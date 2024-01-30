Мужчина, который убил и расчленил свою жену, обвинил её в насилии

На суде мужчина заявил, что женщина его била и унижала. Слова осуждённого подтвердила его дочь.
Летом 2023 числа в Таре Омской области произошло страшное убийство. Женщина по имени Анна пропала в июне 2023 года. Её искали всей Тарой. По лесам и полям, гадая, куда она могла деться. У Анны двое детей - 16-летняя дочь и полуторагодовалый сын. Соседи были уверены, что она не могла их бросить.
И были правы. В поисках принимал участие муж Анны. Но он знал, где находится его жена. Когда следователи пришли к нему домой, он во всём сознался.
Оказалось, между супругами произошла ссора. В это время женщина вышла из дома, он ударил её топором по голове. Чтобы скрыть следы преступления, Владимир отвёз тело жены в лес за 3 км от дома. Ему пришлось разрубить тело и сложить в пакеты, чтобы потом спрятать. Но сделал он это не сразу.
Положив останки в машину он отправился домой, кормить младшего сына. Накормив малыша, мужчина посадил его в люльку и отправился вместе с ребёнком закапывать останки жены.
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Свою вину мужчина признал. 30 января суд вынес приговор - 9 лет колонии строгого режима. Почему так мало? Оказалось, есть смягчающие обстоятельства.
Старшая дочь Анны рассказала во время дачи показаний о том, что на самом деле тираном была её мать, а не отец. Заявила, что та с малых лет периодически её избивала за любое непослушание. Подросток рассказала следователям, что мать часто избивала и отца, а вот он её никогда и пальцем не трогал.
Также сам обвиняемый заявил журналистам, что стал жертвой психологического и физического насилия. Он сообщил, что неоднократно уходил от жены, но всякий раз возвращался из-за детей. И убийство стало финалом бесконечных ссор на почве ревности. Мужчина вёл романтическую переписку с другой, но Анна не отпускала: шантажировала супруга и избивала.
В итоге суд признал смягчающими обстоятельствами провоцирование супруга, унижение его достоинства, наличие малолетних детей, а также активную помощь в расследовании и раскрытии преступления.
Суд назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, сообщили в СУ СК России по Омской области.
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