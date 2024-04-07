FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фоторепортажи 1371 пост • 236 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Фоторепортажи
Почему мексиканцы пьют «Кока-Колу» вместо воды и как это отражается на их здоровье

Почему мексиканцы пьют «Кока-Колу» вместо воды и как это отражается на их здоровье

Автор:
07 апреля 2024 09:45
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: в мире   здоровье   кока-кола   люди   мексиканцы   напиток   фото   
1257
17

Среди всего разнообразия цветной газировки стоит «Кока-Кола» - самый популярный и самый продаваемый на сегодняшний день безалкогольный напиток в мире, который ежегодно приносит компании (собственно, компании «Кока-Кола») порядка 21,9 миллиарда долларов чистой прибыли! А это, к слову, почти вдвое больше, чем у ее прямого конкурента – компании «Пепси».

Благодаря своему потрясающему вкусу и бодрящим пузырькам, «Кока-Кола» завоевала признание любителей газировки по всему миру, и даже в самых отдаленных уголках нашей планеты этот напиток не только знают, но и любят. Вы наверняка думаете, что самым активным потребителем «Кока-Колы» являются американцы?

×
×

Что ж, существование данного стереотипа вполне понятно: во-первых, «Кока-Кола» была придумана уроженцем Америки Джоном Пембертоном в 1885 году, а, во-вторых, кто, если не американцы, являются самыми ярыми потребителями сладостей в принципе и сладкой газировки в частности?! Вспомните хотя бы размеры стаканов с напитками в большинстве ресторанов быстрого питания – это ж настоящие ведра, не иначе!

Однако поспешу развеять миф о «Кока-Кола»-зависимых американцах. Нет, они, конечно же, очень любят щекочущую нос газировку и даже, возможно, употребляют ее чуть больше допустимого, вот только мировым лидером в данном вопросе является вовсе не Америка, а ее ближайший сосед – Мексика.

Нигде в мире не употребляют такого количества сладких газированных напитков, как в Мексике и, в частности, в штате Чьяпас, жителям которого «Кока-Кола» давно заменила воду. Они пьют ее на завтрак, обед, ужин и в промежутках между ними. Более того, в Мексике «Кока-Кола» возведена в ранг национального культа. Местные жители искренне верят, что газировка обладает магической силой, поэтому зачастую используют ее в религиозных обрядах.

Но как же так получилось, что страна, богатая вкуснейшими тропическими фруктами, которые зреют под мексиканским солнышком круглый год, отдала предпочтение приторно-сладкой американской газировке? Обратимся к матушке нашей истории…

Впервые «Кока-Кола» появилась на прилавках мексиканских магазинов еще в конце 19 века – в 1898 году, если быть точным. Сперва компания «Кока-Кола» наладила уверенный импорт своего главного напитка в Мексику, а с 1926 года начала активно открывать в стране собственные заводы по разливу напитка. На сегодняшний день в Мексике успешно функционирует 56 заводов по разливу «Кока-Колы», но сейчас не об этом…

Казалось бы, что такого особенного было в «Кока-Коле», что мексиканцы покорились ей целиком и полностью? Скажем так, тут сработала совокупность сразу нескольких факторов, таких как активные рекламные компании, доступность и низкая цена.

Баннеры, вывески и щиты, призывавшие местное население приобретать «Кока-Колу», размещались практически повсеместно; о газировке говорили по радио, а телевидение крутило рекламные ролики. Так, к примеру, в 1989 году «Кока-Кола» стала первой торговой маркой, чья реклама была размещена на главной площади страны Сокало в Мехико. Кроме того, компания «Кока-Кола» на регулярной основе становилась спонсором различных спортивных мероприятий, как местного, так и международного масштаба.

Это сыграло свою роль в продвижении напитка среди местного населения, однако наиболее привлекательным в «Кока-Коле» была ее доступность (газировку можно было купить буквально на каждом углу), большой объем (в продаже имелись 3-литровые бутыли «для всей семьи») и, конечно же, низкая цена (средняя бутылка «Кока-Колы» стоила как бутылка питьевой воды). Да и в целом мексиканцам нравилось думать, что, употребляя «Кока-Колу», они как бы становятся частью американского общества.

Добившись определенного признания, компания «Кока-Кола», однако, не собиралась останавливаться на достигнутом и продолжила захватывать умы и сердца населения Мексики…но по-своему: так сказать, бить по больному. В 2002 году американцы провели акцию, во время которой обменивали крышечки от бутылок с газировкой на килограмм фасоли. Но ведь эти крышечки необходимо было где-то брать, а большая часть мексиканского населения, увы, не могла похвастаться излишками песо!

