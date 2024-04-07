Почему мексиканцы пьют «Кока-Колу» вместо воды и как это отражается на их здоровье

Среди всего разнообразия цветной газировки стоит «Кока-Кола» - самый популярный и самый продаваемый на сегодняшний день безалкогольный напиток в мире, который ежегодно приносит компании (собственно, компании «Кока-Кола») порядка 21,9 миллиарда долларов чистой прибыли! А это, к слову, почти вдвое больше, чем у ее прямого конкурента – компании «Пепси».
Благодаря своему потрясающему вкусу и бодрящим пузырькам, «Кока-Кола» завоевала признание любителей газировки по всему миру, и даже в самых отдаленных уголках нашей планеты этот напиток не только знают, но и любят. Вы наверняка думаете, что самым активным потребителем «Кока-Колы» являются американцы?
Что ж, существование данного стереотипа вполне понятно: во-первых, «Кока-Кола» была придумана уроженцем Америки Джоном Пембертоном в 1885 году, а, во-вторых, кто, если не американцы, являются самыми ярыми потребителями сладостей в принципе и сладкой газировки в частности?! Вспомните хотя бы размеры стаканов с напитками в большинстве ресторанов быстрого питания – это ж настоящие ведра, не иначе!
Однако поспешу развеять миф о «Кока-Кола»-зависимых американцах. Нет, они, конечно же, очень любят щекочущую нос газировку и даже, возможно, употребляют ее чуть больше допустимого, вот только мировым лидером в данном вопросе является вовсе не Америка, а ее ближайший сосед – Мексика.
Нигде в мире не употребляют такого количества сладких газированных напитков, как в Мексике и, в частности, в штате Чьяпас, жителям которого «Кока-Кола» давно заменила воду. Они пьют ее на завтрак, обед, ужин и в промежутках между ними. Более того, в Мексике «Кока-Кола» возведена в ранг национального культа. Местные жители искренне верят, что газировка обладает магической силой, поэтому зачастую используют ее в религиозных обрядах.
Но как же так получилось, что страна, богатая вкуснейшими тропическими фруктами, которые зреют под мексиканским солнышком круглый год, отдала предпочтение приторно-сладкой американской газировке? Обратимся к матушке нашей истории…
Впервые «Кока-Кола» появилась на прилавках мексиканских магазинов еще в конце 19 века – в 1898 году, если быть точным. Сперва компания «Кока-Кола» наладила уверенный импорт своего главного напитка в Мексику, а с 1926 года начала активно открывать в стране собственные заводы по разливу напитка. На сегодняшний день в Мексике успешно функционирует 56 заводов по разливу «Кока-Колы», но сейчас не об этом…
Казалось бы, что такого особенного было в «Кока-Коле», что мексиканцы покорились ей целиком и полностью? Скажем так, тут сработала совокупность сразу нескольких факторов, таких как активные рекламные компании, доступность и низкая цена.
Баннеры, вывески и щиты, призывавшие местное население приобретать «Кока-Колу», размещались практически повсеместно; о газировке говорили по радио, а телевидение крутило рекламные ролики. Так, к примеру, в 1989 году «Кока-Кола» стала первой торговой маркой, чья реклама была размещена на главной площади страны Сокало в Мехико. Кроме того, компания «Кока-Кола» на регулярной основе становилась спонсором различных спортивных мероприятий, как местного, так и международного масштаба.
Это сыграло свою роль в продвижении напитка среди местного населения, однако наиболее привлекательным в «Кока-Коле» была ее доступность (газировку можно было купить буквально на каждом углу), большой объем (в продаже имелись 3-литровые бутыли «для всей семьи») и, конечно же, низкая цена (средняя бутылка «Кока-Колы» стоила как бутылка питьевой воды). Да и в целом мексиканцам нравилось думать, что, употребляя «Кока-Колу», они как бы становятся частью американского общества.
Добившись определенного признания, компания «Кока-Кола», однако, не собиралась останавливаться на достигнутом и продолжила захватывать умы и сердца населения Мексики…но по-своему: так сказать, бить по больному. В 2002 году американцы провели акцию, во время которой обменивали крышечки от бутылок с газировкой на килограмм фасоли. Но ведь эти крышечки необходимо было где-то брать, а большая часть мексиканского населения, увы, не могла похвастаться излишками песо!
И тут важно вспомнить о том, что бутылка «Кока-Колы» стоила ровно столько же, сколько и бутылка питьевой воды. А так как газировка была объективно вкуснее воды, и содержала в себе много сахара и кофеина и оказывала, тем самым, бодрящий эффект, то выбор чаще всего падал именно на нее. А так как штат Чьяпас отличался одним из самых низких уровней доходов населения в стране, подобный ход был максимально выигрышным для компании.
Был и еще один фактор, позволивший «Кока-Коле» не просто задержаться, а в буквальном смысле покорить Мексику, и этот фактор носил политический характер. Дело в том, что в за несколько месяцев до выборов политики, пользующиеся влиянием в отдельных областях страны или, как их называют в Мексике «касики», начинают поставлять в магазины газировку либо совсем бесплатно, либо по сниженной цене в обмен на согласие владельцев магазинов поддержать того или иного кандидата. Тот же принцип работает и с покупателями: они могут получить газировку бесплатно или намного дешевле, если проголосуют за нужного кандидата.
Но «Кока-Кола» пошла дальше, и в 2000 году президентом стал кандидат от Партии Национального Действия PAN (исп.: Partido Acción Nacional) Висенте Фокс, который до начала своей активной политической деятельности более 15 лет проработал в компании «Кока-Кола», где построил головокружительную карьеру от локального дистрибьютера до президента латиноамериканского подразделения.
Так вот, за время нахождения Висенте Фокса на посту президента страны, «Кока-Коле» удалось завоевать порядка 60% мексиканского рынка безалкогольных напитков и решить весьма животрепещущую проблему с поставками питьевой воды на заводы.
Теперь вы понимаете, почему «Кока-Кола» является напитком №1 в Мексике, и местные жители, от мала до велика, готовы пить ее вместо воды сутки напролет. Но не нужно думать, что пристрастие к газировке проходит для мексиканского населения даром.
В настоящее время, наряду с США и Новой Зеландией, Мексика занимает лидирующие позиции среди стран с высокими показателями ожирения и диабета. Да-да, представьте себе: не Америка является самой «толстой» страной, а Мексика! За последние 14 лет потребление в стране фруктов и овощей снизилось на 30%, а на смену им пришли газированные напитки и бургеры.
Более того, на сегодняшний день Мексика имеет самый высокий уровень смертности от хронических заболеваний, вызванных потреблением сладких напитков. Вы не поверите, но мексиканские наркокартели и торговцы запрещенными препаратами убивают в разы меньше людей в Мексике, чем… сладкая газировка.
Источник:
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Что правда что-ли? Так то говно говном...
где-то мы это уже видели