроде даже отторгается из организма птицы. Но технически это не менструация из отмерших тканей, крови и слизи, а вполне себе приличный набор из секрета определённых желёз, питательных веществ, воды и минералов — как молоко, например. Так что жарьте яичницу спокойно и без предрассудков!
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