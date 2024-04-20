Американская семья срочно переехала в Россию после закона о смене пола

Джозеф родился недалеко от Канзаса. Закончил колледж. Мог стать и политэкономом, но выбрал IT-технологии. Не прогадал. Работал и в "Майкрасофте", и в "Оракл". Познакомился со своей Энн в интернете. Энн приехала из своей далекой Австралии в Лондон. Джо прилетел к ней и… влюбился. Ну как не полюбить в такую красавицу? Энн работала медсестрой. После рождения семь лет назад первой девочки Флорин, она ушла в домохозяйки. А потом были Клотильда (5 лет), Мария-Антуанетта (4 года), Джозеф (3 года), Жан-Жак (2 года), Вольфангу всего 8 месяцев. А российский Мишенька на подходе. Нетрудно вычислить, что ребенок зачат в России. Корни пущены!





Семья никогда не бедствовала. Свой большой дом. Машины. Американские развлечения. Диснейлэнд и прочее. Но тут семья Шуцманов забеспокоилась.





- Все начиналось еще при Буше. Шаг за шагом ЛГБТ движение набирало обороты. Наша семья традиционные католики. Мы очень схожи с православными по основным понятиям. Я думал прежде всего о своем роде. Если детей уберегу от этой скверны, то как быть с внуками? В феврале прошлого года побывал в Москве. Мне очень все понравилось. А потом в США был принят закон о смене пола и я понял, что надо срочно эвакуироваться. Энн поддержала меня. А иначе быть и не могло. Я взял свою семью в охапку и приехал сюда в прошлом сентябре.