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Американская семья срочно переехала в&nbsp;Россию после закона о&nbsp;смене пола

Американская семья срочно переехала в Россию после закона о смене пола

Автор:
20 апреля 2024 16:59
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   переезд на ПМЖ   семья из Америки   
685
7

Джозеф Шуцман не похож на американского туриста. Да и на политического беженца тоже не тянет. Он твердо решил переехать со своей многочисленной семьей в Россию.

Три мальчика и три девочки. Плюс супруга Энн ждет в июле Мишеньку. Говорит, больше нет сил терпеть американскую пропаганду ЛГБТ (организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России). Он думает о детях, а не о политике. Он думает о будущем.

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Джозеф родился недалеко от Канзаса. Закончил колледж. Мог стать и политэкономом, но выбрал IT-технологии. Не прогадал. Работал и в "Майкрасофте", и в "Оракл". Познакомился со своей Энн в интернете. Энн приехала из своей далекой Австралии в Лондон. Джо прилетел к ней и… влюбился. Ну как не полюбить в такую красавицу? Энн работала медсестрой. После рождения семь лет назад первой девочки Флорин, она ушла в домохозяйки. А потом были Клотильда (5 лет), Мария-Антуанетта (4 года), Джозеф (3 года), Жан-Жак (2 года), Вольфангу всего 8 месяцев. А российский Мишенька на подходе. Нетрудно вычислить, что ребенок зачат в России. Корни пущены!


Семья никогда не бедствовала. Свой большой дом. Машины. Американские развлечения. Диснейлэнд и прочее. Но тут семья Шуцманов забеспокоилась.


- Все начиналось еще при Буше. Шаг за шагом ЛГБТ движение набирало обороты. Наша семья традиционные католики. Мы очень схожи с православными по основным понятиям. Я думал прежде всего о своем роде. Если детей уберегу от этой скверны, то как быть с внуками? В феврале прошлого года побывал в Москве. Мне очень все понравилось. А потом в США был принят закон о смене пола и я понял, что надо срочно эвакуироваться. Энн поддержала меня. А иначе быть и не могло. Я взял свою семью в охапку и приехал сюда в прошлом сентябре.

- Вот так, запросто?

- Предстояло все распродать. И дом, и машины, и библиотеку. Помогла теща. Устроила распродажу. Мы до последнего не говорили соседям, что хотим уехать в Россию. Боялись, что органы опеки могут помешать.

- Это было бегство?

- Не совсем, но адреналина мы получили с избытком. Летели через Турцию по туристической визе. Уже в Подмосковье получили ВНЖ. Сняли бревенчатый дом. Живем и радуемся.


Джозеф встретил меня на крыльце. Добротный дом. Вокруг березовая роща. Соседи научили его, как собирать березовый сок. Так по капельке в кока-кольную бутылку он собирал то, чем русский отличается от американца. Это важнее чем язык, кто понимает.


В прихожей строй детской обуви. Верный признак большой и дисциплинированной семьи. Старшая Флорин подает мне домашние тапочки. Обычно в Америке никто не разувается. А тут уже наши традиции.


Большущая гостиная, объединенная с кухней. Холодильник с припасами. Энн достает огромную курицу в упаковке. Чистит овощи на ужин. Животик у нее большой, но она улыбается, пока мы с Джозефом беседуем. Флорин протягивает мне пряник:

- Это фкусно!


Три дочурки в одинаковых платьицах в цветочек. Как в нашей деревне, когда из одного отреза шили всем наряды. Умные глазенки. И постоянные вопросы русскому дяде. Какой же я дурак, что я не взял игрушек в подарок и цветов для Энн. Но я на работе, а личные чувства оставлю на потом.


Сам Джозеф в очках как у Гарри Поттера смотрит на меня внимательно, силясь понять мой плохой английский, то и дело обращаясь к своему смартфону за переводом. Кстати у него не айфон. А современный китайский аналог. Программистам виднее.

Проблема была найти достойную работу. Чтобы платили как в "Майкрософт". Тфу-тфу-тфу, кажется, нашел.


- Я не буду говорить название фирмы. Я прошу вас не указывать где мой дом. Просто мне поступают из Америки странные сообщения. Грозятся всеми карами, вплоть до того, что приедут ко мне и мне не поздоровится. Конечно, это сумасшедшие американские патриоты. А у вас таких нет?

- Сумасшедшие "патриоты" везде есть. И американцев, бывает, у нас недолюбливают.

- Я этого не заметил. Везде, где я был, в столичном молле или в Смоленске, Казани, все к нашей семье относились очень тепло.

Когда у старшей Флорин случился День рождения она попросилась не в детский парк развлечений или "Вкусно и точка". Она сказала:

- Повези меня в русский супермаркет. Я хочу снять видео для своего блога.

И они снимали какая вкусная и дешевая клубника. Какие колбасы и торты. Вот это день рождения. Точнее, перерождения.

Действительно, любимое блюдо Джозефа наш традиционный борщ. Еще он любит пельмени и хинкали. А Энн люля-кебаб. Есть вкус у людей.

