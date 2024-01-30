Мужчина, который убил и расчленил свою жену, обвинил её в насилии

Летом 2023 числа в Таре Омской области произошло страшное убийство. Женщина по имени Анна пропала в июне 2023 года. Её искали всей Тарой. По лесам и полям, гадая, куда она могла деться. У Анны двое детей - 16-летняя дочь и полуторагодовалый сын. Соседи были уверены, что она не могла их бросить.

И были правы. В поисках принимал участие муж Анны. Но он знал, где находится его жена. Когда следователи пришли к нему домой, он во всём сознался.