Девочка с редким расстройством стареет в "обратном направлении"

6-летняя Хлоя Гарсия из Нэшвилла (Великобритания) из-за редкого генетического заболевания стареет в "обратном направлении", подобно главному герою фильма "Удивительная история Бенджамина Баттона" (2008). Несмотря на свой юный возраст, девочка передвигается на ходунках и носит толстые очки.

Маленькая Хлоя страдает метахроматической лейкодистрофией (MLD) — редким генетическим расстройством, вызывающим дефицит фермента ARSA, он поражает мозг и нервную систему, в результате чего у пациента ухудшается координация, речь, зрение, а также возникают серьезные проблемы с питанием. Простыми словами врачи описывают это заболевание как "старение наоборот".

К сожалению, на сегодня от MLD нет спасения, а курс лечения может стоить более 4 миллионов долларов США.