- А к борщу полагается стопочка водки. Или вы предпочитаете виски? По секрету скажу, что это не то!

- Конечно! К борщу или пельменям лучше всего подходит хреновуха. А насчет сортов водки или виски я скажу так. Главное, чтобы были хорошие.


Джозеф и Энн заядлые путешественники. Даже наличие грудных детей их никогда не останавливало. Был микроавтобус. Был отпуск. И были просторы Техаса. Тексаса, как они его называют. Но в Подмосковье не Тексас. Права у Джозефа категории "В" по-нашему. Пока он заказывает такси. Да не одно.

Детских кресел на машину не напасешься. Ну представьте, высадит таксист на Красной площади. А семья Щуцкеров тащит вместе с детьми детские кресла. Шесть штук. Купить минивэн? Это не проблема. Но через год надо будет пересдавать на наши права. А языка-то и нет! Как он, бедный, перед компьютером сообразит что значит "поворот налево"? Значит, одно: усиленно изучать русский. А как усиленно, если он тащит на себе всю семью, работая на российскую IT-сферу? Не считая детских кресел.

- А дети учат русский?

- Мы надеемся найти няню с проживанием. Уже комнату выделили. Пусть она научит их настоящему русскому. Да и мы с Энн подтянемся.

- Дешевые няни говорят на таджикском или даже на украинском. Будут ваши девочки говорить с акцентом…

- Проблема.

Анечка, как я стал называть Энн Шуцман, сияла. Закинула на спину настоящую русскую косу. В духовке доходила курица из нашего обычного супермаркета. Симпатичный животик мешал наклоняться. Но это ничего. А старшая Флорин с усердием читала Киплинга на кресле-качалке. Тут Мария-Антуанетта подошла и ее ногу прищемило качалкой. Реакция простая. Слезы на полминуты. А потом слезы сами собой высохли и опять лучезарная улыбка. Дети растут в правильной семье. Тут есть и счастье, и взаимопонимание.

- Мы ведь уехали именно из Америки. Могли поселиться где угодно.

Но мы выбрали Россию потому что наши представления о духовности совпадают. Мы ходим в небольшую армянскую церквушку. Это нам близко. И мы любим Россию. И безусловно наша семья хочет получить гражданство Российской Федерации. Нам тут комфортно. Друзья из нашей американской паствы спрашивают, можно ли сделать как вы? Я отвечаю: приезжайте и все поймете.

- Вы скучаете по дому?

- Мой дом здесь. Где моя семья чувствует себя комфортно. Где отличные продукты стоят копейки, где люди радуются, видя нашу семью в сборе. Где мы можем не быть "белыми воронами", когда в Америке сплошь нетрадиционные отношения. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос?

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Метки: Россия   переезд на ПМЖ   семья из Америки   
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22  комментария
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3k
kca-opa 2 часа назад
За американцев, конечно, рад, но вот Киплинг был отпетым нацистом, Маугли ещё можно почитать, а вот больше не надо
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211
Navygator 11 минут назад
Хорошая статья. Мне понравилась.
А, вот "...дитям мороженое, а бабе цветы" (с) писака зажал))))
Ссылка youtu.be
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4k
РАТНИК Полчаса назад
Только негров из США не пускайте , а то будет и в России свой BLM.
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157
Alex K 38 минут назад
один американец даже воевать пошел ,но не судьба ...
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9k
Alex 41 минуту назад
Пусть лучше пиндосы к нам едут, чем черножопые.
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−15
Елена Головач Час назад
Явно же заказная статья. Какой дурак переедет в Россию из Америки?
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29k
Matrosskin Час назад
" И американцев, бывает, у нас недолюбливают." - а вот нифига. Это наше отличие. Недолюбливаем , а точнее - на дух не переносим пиндоссов, гейропейцев и подобную шваль. А нормального человека, родившегося в Америке или Германии - как раз рады видеть. Журналисту или блоггеру, кто там это накарябал надо бы знать отличие в нашем восприятии национальности ( т.е. кем ты родился - американцем, негром, монголом) и мировоззрения - кто ты есть по жизни. Мровоззрение для нас важно. Вся эта толерастия - это как раз про мировоззрение
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259
Влад 2 часа назад
То есть русского никто из них не знает,но ВНЖ получили.. Как? Как таджики?
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259
Влад Владимир Полчаса назад
Закон один для всех. Ну, так должно быть..
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11k
Дмитрий 2 часа назад
Порадоваться можно за людей, но трудно будет 100 %. Самая большая проблема, что на русском совсем не бум-бум что называется. А так эта проблема по всему миру. В интернете без труда можно найти ролики с такими же семьями, которые тоже переехали в Россию из Австралии, Канады, Германии. И все рассказывают одно и то же про ЛГБТ и толерантность.
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28k
ПаганецЪ 2 часа назад
Успел свалить, пока это не стало обязательным.
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КВТИУ-80
  • Дата регистрации: 30.03.2021
  • 420 постов (214 в горячем)
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