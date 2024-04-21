Что не так с яйцами из магазина? Почему их называют «куриными критическими днями»?

Но люди хакнули природные премудрости, что регулируют темпы откладки яиц. Путём селекции нам удалось вывести высокопродуктивные породы кур, что несутся практически всё время, откладывая до 370 яиц в год. При этом необходимость наличия петуха-самца и его ухаживаний, что у многих птиц как раз-таки и способствуют началу созревания яйцеклеток, удалось убрать полностью. Так что сейчас домашние квочки — это те самые «сильные и независимые», что могут нести свои яйца самостоятельно. Единственный нюанс — из таких самостоятельных яиц никогда не вылупится цыплёнок.