И тут важно вспомнить о том, что бутылка «Кока-Колы» стоила ровно столько же, сколько и бутылка питьевой воды. А так как газировка была объективно вкуснее воды, и содержала в себе много сахара и кофеина и оказывала, тем самым, бодрящий эффект, то выбор чаще всего падал именно на нее. А так как штат Чьяпас отличался одним из самых низких уровней доходов населения в стране, подобный ход был максимально выигрышным для компании.

Был и еще один фактор, позволивший «Кока-Коле» не просто задержаться, а в буквальном смысле покорить Мексику, и этот фактор носил политический характер. Дело в том, что в за несколько месяцев до выборов политики, пользующиеся влиянием в отдельных областях страны или, как их называют в Мексике «касики», начинают поставлять в магазины газировку либо совсем бесплатно, либо по сниженной цене в обмен на согласие владельцев магазинов поддержать того или иного кандидата. Тот же принцип работает и с покупателями: они могут получить газировку бесплатно или намного дешевле, если проголосуют за нужного кандидата.

Но «Кока-Кола» пошла дальше, и в 2000 году президентом стал кандидат от Партии Национального Действия PAN (исп.: Partido Acción Nacional) Висенте Фокс, который до начала своей активной политической деятельности более 15 лет проработал в компании «Кока-Кола», где построил головокружительную карьеру от локального дистрибьютера до президента латиноамериканского подразделения.

Так вот, за время нахождения Висенте Фокса на посту президента страны, «Кока-Коле» удалось завоевать порядка 60% мексиканского рынка безалкогольных напитков и решить весьма животрепещущую проблему с поставками питьевой воды на заводы.

Теперь вы понимаете, почему «Кока-Кола» является напитком №1 в Мексике, и местные жители, от мала до велика, готовы пить ее вместо воды сутки напролет. Но не нужно думать, что пристрастие к газировке проходит для мексиканского населения даром.

В настоящее время, наряду с США и Новой Зеландией, Мексика занимает лидирующие позиции среди стран с высокими показателями ожирения и диабета. Да-да, представьте себе: не Америка является самой «толстой» страной, а Мексика! За последние 14 лет потребление в стране фруктов и овощей снизилось на 30%, а на смену им пришли газированные напитки и бургеры.

Более того, на сегодняшний день Мексика имеет самый высокий уровень смертности от хронических заболеваний, вызванных потреблением сладких напитков. Вы не поверите, но мексиканские наркокартели и торговцы запрещенными препаратами убивают в разы меньше людей в Мексике, чем… сладкая газировка.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фоторепортажи"
Метки: в мире   здоровье   кока-кола   люди   мексиканцы   напиток   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
161
Влад Час назад
Интересно, что было бы у них со здоровьем,если бы кока-колу изготовляли как в Индии и Пакистане..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Alex 19 минут назад
"Благодаря своему потрясающему вкусу и бодрящим пузырькам, «Кока-Кола»"
Что правда что-ли? Так то говно говном...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
128k
Аааа 24 минуты назад
В общем, напиток с электролитами, который пьют все и используют вместо воды...
где-то мы это уже видели

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3502 поста (3328 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

916472



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Все на землю, руки за голову!": в Красноярском крае силовики устроили массовый рейд по выявлению незаконных мигрантов
"Все на землю, руки за голову!": в Красноярском крае силовики устроили массовый рейд...
«Этой девочке надо лечить голову»: несовершеннолетняя жительница Первоуральска устроила «группен секс» с тремя подростками
«Этой девочке надо лечить голову»: несовершеннолетняя жительница Первоуральска...
Набирающие популярность в сообществах
Работы художника Бэгги Боем
Работы художника Бэгги Боем
Мужчины поведали об отвратительных вещах, которые представляют, чтобы смочь больше 5 минут
Мужчины поведали об отвратительных вещах, которые представляют, чтобы смочь больше 5 минут
Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей
Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 6 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#машина#автомир#люди#дизайн#милота#ЧП#Австралия#конфликт
#интересно#факты#автомобили#Юмор#Автовсячина#истории#сарказм#Суд#Спасение#квартира
#история#в мире#забавно#СССР#Прикол#мигранты#США#пожар#полиция#подвиг
Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей Как самому собрать кухню и сэкономить 50 тысяч рублей Мусор как новая валюта Индии Мусор как новая валюта Индии Как трущобы Индии стали интереснее Тадж-Махала Как трущобы Индии стали интереснее Тадж-Махала Почему гражданская гвардия Испании носит такие причудливые кожаные шляпы? Почему гражданская гвардия Испании носит такие причудливые кожаные шляпы? "Cамой татуированной маме в Великобритании" запретили посещать церковь и уже 20 лет не берут на работу "Cамой татуированной маме в Великобритании" запретили посещать церковь и уже 20 лет не берут на... Что чаще всего гуглят индонезийки? Что чаще всего гуглят индонезийки?

На что жалуетесь?

Вернуться