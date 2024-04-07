Почему мексиканцы пьют «Кока-Колу» вместо воды и как это отражается на их здоровье

Был и еще один фактор, позволивший «Кока-Коле» не просто задержаться, а в буквальном смысле покорить Мексику, и этот фактор носил политический характер. Дело в том, что в за несколько месяцев до выборов политики, пользующиеся влиянием в отдельных областях страны или, как их называют в Мексике «касики», начинают поставлять в магазины газировку либо совсем бесплатно, либо по сниженной цене в обмен на согласие владельцев магазинов поддержать того или иного кандидата. Тот же принцип работает и с покупателями: они могут получить газировку бесплатно или намного дешевле, если проголосуют за нужного кандидата.