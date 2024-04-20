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Экс-кандидат в депутаты признался в расправе над женой

Экс-кандидат в депутаты признался в расправе над женой

Автор:
20 апреля 2024 19:23
Сообщество : Криминал
Метки: Тверская область   жена   признание   ревность   убийство   экс-депутат   
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Причиной стала ревность. Мужчина написал, что не сожалеет о своём поступке.

Бывший общественник и кандидат в депутаты Тверской гордумы от партии "Справедливая Россия" Евгений Никольский признался в субботу утром в убийстве своей жены. Он написал в соцсети, что "лживая тварь" получила по заслугам и о содеянном он не сожалеет. Очевидно, поводом для расправы над женой стал давний семейный конфликт и ревность Никольского.



"Да, я это сделал. Не собираюсь отпираться и понесу необходимое наказание. Плевать, что будет со мной, но лживая тварь получила по заслугам. Обращаюсь ко всем с единственной просьбой — сберегите дочку", — написал Никольский.

Сообщается, что тело женщины нашли возле школы в селе Емельяново Тверской области. По данным Telegram-канала Baza, в момент убийства рядом находился брать погибшей. В ходе очередного скандала Никольский достал нож и ударил им жену в шею. Брат 36-летней женщины попытался помощь сестре, но душегуб Никольский не подпустил его к умирающей родственнице. Тогда тот схватил повернувшейся под руку домкрат и ударил им несколько раз Никольского. Baza сообщает, что сам Никольский сейчас находится в реанимации. Тогда не совсем понятно, как он смог написать признание в соцсетях. По другим данным, Никольский задержан и с ним сейчас работают следователи.

Отмечается, что с 2014 года Никольский был председателем отделения "Справедливой России" в Московском районе Твери. Супруга Никольского работала в сфере IT и преподавала танцы. У трагически неудавшейся семьи осталась 11-месячная дочь.

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Метки: Тверская область   жена   признание   ревность   убийство   экс-депутат   
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11  комментариев
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Navygator Час назад
Заголовок ппц. Зачем над женой в соцсетях расправляться?
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8k
x3matic 4 минуты назад
Трындец ситуация конечно.Не дай бог на б.ляди женится.
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17k
ron 9 минут назад
дочку он походу тоже не любил
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1k
Тимур 9 минут назад
Ну у нас законодательство такое: женщина может наставлять рога, а потом подать на развод и отсудить больше половины имущества, забрав ребёнка, ничего тут не сделаешь.
Это моё предположение, что он рогатый.
Мужик взялся за нож чисто от бессилия.
А если бы такой часто случалось, бабы может задумались, что мужик не игрушка, не раб, не подкаблучник, не шуба подаватель, не двереоткрывайтель и не источник матереальных благ.
Минусити, но у меня самого пару раз доводили, благо мозг позволил не испортить себе жизнь.
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9k
Обама Бараков 19 минут назад
Последнее время в "Справедливой России" точно нужно консерваторию подправить
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89k
Taras Kozalupko 19 минут назад
Наказал [мат], все справедливо, по Домострою.
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5k
Владимир 20 минут назад
что,развестись нельзя было?
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4k
Наталья Час назад
бедный ребенок
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2010 постов (2017 в горячем)
Лесник
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