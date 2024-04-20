Экс-кандидат в депутаты признался в расправе над женой

Причиной стала ревность. Мужчина написал, что не сожалеет о своём поступке.
Бывший общественник и кандидат в депутаты Тверской гордумы от партии "Справедливая Россия" Евгений Никольский признался в субботу утром в убийстве своей жены. Он написал в соцсети, что "лживая тварь" получила по заслугам и о содеянном он не сожалеет. Очевидно, поводом для расправы над женой стал давний семейный конфликт и ревность Никольского.
"Да, я это сделал. Не собираюсь отпираться и понесу необходимое наказание. Плевать, что будет со мной, но лживая тварь получила по заслугам. Обращаюсь ко всем с единственной просьбой — сберегите дочку", — написал Никольский.
Сообщается, что тело женщины нашли возле школы в селе Емельяново Тверской области. По данным Telegram-канала Baza, в момент убийства рядом находился брать погибшей. В ходе очередного скандала Никольский достал нож и ударил им жену в шею. Брат 36-летней женщины попытался помощь сестре, но душегуб Никольский не подпустил его к умирающей родственнице. Тогда тот схватил повернувшейся под руку домкрат и ударил им несколько раз Никольского. Baza сообщает, что сам Никольский сейчас находится в реанимации. Тогда не совсем понятно, как он смог написать признание в соцсетях. По другим данным, Никольский задержан и с ним сейчас работают следователи.
Отмечается, что с 2014 года Никольский был председателем отделения "Справедливой России" в Московском районе Твери. Супруга Никольского работала в сфере IT и преподавала танцы. У трагически неудавшейся семьи осталась 11-месячная дочь.
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Это моё предположение, что он рогатый.
Мужик взялся за нож чисто от бессилия.
А если бы такой часто случалось, бабы может задумались, что мужик не игрушка, не раб, не подкаблучник, не шуба подаватель, не двереоткрывайтель и не источник матереальных благ.
Минусити, но у меня самого пару раз доводили, благо мозг позволил не испортить себе жизнь.
Надеюсь, приговор будет справедливым, а в тюрьме этот гной, 50 раз за день и до 20 раз за ночь, будет вспоминать свой поступок и молить Бога, чтоб тот вернул его в день убийства и он просто бы подал на развод.
У человека с головой беда, но это не служит ему оправданием за содеянное.
Хороший шанс, что до суда дело и не дойдет: еще в сизо подпишет контракт с МО и поедет в зону СВО.
А там, глядишь, вернется домой героем с индульгенцией от прошлых и будущих преступлений.