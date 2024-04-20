Экс-кандидат в депутаты признался в расправе над женой

Сообщается, что тело женщины нашли возле школы в селе Емельяново Тверской области. По данным Telegram-канала Baza, в момент убийства рядом находился брать погибшей. В ходе очередного скандала Никольский достал нож и ударил им жену в шею. Брат 36-летней женщины попытался помощь сестре, но душегуб Никольский не подпустил его к умирающей родственнице. Тогда тот схватил повернувшейся под руку домкрат и ударил им несколько раз Никольского. Baza сообщает, что сам Никольский сейчас находится в реанимации. Тогда не совсем понятно, как он смог написать признание в соцсетях. По другим данным, Никольский задержан и с ним сейчас работают следователи.